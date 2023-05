De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 14 mei

Shailene Woodley (links) en Jodie Foster (rechts) in ‘The Mauritanian’ van Kevin Macdonald. Beeld .

Pijnstillers

NPO 3, 15.30 uur

(Drama, Tessa Schram, 2014) Casper (Gijs Blom) staat op een kruispunt. Net lid van een jeugdorkest, ontdekt hij dat zijn moeder Marit (Birgit Schuurman) kanker heeft. Bovendien blijkt een bekende fotograaf (Raymond Thiry) zijn verloren gewaande vader. En er speelt nog veel méér, in deze zevende Carry Slee-verfilming, die soms wat stroef loopt en op de emotionele momenten niet altijd overtuigt. Gelukkig zijn er tedere scènes rond Casper en Marit en gelukkig spelen Schuurman en Thiry ingetogen en subtiel. Blom kan goed uit de voeten met de sombere, tobberige kant van zijn personage.

Gijs Blom en Susan Radder in ‘Pijnstillers’ van Tessa Schram. Beeld .

Riches

NPO 3, 20.17 uur

In Londen bouwde ondernemer Stephen Richards (Hugh Quarshie) met zijn firma Flair & Glory een imperium van haar- en cosmeticaproducten. De kinderen uit zijn eerste huwelijk, Nina (Deborah Ayorinde) en Simon, groeiden zonder hun vader op in de Verenigde Staten. Met zijn tweede vrouw, Claudia (Sarah Niles), heeft Richards drie kinderen. In de eerste aflevering van de Britse dramaserie Riches komt Richards onverwacht om het leven. Nina en Simon komen over uit Amerika, maar niets heeft de familie voorbereid op een schokkende verrassing in Richards’ testament.

The Father

France 2, 21.10 uur

(Drama, Florian Zeller, 2020) Meesterlijk drama over dementie. Er is iets raars aan de hand in het Londense appartement van tachtiger Anthony (Anthony Hopkins). Die lege plek aan de muur, daar hing toch een schilderij? De inrichting van de keuken is zomaar veranderd. Debuterend cineast Zeller zorgt voor een gevoel van desoriëntatie en claustrofobie. Hij beperkt zijn locaties tot de binnenruimten waar Anthony leeft, alleen of met zijn dochter Anne (Olivia Colman), die belast is met de zorg voor haar charmante, maar vaak ook lastige vader.

Anthony Hopkins en Olivia Colman in The Father van Florian Zeller. Beeld .

Ten Pound Poms

BBC 1, 22.00 uur

In het Manchester van de jaren vijftig zit Annie Roberts (Faye Marsay) vast in een uitzichtloos bestaan als huisvrouw en moeder. Terwijl haar man Terry (Warren Brown) al hun geld uitgeeft in de kroeg, verlangt Annie naar een beter leven voor zichzelf en de kinderen. In de nieuwe serie Ten Pound Poms besluit ze te reageren op een oproep die geïnteresseerden een gouden toekomst belooft in Australië. Als de familie de grote stap zet, blijkt na aankomst in Sydney dat het leven in Australië niet het zonovergoten avontuur is dat zich hadden voorgesteld.

Pointer

NPO 2, 22.09 uur

Er is een tekort aan verpleegzorgplekken voor ouderen met dementie, en dat wordt alleen maar erger. Vóór het jaar 2030 is er volgens minister Conny Helder van Langdurige Zorg behoefte aan 40.000 extra plekken. Pointer constateert vandaag in een reportage dat zorgondernemers die zulke plekken willen creëren op allerhande obstakels stuiten, waardoor investeren onaantrekkelijk wordt. Zoals hoge bouwkosten en een verlaging van de vergoeding voor huisvesting door de overheid. In Schiedam werd een plan voor zeventig zorgplekken hierdoor afgeblazen.

Jason

NPO 2, 22.43 uur

Na Alicia en Rotjochies sloot Maasja Ooms haar trilogie over de falende Nederlandse jeugdzorg af met de film Jason. In de documentaire volgt ze de 22-jarige Jason, die op zijn 16de door de jeugdzorg werd opgesloten en nu traumatherapiesessies ondergaat. Tijdens de sessies blijkt de vernietigende impact die het besluit op hem had. In haar persoonlijke en kritische film schetst de filmmaker Jason niet alleen als een slachtoffer dat worstelt met wat hem is aangedaan, maar ook als iemand met een missie om anderen te behoeden voor eenzelfde lot.

The Mauritanian

BBC 2, 23.00 uur

(Drama, Kevin MacDonald, 2021) Mohamedou Ould Slahi, een man uit Mauritanië, belandde in het Amerikaanse gevangeniscomplex Guantánomo Bay. Verdacht van betrokkenheid bij 9/11, zonder officiële aanklacht, zonder dat iemand wist waar hij was. Hij zou veertien jaar vastzitten. ‘Bewaar wat eten voor me’, zegt hij nog tegen zijn moeder, als hij tijdens een bruiloft door militairen wordt opgepakt aan het begin van dit keurig geëngageerde politieke drama. The Mauritanian volgt de zoektocht van zijn pinnige principiële advocaat (Jodie Foster), en haar tegenstander, een stijve militair aanklager (Benedict Cumberbatch). Vooral Tahar Rahim imponeert. Hij geeft Slahi het charisma dat de echte Mauritaniër, te zien op de aftiteling, ook heeft.