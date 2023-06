De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 11 juni

Harrison Ford en Kate Capshaw in Indiana Jones and the Temple of Doom van Steven Spielberg. Beeld x

Guys and Dolls

BBC 2, 16.20 uur

(Musical, Joseph L. Mankiewicz, 1955) Bepaald niet zijn natuurlijke habitat, maar Marlon Brando kweet zich op 30-jarige leeftijd tegenover Frank Sinatra naar behoren van zijn taak in deze verfilmde Broadwaymusical. Het verhaal, dat begint en eindigt in New York, steunt op een curieuze en grappige premisse: twee gokkers sluiten een weddenschap af dat een van hen (Brando) er niet in zal slagen een soldaat van het Leger des Heils (Jean Simmons) mee te tronen naar Havana. Niet alleen lukt hem dat, de twee worden ook nog verliefd op elkaar.

Jean Simmons en Marlon Brando in Guys and Dolls van Joseph L. Mankiewicz. Beeld x

Indiana Jones and the Temple of Doom

Net 5, 20.00 uur

(Avontuur, Steven Spielberg, 1984) Drie jaar na het onvoorstelbaar succesvolle Raiders of the Lost Ark haalde Steven Spielberg, die ondertussen even E.T. the Extra-Terrestrial had gemaakt, zijn superheld Indiana Jones in 1984 weer van stal. Dit keer moet de krijgshaftige archeoloog in 1935 op jacht naar verdwenen kinderen uit een Indiaas dorp. Die blijken te zijn ondergebracht bij een sekte in de Tempel van Verdoemenis. Wreder en minder geestig dan het origineel, maar de formule bleek nog lang niet uitgewerkt. Nog altijd redt Dr. Jones zich met droge humor uit benarde situaties. En de actiescène met op hol geslagen mijnkarretjes mag klassiek worden genoemd.

College Tour

NPO 2, 20.20 uur

Ola Källenius staat aan het hoofd van het oudste automerk ter wereld. De ceo van Mercedes-Benz vertelt in College Tour over de enorme uitdagingen die de Duitse automerken te wachten staan nu de wereld overstapt op elektrisch rijden. Op veel markten keren automobilisten de conservatieve Duitse merken de rug toe, om te kiezen voor voordelige, moderne en hippe merken die steeds vaker uit China afkomstig zijn. Mercedes heeft het niet makkelijk op de grote Chinese markt en ziet de Chinese merken nu ook naar Europa komen. Hoe denkt Källenius dat te overleven?

Wolf

NPO 1, 20.25 uur

Dat de wolf een comeback heeft gemaakt in Nederland zal niemand zijn ontgaan. In zijn natuurdocumentaire Wolf laat Cees van Kempen zien hoe het dier van Oost-Europa naar ons land is gekomen en welke weg het daarbij heeft afgelegd. Voor de film bracht het team van Van Kempen ruim duizend dagen door in de bossen om de schuwe wolven te filmen. Het hoofdpersonage is Scout gedoopt. Met een voice-over van Matthijs van Nieuwkerk laat Wolf zien hoe Scout als welp opgroeit in de bossen van Oost-Duitsland en uiteindelijk in Nederland zijn eigen roedel begint.

Kloostergasten

NPO 2, 22.08 uur

In het tweede seizoen van Kloostergasten dompelen bekende Nederlanders zich weer drie dagen onder in het kloosterleven. Ze nemen deel aan de rituelen van de zusters of broeders, zoeken rust en hopen een antwoord op hun levensvragen te vinden. In de eerste aflevering is Astrid Joosten bij de zusters norbertinessen in de priorij Sint-Catharinadal in Oosterhout. De katholiek opgevoede Joosten voelt zich thuis in het klooster, zeker omdat ze als vinoloog wordt geboeid door het proces van wijn maken; een activiteit waarmee de zusters in 2017 zijn begonnen.

Brieven aan de achterblijvers

NPO 2, 22.40 uur

Na de afschaffing van de slavernij ontstond in Suriname een grote vraag naar goedkope arbeid. Deze maand is het 150 jaar geleden dat het eerste schip met Indiase contractarbeiders arriveerde in de toenmalige Nederlandse kolonie; een voorbode van de 34.000 Indiërs die in Suriname aan de slag zouden gaan. Ze namen hun tradities mee, waardoor er een mix van culturen ontstond. In het documentaire drieluik Brieven aan de achterblijvers spreekt Narsingh Balwantsingh met Hindoestanen in Suriname en Nederland over het opbouwen van een nieuw bestaan in een vreemd land.

Rush

BBC 1, 23.30 uur

(Actie, Ron Howard, 2013) Gelikte terugblik op de opkomst, ondergang en herrijzenis van de Oostenrijkse autocoureur Niki Lauda én op zijn rivaliteit met de Engelse James Hunt. Twee uitgesproken persoonlijkheden, die in het eerste deel van deze Hollywood-biopic lijnrecht tegenover elkaar worden gezet: Lauda de koude kikker, Hunt de playboy. Tijd voor nuances neemt regisseur Howard niet, scherend langs de jaren die voorafgaan aan Lauda’s bijna fatale ongeluk in 1976 op het circuit van de Nürburgring. Anthony Dod Mantle haalt met zijn camera halsbrekende toeren uit om van Rush een zinnelijke ervaring te maken.