De Volkskrant tv-selectie voor zondag 16 april

Laetitia Dosch (links) en Sara Forestier in ‘Playlist’ van Nine Antico

Mamma Mia! Here We Go Again

Net 5, 20.00 uur

(Musical, Ol Parker, 2018) Veel B-kantjes in deze vervolg-Mamma Mia!, maar alleen al de decors en kleding verdienen een staande ovatie. Lily James kan zingen en die jarenzeventigoutfits staan haar jaloersmakend beeldig. Mamma Mia! Here We Go Again speelt zich af op hetzelfde ansichtkaartachtige Griekse eiland als de eerste film: Sofie (Amanda Seyfried) organiseert een openingsfeest voor haar nieuwe hotel, een eerbetoon aan haar overleden moeder Donna (Meryl Streep). In flashback zien we hoe Donna (dan gespeeld door Lily James) zwanger raakte van Sofie, en waarom drie mannen haar vader kunnen zijn.

Lily James en Jeremy Irvine in ‘Mamma Mia! Here We Go Again’ van Ol Parker.

Our Changing Planet

BBC 1, 20.00 uur

In Our Changing Planet brengt de BBC in kaart hoe de natuur reageert op de klimaatverandering. Op zes locaties over de hele wereld zien de presentatoren hoe ecosystemen onder druk staan en hoe natuurbeschermers de balans proberen te herstellen. Het tweede jaar van dit project begint met Steve Backshall op de Malediven, waar de oceaan verzuurt waardoor het koraal wordt aangetast. In Californië ziet Liz Bonnin de impact van de bosbranden en Chris Packham volgt in Groenland het smeltende ijs.

Het beloofde land

NPO 2, 20.25 uur

75 jaar geleden werd de staat Israël opgericht. Voor Joden is Israël een baken van hoop, maar buurlanden zien dat anders. In de serie Het beloofde land interviewt Coen Verbraak Nederlandse Joden over hun band met Israël. Onder hen zijn onder meer de onlangs overleden producent Harry de Winter, theatermaker Jaïr Stranders en Mirjam Bolle, die in de Tweede Wereldoorlog secretaresse was bij de Joodsche Raad en vanuit het concentratiekamp door een gevangenenruil in toenmalig Palestina belandde.

Playlist

TV5, 21.01 uur

(Tragikomedie, Nine Antico, 2021) ‘True love will find you in the end’, zingt Daniel Johnston herhaaldelijk op de soundtrack van het Franse Playlist: de 28-jarige Sophie (een aanstekelijke Sara Forestier) hoeft maar een man tegen het lijf te lopen of daar klinkt het nummer al. Om meteen te stoppen als er wederom is misgeschoten. Wat Sophie’s werk betreft blijft het ook aanmodderen: ze droomt al jaren van een carrière als striptekenaar, maar vooralsnog wordt niemand enthousiast van haar werk. Mooi plagerig, dat cineast Nine Antico je nooit laat meekijken naar Sophie’s tekeningen: heeft ze nou talent of niet? De liefde laat zich al net zo lastig vatten in dit fijne speelfilmdebuut. Nederlands ondertiteld.

Onze boerderij in Europa

NPO 1, 21.21 uur

Hoe runnen (Nederlandse) boeren over de grens hun bedrijf? In een nieuw seizoen van Onze boerderij in Europa trekt Yvon Jaspers er weer op uit met de camper, chauffeur Bertie en een aantal Boer zoekt vrouw-stellen uit eerdere seizoenen. In de eerste aflevering zijn ze in Frankrijk, waar geitenboer Gerben en zijn vriendin Vivian op bezoek gaan bij twee koppels die elk een melkveehouderij runnen. De lage melkprijs, strenge regels en stijgende kosten zorgen voor flinke uitdagingen.

Hairspray

Net 5, 22.10 uur

(Musical, Adam Shankman, 2007) Bewerking van de succesvolle Broadway-musical, naar John Waters’ film uit 1988. Destijds was de musical een subversief feestje; deze film is een vrolijke ode aan de gedachte dat iedereen te allen tijde zijn droom moet najagen. De spil van het scenario is de mollige Tracy Turnblad (Nikki Blonsky), die niets liever wil dan een rol in The Corny Collins Show van Corny Collins. Ondanks haar overgewicht weet de geboren danseres een plek in de show te bemachtigen, waar zij al snel de status van ‘dancing queen’ Amber Von Tussle aan het wankelen brengt. Geinige rollen voor Michelle Pfeiffer, Christopher Walken en John Travolta, als Tracy’s moeder Edna.

John Travolta (links) en Nikki Blonsky in Hairspray van Adam Shankman Beeld Martine Rasing

Het filosofisch kwintet

NPO 1, 23.17 uur

Groepen die in onze maatschappij lange tijd over het hoofd zijn gezien, vragen de laatste jaren om aandacht en erkenning. Wat betekent dit voor onze samenleving, die afhankelijk is van gezamenlijke inzet en solidariteit? De relatie tussen individu en maatschappij is het thema van een speciale aflevering van Het filosofisch kwintet. Tijdens de Nacht van de Filosofie probeert Clairy Polak samen met Bas Heijne, Roxane van Iperen, Dyab Abou Jahjah en Daan Roovers tot nieuwe inzichten te komen.