De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 9 september

Mads Mikkelsen (rechts) in ‘Riders of Justice’ van Anders Thomas Jensen.

The Lady Vanishes

BBC 2, 15.45 uur

(Thriller, Alfred Hitchcock, 1938) De laatste film die Hitchcock in Engeland maakte voordat hij naar Hollywood vertrok. The Lady Vanishes, een thriller met komische elementen, wordt wel gezien als een allegorie van de toestand waarin Engeland verkeerde aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog: een groepje Engelsen in een trein spant samen tegen een buitenlandse vijand. De spannende plot gaat over de rijke toerist Iris (Margaret Lockwood) die tijdens een treinreis het vermoeden krijgt dat een oudere medereizigster is verdwenen. Muzikant Gilbert (Michael Redgrave) reikt een helpende hand.

Linden Travers, Naunton Wayne en Basil Radford in The Lady Vanishes van Alfred Hitchcock. Beeld x

The Silence of the Lambs

RTL 7, 20.00 uur

(Horror, Jonathan Demme, 1991) Beroemd is vooral Hannibal Lecter, in de gedaante van Anthony Hopkins. Maar de seriemoordenaar, die verlekkerd laat weten hoe hij de ingewanden van zijn slachtoffers verorbert, is eigenlijk maar een bijfiguur in The Silence of the Lambs. Op zeker moment verdwijnt de sadistische psychiater Lecter ook uit de film. Maar niet nadat hij de ambitieuze FBI-agent Clarice Sterling (Jodie Foster) op het spoor heeft gezet van een andere seriemoordenaar. Dankzij het samenspel van Hopkins en Foster, beiden bekroond met een Oscar, blijven hun scènes zo nagalmen.

Jodie Foster en Anthony Hopkins in The Silence of the Lambs van Jonathan Demme. Beeld x

Riders of Justice

NPO 3, 22.00 uur

(Komedie, Anders Thomas Jensen, 2020) In de geweldige zwarte komedie Riders of Justice hangen een treinongeluk, een broodje, een gestolen fiets en een ontslag allemaal samen. Hoe het verband in elkaar steekt (of niet) toont het uiterst slimme verhaal van de Deense regisseur en scenarist Anders Thomas Jensen. Ex-militair en weduwenaar Markus (Mads Mikkelsen) krijgt bezoek van drie wereldvreemde amateurspeurders die vermoeden dat een Deense motorbende verantwoordelijk is voor de dood van Markus’ vrouw, waarop de in depressie weggezonken man verhaal gaat halen. Knap hoe Jensen tussen alle malligheid ook serieuze thema’s aansnijdt. Vooral zijn beeld van de voedingsbodem waarop complotten gedijen is buitengewoon overtuigend.