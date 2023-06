De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 18 juni

Harrison Ford en Sean Connery in ‘Indiana Jones and the Last Crusade’ van Steven Spielberg.

The African Queen

BBC 2, 14.30 uur

(Avontuur, John Huston, 1951) Als een keurige dame met een ruige vrijgezel verstrikt raakt in de jungle, dan weet je het wel. En inderdaad, nog voordat zendeling Rose (Katherine Hepburn) de voornaam weet van de kapitein van The African Queen (Humphrey Bogart) wisselen ze hun eerste kus uit. Deze klassieker beïnvloedde niet alleen latere avonturenfilms (Indiana Jones, Romancing the Stone), hij lijkt ook de draak te steken met het genre. Voornaamste attracties zijn Hepburn, Bogart en de in Oeganda en Congo gefilmde natuur, knap in technicolor gevangen door cameraman Jack Cardiff.

Katharine Hepburn en Humphrey Bogart in ‘The African Queen’ van John Huston.

Indiana Jones and the Last Crusade

Net 5, 20.00 uur

(Avontuur, Steven Spielberg, 1989) Sean Connery en Harrison Ford vormen een komisch duo in deze derde, erg fijne Indiana Jones-film. Als vader en zoon Jones proberen ze zich al ruziënd een stel nazi’s van het lijf te houden tijdens een zoektocht naar de bron van de onsterfelijkheid, de Heilige Graal. De film bevat ook een leuke kleine rol voor River Phoenix, in scènes uit Indy’s jonge jaren die ons leren hoe de held aan zijn hoed, zijn zweep, zijn naam én angst voor slangen is gekomen. In de aankomende vijfde film worden de nieuwste special effects van stal gehaald om Indy er tientallen jaren jonger uit te laten zien.

Inside Taiwan

Canvas, 20.00 uur

Het lot van Taiwan wordt niet beslist door de 23 miljoen mensen op het eiland, zegt woordvoerder Victor Gao van de Chinese Communistische Partij, maar door de 1,2 miljard aan beide kanten van de Straat van Taiwan. In de documentaire Inside Taiwan: Standing Up to China spreekt Jane Corbin politici en burgers op het Chinese vasteland en Taiwan over de oplopende spanning. Is het inlijven van Taiwan voor China belangrijk genoeg om een wereldcrisis te riskeren?

Pinkpop 2023

NPO 3, 20.17 uur

Ook op de laatste dag van Pinkpop doen Vera Siemons, Eva Cleven en Raven van Dorst verslag van Pinkpop in Landgraaf. Vanmiddag staat de Haagse band DI-RECT op het hoofdpodium, gevolgd door festivalsensatie Goldband. In de avond neemt de populaire Amerikaanse poprockband OneRepublic het over en luiden de Red Hot Chili Peppers Pinkpop uit. Eerder is er op het North Stage een optreden van Machine Gun Kelly, een van de succesvolste Amerikaanse artiesten van de afgelopen jaren.

College Tour

NPO 2, 20.20 uur

De laatste 25 jaar heeft Nederland diverse nieuwe politieke partijen zien verschijnen, explosief zien groeien en instorten. Hoe gaat Caroline van der Plas voorkomen dat met haar BBB hetzelfde gebeurt als met de LPF, PVV en FvD? De fractievoorzitter is vandaag te gast in College Tour, waar ze met Twan Huys en studenten spreekt over haar plotselinge succes in de provincies en haar plannen voor de toekomst. Wat zijn haar politieke motieven en hoe denkt de BBB ons land uit de stikstofcrisis te halen?

Pride from Above

National Geographic, 21.25 uur

In een groeiend aantal landen staat juni in het teken van de lhbti-­gemeenschap. In de tweedelige documentaire Pride from Above presenteert National Geographic Pride evenementen op diverse plekken in de wereld, gezien vanuit de lucht. Dronecamera’s laten zien hoe Pride wordt gevierd op de besneeuwde bergen van Nieuw-Zeeland, hoe de immense Niagarawatervallen voor de gelegenheid in een regenboogkleurig licht zijn gezet, en hoe IJsland uitloopt voor een grote optocht.

In the Heart of the Sea

BBC 1, 23.30 uur

(Avontuur, Ron Howard, 2015) Hoe beziet een moderne kijker de 19de-eeuwse walvisjacht? Wil die de spanning van toen voelen of is het afschuwelijk zo’n harpoen in een walvismoeder te zien verdwijnen? De walvisjacht is in In the Heart of the Sea ongemakkelijk én opwindend. Het is het soort dubbelzinnigheid dat de film parten speelt en intrigerend maakt tegelijk. Het verhaal behandelt de geschiedenis die ten grondslag lag aan Herman Melvilles klassieke roman Moby-Dick: het mysterieuze vergaan van de walvisvaarder Essex. Dat resulteert in spektakelcinema versus literaire thema’s.