De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 13 augustus

Kate Winslet en Saoirse Ronan in ‘Ammonite’ van Francis Lee.

De club van lelijke kinderen

NPO 3, 15.32 uur

(Jeugd, Jonathan Elbers, 2019) In een toekomstig, door properheid gedicteerd en naar Noord-Koreaans model ingericht totalitair Nederland is geen plek voor lelijke kinderen. Die worden afgevoerd, op last van de grote leider Isimo. Pech voor Paul, het zoontje van ’s lands populairste televisiepresentator: een verder niet onknap jongetje met kolossale flaporen. Maar hij en de overige afgekeurde kinderen komen in verzet. Regisseur Jonathan Elders (Only You) maakte zijn afstudeerfilm aan de filmacademie op basis van het populaire boek van Koos Meinderts en leverde ook deze met vaart vertelde speelfilmversie af.

Sem Hulsmann in ‘De club van lelijke kinderen’ van Jonathan Elbers.

Zomergasten

NPO 2, 20.20 uur

Dierenliefhebber Bibi Dumon Tak schreef al op haar 11de een eigen vogelboek. Haar debuut Het koeienboek werd in 2002 bekroond met een Zilveren Griffel. Ook haar jeugdboeken draaiden vaak om dieren, zoals de Russische ruimtehond Laika en de Poolse legerbeer Wojtek. Voor Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda kreeg de auteur dit jaar zowel een Zilveren Griffel als de Woutertje Pieterseprijs. In Zomergasten wil Dumon Tak een stem geven aan dieren en andere stemlozen.

Maestro

NPO 1, 20.23 uur

Voordat het nieuwe seizoen van Maestro begint, blikt het programma terug. In de muzikale show proberen bekende Nederlanders in korte tijd te leren dirigeren. Presentator Frits Sissing en jurylid Dominic Seldis tonen in twee specials memorabele fragmenten uit zes jaar Maestro. Oud-deelnemers vertellen over momenten van frustratie, gebroken batons en verkeerd geslagen maten, maar ook over tranen van geluk. Dit najaar keert het programma terug met een nieuwe ploeg deelnemers.

Kasteelvrouwe Emmy

NPO 2, 21.21 uur

Twee jaar terug liet Emmy Postma in Ik vertrek zien hoe ze een 16de-eeuw Frans kasteel probeert te transformeren tot een B&B. Die klus bleek zo omvangrijk dat ze vorig jaar een eigen serie kreeg: Kasteelvrouwe Emmy. Het kasteel werd van een nieuw dak voorzien, maar daarmee was Emmy’s droom nog lang niet verwezenlijkt. Emmy keert terug met een tweede seizoen, waarin de steigers eindelijk worden weggehaald. Het plan is om het kasteel te gebruiken voor grote evenementen.

Wild World

VRT 1, 23.00 uur

De Britse bioloog en ontdekkingsreiziger Patrick Aryee is in Brits-Columbia getuige van de jaarlijkse zalmtrek. De volwassen zalmen keren uit zee terug naar zoetwater om te paren. Hierbij leggen ze enorme afstanden af. De zalmtrek is van levensbelang voor het voortbestaan van de vissoort, maar door veranderingen in het landschap is het aantal zalmen sterk afgenomen. Met plaatselijke onderzoekers bekijkt Aryee wat precies de knelpunten zijn en wat eraan gedaan wordt.

Ammonite

BBC 2, 23.00 uur

(Drama, Francis Lee, 2020) Kate Winslet speelt fossielenjager Mary Anning (1799-1847), die van grote invloed was op de negentiende-eeuwse paleontologie, maar als vrouw en autodidact geen toegang kreeg tot de victoriaanse wetenschapsorde. In het Zuid-Engelse kustplaatsje Lyme Regis krijgt ze gezelschap van de uit een hogere klasse afkomstige Charlotte Murchison (Saoirse Ronan). Die maakt de door het leven geharde Anning zachter: de vrouwen worden verliefd. Net als in zijn prachtige, weerbarstige speelfilmdebuut God’s Own Country (2017) laat Francis Lee het Engelse landschap en het klimaat een hoofdrol spelen in een verhaal over een verboden liefde. Dialogen zijn schaars, maar Winslet en Ronan kunnen uitstekend acteren zonder woorden.

Deux

NPO 2, 23.27 uur

(Drama, Filippo Meneghetti, 2019) In de keuzefilm van Zomergast en schrijver Bibi Dumon Tak doen zeventigers Madeleine en Nina zich richting de buitenwereld voor als buurvrouwen, met een routine die jarenlange ervaring verraadt. Nu ze hun Franse stadje willen verruilen voor een gezamenlijk appartement in Rome, zal Madeleine (Martine Chevallier) het toch aan haar kinderen moeten vertellen: Nina (Barbara Sukowa) is de vrouw van haar leven. De makers van Deux laten vervolgens akelig vroeg de bliksem inslaan, maar dan ben je al volledig verslingerd aan dit onvoorspelbare, allerminst sentimentele liefdesverhaal.