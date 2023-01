De Volkskrant-tv-selectie voor zondag 1 januari

Beeld uit ‘Early Man’ van Nick Park.

Okedoeibedankt

NPO 3, 10.03 uur

De verlegen Jamie verhuist op haar 12de naar een doveninternaat. Samen met haar brutale klasgenoot Imane maakt ze een reisje naar Parijs, maar als dat niet loopt zoals gepland belanden de twee in een onverwacht avontuur. De telefilm Okedoeibedankt van Nicole van Kilsdonk (Ventoux) is een combinatie van coming-of-agedrama en road­movie. Alle dove personages in de film zijn dat in het echt ook, en dat maakt hun interacties realistisch en geloofwaardig.

Early Man

BBC 1, 11.00 uur

(Animatie, Nick Park, 2018) Early Man van poppenanimatie-grootmeester Nick Park speelt zich af tussen het stenen tijdperk en de bronstijd. Een stel domme oermensen, onder leiding van holbewoner Dug, moet het in een voetbalwedstrijd opnemen tegen een groep bronstijdmensen. De dik-bewenkbrauwde holbewoners met varkensneusjes contrasteren prachtig met de langharige, overbetaalde voetbalvedettes. Early Man volgt zo netjes de wetten van de losers-in-de-sportfilm dat de verwikkelingen flink voorspelbaar zijn, maar dan duikt er weer een monstereend met tandjes op, een mammoet in belachelijk overdadig bronzen harnas, of een of ander raar zwart-wit rupsje dat later als voetbalschoen wordt gebruikt. En dan is deze Aardman-productie vakwerk om van te houden.

Pete’s Dragon

BBC 1, 12.20 uur

(Fantasy, David Lowery, 2016) De jonge Pete belandt na een auto-ongeluk in een woud, waar hij de daaropvolgende jaren doorbrengt met een knalgroene draak, die hij Elliot noemt. Regisseur David Lowery, een vrij eigenzinnige filmmaker die veel lof kreeg voor zijn zwoele western Ain’t them Bodies Saints, verzon een volledig nieuw verhaal dat alleen nog in de verte lijkt op Disneys oorspronkelijke Peter en de draak uit 1977. Zijn Pete’s Dragon is een prettig ouderwets aandoend, bedachtzaam drama, rijk aan sfeer en realistische details.

Oakes Fegley in ‘Pete’s Dragon’ van David Lowery.

De stamhouder

NPO 1, 21.28 uur

Als hij vader wordt, besluit journalist Alexander Münninghoff de confrontatie aan te gaan met zijn familieverleden. De geschiedenis van de disfunctionele familie Münninghoff wordt overheerst door de Tweede Wereldoorlog, een rijke, dominante grootvader en een vader die bij de SS zat. De 8-delige dramaserie De stamhouder is gebaseerd op Münninghoffs boek. In de serie onder regie van Diederik van Rooijen (Penoza) wordt hij gespeeld door Matthijs van de Sande Bakhuyzen.

The Cats nog één keer samen

NPO 2, 21.49 uur

De palingsoundtraditie is terug te voeren op The Cats. De Volendamse popgroep scoorde vanaf midden jaren zestig wat hitjes, maar het grote succes kwam toen Piet Veerman leadzanger werd. In The Cats nog één keer samen haalt Jan Slagter herinneringen op met alle nog levende bandleden. De traditie van The Cats wordt voortgezet door de Tribute to The Cats Band. Om 17.10 uur presenteert Omroep Max het concert naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van de coverband.

Happy Valley

BBC 1, 22.00 uur

Na zeven jaar is er het vervolg op de populaire Britse misdaadserie Happy Valley. Catherine Cawood (Sarah Lancashire) werkt nog steeds voor de politie in West Yorkshire en ontdekt het stoffelijk overschot van het slachtoffer van een bendeoorlog. Het spoor voert terug naar Tommy Lee Royce (Edward Norton), de verkrachter van Catherines dochter. Catherine weigert de crimineel te erkennen als de vader van haar kleinzoon, maar de inmiddels 16-jarige Ryan heeft daar zijn eigen ideeën over.

Long Shot

BBC 1, 00.45 uur

(Komedie, Jonathan Levine, 2019) Fred Flarsky (Seth Rogen) wordt ingelijfd door de presidentscampagne van zijn voormalige buurmeisje/tienercrush Charlotte Field (Charlize Theron). Haar kansen op de baan zijn klein, evenals de kans dat zijn gevoelens voor haar ooit wederzijds worden, maar in dit feelgooduniversum laat de afloop zich raden. Sterker is de politieke satire die de makers bedrijven én de amusante wijze waarop traditionele genderpatronen worden ontleed: de omslachtige wijze waarop een vrouw met presidentsambities in het publieke debat moet laveren wordt met veel humor geserveerd.