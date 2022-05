De Volkskrant tv-selectie voor zondag 1 mei

Felicity Jones in ‘Rogue One: A Star Wars Story’ van Gareth Edwards.

Oorlogsgeheimen

NPO 3, 15.35 uur

(Oorlog, Dennis Bots, 2014) Niet te verwarren met Oorlogswinter (naar Jan Terlouw), maar ook een oorlogsfilm voor de jeugd over het verlies van onschuld. Oorlogsgeheimen (naar Jacques Vriens) blijft gericht op kinderen, de oorlogsellende wordt consequent bekeken door hun ogen. Tuur, Lambert en Maartje zijn herkenbare 12-jarigen, die gewoon naar school gaan en meer willen weten dan hun wordt verteld. De oorlog speelt een cruciale rol in hun langzame uit elkaar groeien. De ingewikkeldste rol heeft filmdebutant Joes Brauers, die als zoon van een NSB’er boos, eenzaam en verdrietig is.

Maas Bronkhuyzen en Pippa Allen in ‘Oorlogsgeheimen’ van Dennis Bots.

Rogue One: A Star Wars Story

Veronica, 20.00 uur

(Fantasy, Gareth Edwards, 2016) Rogue One begint niet met dat klimmende blazersgeschal van componist John Williams, maar wordt gepresenteerd als een losstaand verhaal, dat zich afspeelt in dezelfde wereld als Star Wars. Dit goed zonder voorkennis te volgen verhaal kan ook fungeren als instapfilm voor een nieuwe generatie. Met Felicity Jones als de rebellenheldin Jyn Erso, die onder druk collaboreert met het kwade keizerrijk bij het ontwerp van de Death Star. En vooral: actie met een gezonde dosis gravitas. Ruimteveldslagen die in inventiviteit nog uitsteken boven Star Wars-voorganger The Force Awakens (2015) en grondgevechten die doen denken aan films over de Tweede Wereldoorlog. Dit is Star Wars op z’n tastbaarst: vergankelijk en aards.

A Bridge Too Far

RTL 7, 20.00 uur

(Oorlog, Richard Attenborough, 1977) De mislukte operatie Market Garden, het geallieerde offensief rond Arnhem in september 1944, wordt door regisseur Attenborough op langdradige maar precieze wijze in beeld gebracht, naar het boek van Cornelius Ryan. Met een overdaad aan sterren: Dirk Bogarde, Michael Caine, Sean Connery, Robert Redford, Gene Hackman, Anthony Hopkins, James Caan, Liv Ullmann, Maximilian Schell en onze eigen Peter Faber. Daarnaast de eerste klus van ’s lands beroemdste stuntman Dickey Beer (onder meer als levenloze soldaat met bebloed hoofd naast Caan).

Robert Redford in ‘A Bridge Too Far’ van Richard Attenborough.

College Tour

NPO 2, 20.20 uur

Songfestival-winnaar Jamala is in het Utrechtse podium Tivoli Vredenburg, maar niet om te zingen. De Oekraïense neemt plaats bij Twan Huys in College Tour, waar ze in gesprek gaat met studenten en landgenoten in de zaal. Jamala won de liedjeswedstrijd in 2016 met een nummer over haar oma, die op de Krim woonde en in 1944 werd gedeporteerd door het Sovjetleger. Enkele maanden geleden moest Jamala zelf met haar kinderen op de vlucht voor de Russische inval in haar land. De zangeres vraagt nu overal ter wereld aandacht voor de situatie in Oekraïne.

Concert for Change

NPO 1, 21.29 uur

BNNVara, EO, WNL en Omroep Max slaan de handen ineen voor een concert dat de aandacht vestigt op diversiteit en inclusiviteit. Concert for Change combineert optredens met reportages vanuit het hele land en brengt positieve en inspirerende verhalen van mensen die een vuist maken tegen uitsluiting en discriminatie. Een band onder leiding van Eric van Tijn begeleidt musici als Iris Hond, Berget Lewis, Tabitha, Dani van Velthoven, HAEVN en Glenn Faria. Giovanca Ostiana en Carrie ten Napel presenteren het concert, dat een terugkerende traditie moet worden.

De publieke tribune

NPO 2, 22.44 uur

Inwoners van arme wijken leven gemiddeld zes tot zeven jaar korter dan mensen in rijke wijken. Als we naar het aantal gezonde levensjaren kijken, is het verschil nog aanzienlijk groter. Hoe kan het dat er in het Nederland van de 21ste eeuw nog zo’n sterk verband is tussen inkomen en levensverwachting? In De publieke tribune strijkt Coen Verbraak neer in een basisschool in Moerwijk in Den Haag, een van de armste buurten van het land. Wijkbewoners, de basisschooldirecteur en hulpverleners gaan in discussie met Carola Schouten, de minister voor Armoedebeleid.

The Investigation

NPO 2, 23.37 uur

The Investigation is gebaseerd op de meest spraakmakende Scandinavische misdaadzaak van de afgelopen jaren. De Zweedse journaliste Kim Wall verdwijnt spoorloos na een afspraak in Kopenhagen, waar ze een uitvinder met een zelfgebouwde onderzeeër interviewde. Rechercheur Jens Møller (Søren Malling) moet officier van justitie Jakob Buch-Jepsen (Pilou Asbaek) van genoeg materiaal voorzien om het bewijs voor moord rond te krijgen. De serie concentreert zich volledig op het onderzoeksproces, terwijl de dader en de misdaad zelf buiten beeld blijven.