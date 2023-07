De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 16 juli

Sonny van Utteren en Josephine Arendsen in ‘Mijn bijzonder rare week met Tess’ van Steven Wouterlood. Beeld .

Mijn bijzonder rare week met Tess

NPO 3, 09.04 uur

(Jeugdfilm, Steven Wouterlood, 2019) De tiener Sam (Sonny van Utteren) vreest als jongste lid van een gezin later als laatste te sterven en bedenkt ter voorbereiding op die toekomst een alleenheidstraining. Dat gaat tijdens een vakantie op Terschelling slecht samen met zijn interesse voor Tess (Josephine Arendsen), een meisje dat op het eiland woont. Tess blijkt zo haar eigen problemen te hebben, waaronder een onbekende vader. Deze op verschillende kinderfilmfestivals bekroonde, zeer lieve bewerking van Anna Woltz’ jeugdroman wordt desondanks nooit zwaar op de hand. De zorgen van Sam en Tess worden wel serieus genomen: geen moment gaan de humor en de lichte toon ten koste van de jonge hoofdpersonen.

Iep!

NPO 3, 15.30 uur

(Jeugdfilm, Ellen Smit, 2010) Het verhaal van Iep! is universeel. Het gaat over een vogelmeisje dat wegvliegt van haar pleegouders en over het denken in hokjes, want is ze vogel of meisje? Grote troef van deze Joke van Leeuwen-verfilming is de toen 6-jarige hoofdrolspeler Kenadie Jourdin-Bromley, die is geboren met een zeldzame groeistoornis. Terwijl regisseur Rita Horst zich niet in de producer’s cut van Iep! herkende en haar naam dan ook van de titelrol liet verwijderen, blijft het een vertederende, eigenzinnige film, waar zowel kinderen als volwassenen volop van kunnen genieten.

To End All War: Oppenheimer & the Atomic Bomb

Canvas, 20.45 uur

Komende week verschijnt Christopher Nolans nieuwe film Oppenheimer in de bioscoop, een filmbiografie over de Amerikaanse wetenschapper die wel de vader van de atoombom wordt genoemd. Kernfysicus J. Robert Oppenheimer had tijdens de Tweede Wereldoorlog de leiding over het Manhattan-project, dat de Verenigde Staten moest helpen aan het wapen om Duitsland en Japan op de knieën te krijgen. Christopher Cassels documentaire To End All War vertelt over Oppenheimers bijzondere triomf en zijn morele bedenkingen bij de vernietigende kracht van zijn uitvinding.

Tous les matins du monde

Canvas, 22.05 uur

(Drama, Alain Corneau, 1991) Het is de beroemdste film van de in 2010 op 67-jarige leeftijd overleden Franse filmmaker Alain Corneau, dit historische drama over de 17de-eeuwse Franse viola da gamba-speler Monsieur de Sainte-Colombe, die een moeizame relatie onderhield met de jonge componist Marin Marais. Corneau liet die laatste rol spelen door Gérard Depardieu én (de jongere versie) diens zoon Guillaume. Tous les matins du monde mag dan behoren tot het bekendste werk van Corneau, deze film van de policier-specialist blijft een buitenbeentje in zijn oeuvre.

Focus special

NPO 2, 22.10 uur

Hoe zijn na de oerknal de eerste sterrenstelsels ontstaan en hoe ziet de evolutie van onze eigen Melkweg eruit? Astronomen beginnen langzaam een antwoord te vinden op deze vragen. Een special van Focus kijkt mee met Scott Trager van de Rijksuniversiteit Groningen. De sterrenkundige werkt al dertien jaar aan het wetenschappelijke instrument Weave, dat hem meer inzicht moet geven in het ontstaan van de Melkweg. Trager reist af naar het Canarische eiland La Palma, waar observatorium Roque de los Muchachos gewoonlijk een onbewolkte blik op de hemel biedt.

Silent Witness

NPO 1, 22.50 uur

Het 25ste seizoen van de Britse misdaadserie Silent Witness vertelt voor de verandering een doorlopend verhaal van zes afleveringen. Ook bijzonder is dat er een oude bekende terugkeert: Amanda Burton, die in de eerste acht seizoenen als patholoog Sam Ryan de hoofdrol speelde in de serie. In deze eerste aflevering vraagt Ryan haar opvolger Nikki Alexander en het Lyell-team om hulp. De minister van Volksgezondheid is om het leven gekomen bij een aanslag tijdens de opening van Ryans onderneming. Alexander vermoedt echter dat Ryan geen open kaart speelt.

2Doc: Sour Grapes

NPO 2, 23.43 uur

Op wijnveilingen wordt jaarlijks voor honderden miljoenen aan zeldzame wijn verhandeld. Wie zijn hand weet te leggen op een partij zeldzame flessen, kan dan ook een flinke slag slaan. Rudy Kurniawan leek zo iemand. In 2008 maakte hij een klapper met de handel in dure flessen van befaamde wijnhuizen, die gretig aftrek vonden bij superrijke handelaren en verzamelaars. Toen Kurniawan echter een fles bourgogne aanbood uit een jaar waarin die niet helemaal niet werd geproduceerd, viel de oplichter door de mand. De documentaire Sour Grapes vertelt zijn verhaal.