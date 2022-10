De Volkskrant tv-selectie voor zondag 2 oktober

Pascal Duquenne (links) en Daniel Auteuil in ‘Le huitième jour’ van Jaco Van Dormael.

Blijf!

NPO 3, 10.00 uur

(Roadmovie, Lourens Blok, 2011) Onderhoudende, oprechte Telefilm waarin twee 11-jarigen plotsklaps in een spannend roadmovie-avontuur belanden. Lieke (Mexx Nachbar) leest een brief van haar onbekende Brusselse vader en zou best eens naar hem toe willen. Haar beste vriend Milad (Ezzaldeen F. Ali) duikt onder wanneer zijn van oorsprong Iraanse familie wordt opgehaald om het land te worden uitgezet. De twee smeren ‘m. Hoewel een beetje horkerig (let op hoe de politieagenten rennen) heeft Blijf! het hart op de goede plaats. Met een fijn Hollywoodiaans happy end.

Brommer op zee

NPO 2, 19.27 uur

Deze week is P.F. Thomése te gast bij Ruth Joos en Wilfried de Jong. Hij vertelt over zijn nieuwste boek Swansdale, een verhaal over de prille liefde tussen Elsa en Percy. Beiden zijn afkomstig uit een gebroken gezin en hebben fantasieën over de ouders die ze nooit gekend hebben. Ook Inge Schilperoord schuift aan in Brommer op zee. De forensisch psycholoog en auteur die debuteerde met Muidhond onderzocht de belevingswereld van bekeerlingen. Ze schreef de roman Het licht in de stad over een 16-jarige die gefascineerd raakt door de islam.

Aria

NPO 1, 20.24 uur

De muzikale talentenshow Aria is terug met een tweede seizoen. Dionne Stax ontvangt tien talentvolle amateur-operazangers die strijden om de hoofdprijs: een opleiding aan de Opera Studio van de Nationale Opera. In elke aflevering krijgen ze een nieuwe uitdaging waarmee ze zich moeten bewijzen als allround operazanger. Daarbij komen aria’s aan bod uit beroemde opera’s als Carmen, La bohème en Don Giovanni. Leonard Evers en het Nationaal Jeugdorkest zorgen voor de begeleiding en de jury bestaat uit Rosemary Joshua, Tania Kross en Floris Kortie.

Le huitième jour

TV 5, 21.00 uur

(Jaco Van Dormael, 1995) Alweer zeven jaar geleden is het dat Le tout nouveau testament verscheen, pas de vierde speelfilm van Jaco Van Dormael, die in 1991 debuteerde met Toto le Héros. De Waalse regisseur neemt de tijd voor zijn gedetailleerde en zorgvuldig gestileerde films, waaronder ook nog zijn Amerikaanse uitstapje Mr. Nobody (2010). In zijn tweede speelfilm Le huitième jour combineert hij sentimentaliteit met geslepenheid, in een verhaal over de vriendschap tussen een zakenman (Daniel Auteuil) en een aan syndroom van Down lijdende jongen (Pascal Duquenne, ook zelf een persoon met het syndroom van Down). De weelderige vormgeving leidt perfect de aandacht af van de onevenwichtige plot. Nederlands ondertiteld.

Five Live

SBS 6, 21.30 uur

Linda de Mol legde begin dit jaar na de onthullingen over The Voice of Holland haar werk neer, maar is bezig aan een voorzichtige comeback. Vanavond zet ze een volgende stap met de hoofdrol in een de nieuwe komische dramaserie Five Live. Sara Bannink (De Mol) presenteert samen met haar ex Roderik van Zuylen (Waldemar Torenstra) een ochtendshow voor een tv-station. Het koppel heeft hun Gooise villa na de scheiding in tweeën gesplitst en moet duidelijk nog veel oud zeer verwerken. Andere rollen zijn voor Abbey Hoes, Dan Schuurmans en Lies Visschedijk.

Nederland is vol

NPO 1, 22.16 uur

Het bruisende centrum van Amsterdam is een magneet voor toeristen, die er in zulke groten getale neerstrijken dat het ten koste gaat van de leefbaarheid. Ondernemers doen goede zaken, maar bewoners klagen over drukte, rolkoffers, overlast en torenhoge vastgoedprijzen waardoor een woning onbetaalbaar is geworden. Het probleem speelt behalve in de hoofdstad ook op plekken als Renesse, Giethoorn en Zuid-Limburg. In Nederland is vol becijferen Jeroen Pauw en Sander Heijne wat het toerisme ons land oplevert, maar ook wat de maatschappelijke kosten zijn.

La región salvaje

Arte, 00.45 uur

(Horror, Amat Escalante, 2016) Seks die alle grenzen uitwist en dan ook nog eens met onmenselijk wezen. Een octopus from outer space, eigenlijk, die onderdak vindt in de schuur van een welwillend boerenechtpaar: laat het maar aan de Mexicaanse cineast Escalante over om dit bizarre gegeven als uitgangspunt te nemen voor een volstrekt vrije, als een droom aanvoelende ervaring, die zich op omfloerste wijze vastsnoert aan het Mexicaanse bendegeweld, en waarbij je gaandeweg het gevoel krijgt dat ook je eigen brein door dat hitsige monster wordt gepenetreerd. Ook met een weergaloze dierenorgie.