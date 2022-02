De Volkskrant tv-selectie voor zondag 20 februari

Sandra Bullock en George Clooney in Gravity van Alfonso Cuarón.

Brommer op zee

NPO 2, 19.25 uur

Deze week gaat het boekenprogramma Brommer op zee op bezoek bij Guido van de Wiel. De vertaler heeft jaren gewerkt aan een Nederlandse versie van Les revenentes, een boek waarin de Franse auteur Georges Perec als enige klinker de letter e gebruikt. In de studio ontvangen Ruth Joos en Wilfred de Jong schrijver Forugh Karimi van De moeders van Mahipar en Willem van Toorn, die komt vertellen over zijn nieuwe roman Morgenrood. Hierin wordt een 27-jarige man geconfronteerd met de wreedheid van de Eerste Wereldoorlog via de dagboeken van een voorvader.

Catch Me If You Can

Comedy Central, 20.00 uur

(Misdaad, Steven Spielberg, 2002) In zijn tot dusver enige samenwerking met Spielberg speelt Leonardo DiCaprio een oplichter die iedereen inpakt met zijn ontwapenende smoel. Catch Me If You Can is de verfilming van de autobiografie van Frank W. Abagnale, die zich, voordat hij in 1969 op zijn 21ste werd gearresteerd, voordeed als piloot, advocaat en arts, en voor meer dan 2,5 miljoen dollar aan vervalste cheques inde. Dat Spielberg soms een loopje neemt met de feiten, vond de echte Abagnale prima; de film houdt zich volgens hem voor 80 procent aan de waarheid.

Kiespijn

NPO 3, 20.19 uur

De leukste quiz van 2021 is terug op tv. Kiespijn is de verkiezingsquiz met Diederik Ebbinge, die alleen wordt uitgezonden als Nederland zich voorbereidt op een stembusgang. Op de vier zondagen voor de gemeenteraadsverkiezingen en de zondag erna vuurt quizmaster Ebbinge zijn komische vragen af op een links panel onder leiding van Hanneke Groenteman en een rechts panel aangevoerd door Rutger Castricum. De deelnemers worden getoetst op hun politieke kennis en inschatting: kunnen ze aan iemand zien van welke partij hij is of hoe zij stemt?

Pointer

NPO 2, 22.10 uur

Ongeveer eenderde van alle vissoorten wordt overbevist, en van de rest wordt het grootste deel maximaal bevist. Hierdoor heeft de zorgwekkende visstand in de oceanen nauwelijks kans om zich te herstellen. Om de consumptie van duurzaam gevangen vis te stimuleren voerde de Marine Stewardship Council een keurmerk in. Pointer plaatst vanavond vraagtekens bij dat MSC-keurmerk, een stempel dat niets zegt over bijvoorbeeld het brandstofgebruik van vissersboten of dierenwelzijn. Hoe zou zo’n keurmerk beter kunnen, en heeft de consument daar behoefte aan?

The Earth Is Blue as an Orange

Canvas, 22.10 uur

De alleenstaande moeder Hanna woont met haar vier kinderen in de Donbass, in de frontlinie van de strijd tussen separatisten en het Oekraïense leger. Terwijl er buiten wordt geschoten en er granaten overvliegen, probeert Hanna van haar huis een veilige haven te maken. Omdat het gezin bezeten is van films besluiten ze een film te maken, waarbij hun eigen leven tijdens de oorlog als inspiratie dient. De documentaire The Earth Is Blue as an Orange werd geregisseerd door Iryna Tsilyk en viel in de prijzen op het Sundance-filmfestival.

Gravity

Veronica, 22.15 uur

(Thriller, Alfonso Cuarón, 2013) Twee astronauten (George Clooney en Sandra Bullock) moeten na een ongeluk tijdens een routineklus aan hun spaceshuttle zien te overleven in het heelal. Het is niet aan dit eenvoudige verhaal te danken dat het ruimtevaartmeesterwerk Gravity zeven Oscars won, maar aan de virtuoze uitvoering van Alfonso Cuarón en cameraman Emmanuel Lubezki, die de ruimte presenteren als een duizelingwekkende oneindigheid. Hun film volgt de natuurwetten zo getrouw mogelijk, en dat levert beeldschone shots op. Wat gebeurt er met tranen in de ruimte? Onder is boven en rechts is links, in deze wereld zonder horizon. Dit is de hel gefilmd door iemand die er de hemel in ziet.

Duelles

TV 5, 23.21 uur

(Thriller, Olivier Masset-Depasse, 2018) Wantrouw alles in de pastelkleurige wereld van deze stijlvolle jarenzestigpsychothriller, waar de achterdocht tussen vereenzaamde buurvrouwen groeit als het zoontje van een van hen komt te overlijden. Wie weleens een aflevering van Mad Men heeft gezien, of Revolutionary Road of Carol, weet dat zo’n gladgestreken decor zich fantastisch leent als dun laagje keurig vernis. De Waalse regisseur Olivier Masset-Depasse zet het allemaal heerlijk aan in zijn smeuïge film over vrouwenvriendschap en moederschap, waarin zelfs doodgewone gesprekjes van een dreigende lading worden voorzien.