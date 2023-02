De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 12 februari

Clive Owen in Children of Men van Alfonso Cuarón.

Chicken Run

BBC 1, 15.15 uur

(Animatie, Peter Lord en Nick Park, 2000) De dames en heren van de Britse Aardman-studio, onder meer verantwoordelijk voor Wallace & Gromit en Shaun the Sheep, werkten voor dit vindingrijke klei-animatiekippenavontuur voor het eerst samen met het Amerikaanse DreamWorks. Dat leverde een mengsel op van Britse humor en Amerikaanse effectiviteit. Het verhaaltje over een met strakke hand geleide kippenboerderij in York in de jaren vijftig is vermakelijk, maar de vele subtiele filmverwijzingen maken Chicken Run pas echt leuk. Vooral de ontsnappingsfilm wordt geparodieerd. De opgewonden kippenstemmetjes zijn geniaal.

Beeld uit Chicken Run van Peter Lord en Nick Park.

Welkom in de prehistorie

NPO 3, 17.55 uur

De makers van Welkom in de Gouden Eeuw en Welkom bij de Romeinen draaien de klok nog wat verder terug. De nieuwe tweedelige jeugdserie Welkom in de prehistorie toont Nederland in de periode van tweeënhalf miljoen jaar geleden tot de komst van de Romeinen. Zo leren we over grottekeningen, neanderthalers, hunebedden en het leven in de ijstijd. Ook komen er bekende historische personages voorbij: Erik van Muiswinkel speelt Charles Darwin, ­Rogier in ’t Hout is ijsmummie Ötzi en Dorine van Gent het veenlijk van Yde.

De nieuwe Vermeer

NPO 1, 20.24 uur

In het Rijksmuseum opende de grootste Vermeer-tentoonstelling aller tijden, waar bijna alle werken van de meester te zien zijn. Van zes doeken van Vermeer is bekend dat ze hebben bestaan, maar niemand weet waar ze zijn gebleven. In De nieuwe Vermeer brengen professionele en amateur-kunstenaars deze verdwenen doeken weer tot leven, te ­beginnen met Een heer van stand die zijn handen wast. Dionne Stax ziet hoe deelnemers het werk recreëren met uiteenlopende technieken en ­materialen, alles in de geest van Vermeer.

Billy the Kid

Canvas, 21.50 uur

Westernlegende Billy ‘The Kid’ McCarty was al onderwerp van talloze series en films, en met deze nieuwe versie doet scenarioschrijver Michael Hirst (The Tudors, Vikings) een duit in het zakje. Canvas zendt de serie vanaf deze week met dubbele afleveringen uit. De 12-jarige Billy woont als zoon van een Iers immigrantengezin in bittere armoede in New York. In de hoop op een beter bestaan in het westen trekken ze naar Kansas. De reis is echter vol ontberingen en het wilde, wetteloze Kansas blijkt niet het beloofde land te zijn.

The Gold

BBC 1, 22.00 uur

In 1983 haalden zes overvallers voor 26 miljoen pond aan goud, diamanten en cash uit een loods op de Londense luchthaven Heathrow. Ze hadden echter niet lang plezier van hun buit en de zaak had onverwachte en verstrekkende gevolgen. De nieuwe serie The Gold is gebaseerd op de ‘misdaad van de eeuw’ en het politieonderzoek dat erop volgde. De lokale politie krijgt versterking van rechercheur Brian Boyce (Hugh Bonneville), terwijl het brein achter de roof ­Micky McAvoy (Adam Magaitis) wan­hopig probeert het goud in geld om te zetten.

Children of Men

Net 5, 23.00 uur

(Sciencefiction, Alfonso Cuarón, 2006) Londen, 2027. Vanaf de eerste minuut drukt de Mexicaanse duizendpoot Alfonso Cuarón je midden in zijn smerige toekomst. Clive Owen ontsnapt ternauwernood aan een bomaanslag en zijn daaropvolgende overlevingstocht door de grootstedelijke jungle – immigratie is als politiek item volledig ontspoord – ontaardt in een thrillerplot waarin het voortbestaan van de planeet wordt bedreigd. Het verhaal over vrouwen die geen kinderen meer kunnen krijgen wordt vastgelegd met onvervalste guerrilla-filmerij: Cuarón brengt een aantal hoogstaande actiescènes als beklemmende oorlogstaferelen in beeld. Children of Men laat zich tijdens deze scènes eenvoudig vergelijken met de openingsscène uit Saving Private Ryan, al maakt de actuele context de beleving dubbel intens.

Kursk

BBC 2, 23.00 uur

(Actie, Thomas Vinterberg, 2018) Bij vlagen sterk actiedrama over de ramp met de Russische onderzeeër Koersk, die in 2000 zonk met 118 bemanningsleden aan boord. Terwijl boven water de ene mislukte reddingsoperatie na de andere op touw werd gezet en de Russen tergend lang buitenlandse hulp afwezen, lieten de mannen elk uur van zich horen, vanuit hun duikboot op de bodem van de Barentszzee. Vinterberg (Festen) laat de kijker naar adem happen als de mannen dat doen, en de explosies die de boot deden zinken zijn goed getimed.