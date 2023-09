De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 10 september

Beeld uit Wallace & Gromit in ‘The Curse of the Were-Rabbit’ van Nick Park en Steve Box. Beeld x

Mijn opa de bankrover

NPO 3, 09.05 uur

(Familiefilm, Ineke Houtman, 2011) De 13-jarige Grace (Zoë van der Kust) is binnen een witblond gezin een buitenbeentje met haar zwarte kroeshaar. En ze wil nu eindelijk eens haar Surinaamse ‘papa Beau’ ontmoeten. Omdat haar moeder weinig behulpzaam is, wendt ze zich tot haar rouwende rockabilly-opa (fraaie rol van Michiel Romeyn). Daarmee neemt de film een aangenaam kolderieke wending. Regisseur Houtman knipoogt vrolijk naar westerns en maakt van de vet aangezette artdirection een feestje. En dan zijn er de onweerstaanbare cowboyliedjes van Vincent van Warmerdam.

Zoë van der Kust en Michiel Romeyn in ‘Mijn opa de bankrover’ van Ineke Houtman. Beeld x

Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit

BBC 1, 17.15 uur

(Animatie, Nick Park en Steve Box, 2005) Heerlijk speelfilmdebuut van de weinig snuggere uitvinder Wallace en zijn belezen hond Gromit, die na een handvol (met Oscars bekroonde) korte films uitgroeiden tot helden van de Britse animatiestudio Aardman. Wallace bedenkt een konijnenopzuiger om zichzelf én zijn groenten tegen een konijnenplaag te beschermen. De taalgrapjes, van spits tot flauw, gingen verloren in de Nederlandse nasynchronisatie, maar zijn vanmiddag bij de BBC in volle glorie te horen, door middel van amusant stemmenwerk van onder anderen Helena Bonham Carter en Ralph Fiennes. De echte ster blijft ondertussen hond Gromit. Een frons is genoeg om achter zijn ogen een wereld aan kopzorgen te vermoeden.

Podium klassiek

NPO 2, 18.15 uur

Herman Finkers is bekend als cabaretier en acteur, maar componeerde ook een gregoriaanse mis. De eerste versie van de Sint-Jorismis schreef hij in 1990 voor zijn eigen huwelijk in de Sint-Jorisbasiliek in Almelo. Die uitvoering voor koor en orgel kreeg onlangs een nieuwe, intiemere versie voor strijkkwintet, hobo, harp, klavecimbel en koor. In Podium klassiek brengen Cappella Amsterdam en Holland Baroque enkele delen uit Finkers’ mis ten gehore. Daarnaast zingen Lilian Farahani en Annemarie Kremer een duet uit Vincenzo Bellini’s opera Norma.

Govert naar de kern van de aarde

NPO 2, 19.30 uur

Op aarde zijn de omstandigheden precies goed voor het ontstaan van leven. Logisch, want anders zou er niemand zijn om zich daarover te verbazen. Toch is het fascinerend om het unieke samenspel van natuurkrachten dat het leven op aarde mogelijk maakt in werking te zien. In de serie Govert naar de kern van de aarde verdiept wetenschapsjournalist Govert Schilling zich in het ontstaan en het inwendige van onze planeet, continentvorming, gebergtevorming en vulkanisme. Ook vergelijkt hij de aarde met andere planeten in ons zonnestelsel en daarbuiten.

College Tour

NPO 2, 20.20 uur

Bankieren doen we tegenwoordig online en mobiel. Tien jaar geleden was dat niet zo zelfsprekend. Met zijn bank Bunq heeft ondernemer Ali Niknam hierin een voortrekkersrol gespeeld. Niknam is de eerste gast van Twan Huys in een nieuw seizoen van College Tour, waar hij vertelt over zijn succes en achtergrond. Op zijn 7de kwam Niknam als kind van Iraanse vluchtelingen naar Nederland. Na eerder succes met webhost TransIP richtte hij in 2012 Bunq op als ‘de enige bank die door programmeurs is gebouwd’. Zijn vermogen wordt geschat op 1,6 miljard euro.

De kist

NPO 2, 23.12 uur

Op Wereld Suïcide Preventie Dag gaat Kefah Allush in De kist op bezoek bij Albert Verlinde. Presentator en musicalproducent Verlinde blikt in het programma terug op de dood van Antonie Kamerling, de acteur die in 2010 een einde aan zijn leven maakte. Verlinde was de zwager van Kamerling – zijn echtgenoot Onno Hoes is de zus van Isa Hoes, Kamerlings weduwe – en legt uit hoe het was om de volgende dag het tragische nieuws te brengen in RTL Boulevard. Ook vertelt hij hoe hij door de aidsepidemie in de jaren tachtig veel naaste vrienden is verloren.

The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert

BBC 1, 23.30 uur

(Komedie, Stephen Elliot, 1994) Australische cultfilm en lhbti-klassieker over de zwerftocht van twee dragqueens (Hugo Weaving en Guy Pearce) en een trans vrouw (Terence Stamp) in hun busje dat Priscilla heet. Bizarre kostuums, lekkere muziek en soms aanstekelijke grappen. ‘Finally, a comedy that will change the way you think, the way you feel, and most importantly, the way you dress’, was de slagzin waarmee werd de film werd aangeprezen. Dat dekt uitstekend de lading: The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert won de Oscar voor beste kostuums.