De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 9 april

Samal Jesljamova in ‘Ayka’. Beeld Jolanta Dylewska / ZDF

Great Expectations

BBC 2, 15.00 uur

(Drama, David Lean, 1946) David Leans meesterlijke verfilming van het boek van Charles Dickens werd bekroond met twee Oscars. Weesjongen Pip (Tony Wager) helpt de ontsnapte dwangarbeider Magwitch (Finlay Currie) aan voedsel. Magwitch wordt echter gesnapt en naar New South Wales gestuurd, terwijl Pip door zijn oom wordt geïntroduceerd in het huis van mevrouw Havisham (Martita Hunt). Op zijn 18de ontvangt Pip (John Mills) opeens geld van een onbekende weldoener. Deze klassieker is opvallend duister van toon en nog steeds fascinerend.

Vroege vogels

NPO 2, 19.49 uur

In de geschiedenis van de aarde zijn verschillende uitstervingsgolven aan te wijzen. Soms hebben deze een duidelijk aanwijsbare oorzaak, zoals de meteorietinslag die de dinosauriërs noodlottig werd, en soms gaat het geleidelijk. In Vroege vogels zoeken Menno Bentveld en Willemijn Veenhoven uit of we momenteel in een nieuwe uitstervingsgolf zitten, nu bijna een miljoen dier- en plantsoorten op het punt staan te verdwijnen. Ze kijken hoe het is gesteld met de insectenpopulatie en verdiepen zich in de collectietoren van Naturalis in het belang van biodiversiteit.

The Hateful Eight

Veronica, 20.00 uur

(Western, Quentin Tarantino, 2015) Claustrofobisch cowboy-Kammerspiel rond acht duistere figuren die in een ingesneeuwde herberg van alles met elkaar te stellen hebben, onder wie premiejager Marquis Warren (Samuel L. Jackson), collega-premiejager John Ruth (Kurt Russell) en diens buit Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh). Bewonderenswaardig hoe Tarantino de aandacht drie uur lang vasthoudt met smakelijke dialogen, galgenhumor en fabuleus georkestreerd geweld. Al kunnen de vele hoofdpersonages niet verhullen dat de plot wat dun is. Met muziek van Ennio Morricone; zijn deelname was een lang gekoesterde wens van Tarantino.

Samuel L. Jackson in The Hateful Eight. Beeld Filmstill

Wintertijd

NPO 2, 22.17 uur

Harry de Winter sluit het bonusseizoen van zijn gespreksprogramma Wintertijd af met een speciale aflevering. Dit keer neemt Jeroen Pauw namelijk plaats op de presentatiestoel en is de Winter zelf de gast die zijn levensverhaal mag vertellen aan de hand van muziekfragmenten. Hij verhaalt over zijn jeugd in het Brabantse Oss en zijn studie economie in Amsterdam. Via een baan bij de radio belandde De Winter bij de tv, waar hij met zijn bedrijf IDTV producent werd van onder meer Lingo en Taxi. De Winter koos fragmenten van The Beatles en James Brown.

Ayka

Canvas, 22.45 uur

(Drama, Sergej Dvortsevoj, 2018) Ayka is een knap uitgevoerd drama in de stijl van de Waalse broers Dardenne: uit het leven gegrepen ellende in een troosteloos decor, vol deerniswekkende personages. Titelpersonage Ayka, een door malafide schuldeisers opgejaagde Kirgizische vrouw in ijskoud Moskou, ontvlucht het ziekenhuis waar ze zojuist een kind op de wereld zette en struikelt van het ene rotbaantje in het andere. Hoofdrolspeler Samal Jesljamova (bekroond als beste actrice op het filmfestival van Cannes in 2018) geeft de paniekerige overlevingsdrang van Ayka een overtuigend gezicht, al benadrukt zij in alles wat ze doet dat het met dit personage maar één kant op kan: neerwaarts.

Rock Family Trees: The Birth of Cool Britannia

BBC 2, 23.15 uur

In de jaren negentig was ‘Cool Britannica’ het antwoord van jongeren op de ‘swinging sixties’ van hun ouders. Het was de tijd van Britpop, de Spice Girls en de rivaliteit tussen Oasis en Blur. De docuserie Rock Family Trees staat stil bij de onopvallende geboorte van de stroming, waarin de band Suede een centrale rol inneemt. Naast muziekfragmenten zijn er interviews met zanger Brett Anderson en bassist Mat Osman van Suede, medeoprichter Justine Frischmann - de latere zangeres van Elastica - en drummer Justin Welch van Suede, Elastica en Me Me Me.

Unforgiven

Veronica, 23.35 uur

(Western, Clint Eastwood, 1992) Met Unforgiven maakte Clint Eastwood een einde aan de glans van de western-revolverheld. Eastwood speelt zelf de vermoeide antiheld die nog één keer op zoek gaat naar rechtvaardigheid, en zichzelf onderwijl dapper persifleert. De acteur Eastwood, ooit in het genre begonnen als Rawhide, weet maar al te goed hoe je collega’s tot huiveringwekkende acteerprestaties moet verleiden, blijkt uit de rollen van Gene Hackman (als de sadistische sheriff Bill Daggett) en Morgan Freeman. De film won vier Oscars, waaronder die voor de beste film en de beste regie.