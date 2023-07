De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 2 juli

Scott Shepherd en Tom Hanks in ‘Bridge of Spies’ van Steven Spielberg.

Finding Dory

BBC 1, 16.15 uur

(Animatie, Andrew Stanton, 2016) Babyvis Dory neemt alle eventuele bedenkingen meteen weg: ja, dit vervolg op Finding Nemo, waarin de vergeetachtige Dory haar ouders zoekt, was zeker nodig, alleen al vanwege de beginscène. Zie die grote ogen van dat hulpeloze visje met haperend kortetermijngeheugen. De instructies van haar ouders halen niets uit: even later zwemt baby Dory verdwaald door de groenige zee, zeebaarzen aansprekend, op zoek naar iets herkenbaars. En zo blijft het visje eenzaam zwemmen en vreemde vissen aanspreken, tot ze aan het einde van de proloog volgroeid is. Hartverscheurend.

Beeld uit ‘Finding Dory’ van Andrew Stanton.

Reizen langs de mooiste rivieren ter wereld

NPO 2, 18.39 uur

Voor de fans van slow-tv lijkt het nieuwste programma van Omroep MAX een aanrader. Reizen langs de mooiste rivieren ter wereld toont een aantal fraaie plekjes in Europa, de VS en Canada vanaf het water, waarbij Huub Stapel de beelden van commentaar voorziet. De eerste aflevering begint in de Schotse Hooglanden en zakt per kano de rivier Spey af. In Loch Insh trotseren zwemmers het ijskoude water; in het Rothiemurchus-bos maken houthakkers gekapte dennen klaar voor hun reis over de rivier.

Stadsmormels

NPO 1, 19.26 uur

Behalve een miljoen mensen wonen er in Amsterdam ook nog een miljoen dieren. Natuurfilmer Marc van Fucht bracht deze laatste groep stadsbewoners in beeld. In de eerste aflevering van Stadsmormels draait het om de vos. Veel mensen bekommeren zich om het welzijn van de vos en bedenken mooie plannen om het dier te beschermen, maar daar blijkt de vos zich weinig van aan te trekken. Zijn avonturen zijn van ironisch commentaar voorzien door de in 2020 overleden Aart Staartjes.

Out of Africa

Net 5, 20.00 uur

(Drama, Sydney Pollack, 1985) Meryl Streep speelt in deze verfilming van Karen Blixens memoires de Deense schrijver, Robert Redford is de avonturier die haar op haar koffieplantage in Kenia bezoekt. De productie verliep niet soepel (Redford speelde zijn personage oorspronkelijk met Engels accent, Pollack vond dit afleiden en liet hem zijn tekst opnieuw inspreken), maar Out of Africa won zeven Oscars, onder meer in de categorieën film, regie en scenario, en uiteraard voor de schitterende fotografie van het Afrikaanse landschap en de muziek van John Barry.

Robert Redford en Meryl Streep in ‘Out of Africa’ van Sydney Pollack.

UFOs: Investigating the Unknown

National Geographic, 21.30 uur

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de afgelopen jaren videobeelden vrijgegeven van UAP’s: onverklaarbare fenomenen die vroeger vaak onder de noemer ‘ufo’ werden geschaard. Na decennia van geheimzinnigheid is ufo-onderzoek weer springlevend, al benadrukken alle instanties dat er geen enkele aanwijzing is voor een buitenaardse oorsprong van UAP’s. De vijfdelige serie UFOs: Investigating the Unknown onderzoekt wat er voorafging aan deze opmerkelijke ommekeer.

Bridge of Spies

BBC 2, 22.00 uur

(Drama, Steven Spielberg, 2015) Deze uitstekende, op feiten gebaseerde Spielberg-spionagefilm krijgt extra cachet dankzij het scenario van Joel en Ethan Coen, dat resulteert in droogkomische dialogen, bepaald niet kenmerkend voor de meester. Tom Hanks speelt een rechtschapen advocaat die in de Koude Oorlog onderhandelaar is bij een uitruil van gevangen spionnen. Mark Rylance speelt de aimabele Sovjetspion Abel en brak zo als vijftiger door als filmacteur. De Engelsman had in 1986 eens een rolletje geweigerd voor Spielbergs Empire of the Sun en maakte sindsdien naam in het theater. Zijn spionnenrol in Bridge of Spies leverde hem een Oscar op en sindsdien speelt hij in bijna alle Spielbergfilms een rolletje.

Kloostergasten

NPO 2, 22.10 uur

Tv-kok Sharon de Miranda gaat in retraite in de abdij Maria Toevlucht in Zundert. Onder het motto ‘ora et labora’ wordt hier vijf keer per dag gebeden en de rest van de tijd gewerkt door de acht trappistenmonniken die het klooster telt. De Miranda ging vóór de dood van haar vader regelmatig naar de kerk, maar daarna niet meer. In Kloostergasten wil ze uitzoeken of haar verlangen naar geloof nog steeds leeft. Ook wil ze stilstaan bij het gemis van haar vader, die overleed toen ze 5 jaar was.