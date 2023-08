De Volkskrant tv-selectie voor zondag 20 augustus

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van zondag.

Benedict Cumberbatch in ‘The Power of the Dog’ van Jane Campion. Beeld TMDB

Three Kings

RTL 7, 20.00 uur

(Oorlog, David O. Russell, 1999) Tegen het einde van de Golfoorlog van 1990-1991 besluit een groepje Amerikaanse soldaten zich persoonlijk te verrijken. Ze hebben een kaart waarop staat waar Saddam Hussein zijn oorlogsbuit uit Koeweit heeft verstopt, en begeven zich op een bizarre tocht door de woestijn. Originele, virtuoos vormgegeven satire, met goede hoofdrollen van George Clooney, Mark Wahlberg en rapper Ice Cube. Politiek correct is de film beslist niet, en regisseur O. Russell levert ook geen serieuze visie op de Golfoorlog. Wel een effectief, bijzonder cynisch tijdsbeeld.

George Clooney in ‘Three Kings’ van David O. Russell Beeld -

Pukkelpop

Canvas, 20.00 uur

Concertliefhebbers hebben het vanavond voor het kiezen. Terwijl de VPRO op NPO 3 (21.08 uur) een impressie geeft van de laatste dag van Lowlands in Biddinghuizen, doet Canvas uitgebreid verslag van Pukkelpop in Hasselt. Het vierdaagse Vlaamse muziekfestival heeft dit jaar weer een interessante line-up. Uit Australië komt King Gizzard & the Lizard Wizard, waarschijnlijk de productiefste, verrassendste en veelzijdigste band van dit moment. Op het hoofdpodium speelt Florence + The Machine, waarna The Killers de avond en Pukkelpop 2023 mogen afsluiten.

Zomergasten

NPO 2, 20.20 uur

Vanavond meldt Luc Zeebroek zich in Zomergasten. De cartoonist, beter bekend als Kamagurka, heeft een lange relatie met de VPRO, waar hij begin jaren tachtig al te zien was met het programma Sfeervol bullshitten. Naast zijn werk als cartoonist – voor publicaties van Humo tot Charlie Hebdo – is Kamagurka namelijk ook actief als programma-, theater- en stripmaker, zanger, schilder en performer. ‘Als je praat over grenzen en humor, praat je ook over de tijdgeest. Voor al deze dingen geldt dat je ze eigenlijk niet moet uitleggen, dan maak je ze dood.’

Vijf jaar na de Stint: Het verhaal van de ouders

RTL 4, 22.25 uur

Precies vijf jaar geleden voltrok zich een drama bij station Oss-West. In een Stint, een gemotoriseerde bakfiets die veel gebruikt wordt in de naschoolse opvang, schoten vijf kinderen en de bestuurder onder de spoorbomen door en onder een trein. Vier kinderen vonden hierbij de dood. RTL Nieuws en Humberto Tan maakten de documentaire Vijf naar na de Stint: Het verhaal van de ouders, waarin de ouders van de slachtoffers voor het eerst spreken over het drama. Ook het kind dat het ongeluk overleefde, maar zwaargewond raakte, vertelt over de impact.

The Power of the Dog

BBC 2, 23.00 uur

(Western, Jane Campion, 2021) Fantastisch western-drama. In het Montana van 1925 is ranch-houder Phil (een sublieme, zelfs kwetsbare Benedict Cumberbatch) een vat vol misogynie en homofobie; een man die als een adder toebijt zodra hij minder hypermasculiene mannen of een vrouw ontwaart. Eigenlijk is Phils cowboybestaan passé, de moderniteit dringt zich al op. Phils broer George (Jesse Plemons) voelt dat aan. Als George weduwe Rose (Kirsten Dunst) huwt, die haar zoon Peter (Kodi Smit-McPhee) meebrengt naar de ranch, wordt dit tweetal het mikpunt van Phils sadistische pesterijen. Een vorm van terreur is het, die adembenemend nare én fraaie scènes oplevert in Campions Oscarwinnende verfilming van Thomas Savages roman (1967).

Wild World

VRT, 23.20 uur

Elk jaar komen in Costa Rica talloze zeeschildpadden aan land om hun eieren te leggen op het strand van natuurpark Ostional. Dit natuurspektakel – de zogenoemde arribada – trekt drommen toeristen, maar er komt ook een andere bezoeker op af: de jaguar. In Wild World ziet de Britse bioloog en ontdekkingsreiziger Patrick Aryee deze week hoe Costa Rica zorgt dat de beschermde zeeschildpad niet wordt gehinderd door de nieuwsgierige mensenmassa. Tegelijkertijd moeten de roofdieren voor wie de schildpad een natuurlijke prooi is ook de ruimte krijgen.

The Green Butchers

NPO 2, 23.28 uur

(Komedie, Anders Thomas Jensen, 2003) Mads Mikkelsen en Nikolaj Lie Kaas (in een dubbelrol) zijn heerlijk op dreef als slagers die min of meer per ongeluk mensenvlees beginnen te verkopen. Dat leidt in deze zwarte, droge Deense komedie tot lange rijen voor hun slagerij en het duurt niet lang voor er meer slachtoffers vallen. Net als in zijn andere films uit het begin van het vorige decennium (Flickering Lights, Adam’s Apples, Riders of Justice), speelt regisseur Anders Thomas Jensen met zichtbaar plezier met verschillende filmgenres. De keuzefilm van Zomergast Kamagurka.