De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 8 oktober

Bilal Wahib en Tamar van Waning in Paradise Drifters van Mees Peijnenburg Beeld .

Vroege vogels

NPO 2, 19.50 uur

In Zuid-Limburg loopt een historische spoorbaan die ooit werd aangelegd voor het vervoer van materiaal en personeel voor de mijnbouw. Later werd ‘het Miljoenenlijntje’ gebruikt voor openbaar vervoer. De bijna honderd jaar oude spoorweg verbindt een strook van bijzondere natuurgebieden waar Vroege vogels deze week op verkenning gaat. Een vergrootglas komt goed van pas, want het zijn vooral kleine dieren die binnen Nederland alleen bij dit spoorlijntje te vinden zijn, zoals de rotskaardespin, de zwarte reuzenmier en de muurhooiwagen.

Agent Hamilton

NPO 3, 20.24 uur

De Britten hebben James Bond, de Amerikanen Jack Ryan en de Zweden geheim agent Carl Hamilton. De actieheld uit de spionageromans van Jan Guillou verscheen al een aantal keer in de film en werd voor een tv-serie, waarvan nu het tweede seizoen begint, in een jeugdiger en moderner jasje gestoken. Als tijdens een Navo-oefening in de Middellandse Zee een duiker om het leven komt, blijkt het te gaan om een Navy Seals-collega van agent Hamilton (Jakob Oftebro). Samen met collega Kristin Ek (Nina Zanjani) begint hij een onderzoek in Zuid-Frankrijk.

De grote kleine treinencompetitie

NPO 1, 20.28 uur

De Nederlandse versie van een Britse tv-wedstrijd voor modelspoorbouwers werd ook op NPO 1 een groot succes. Vandaag geeft André van Duin het fluitsignaal voor seizoen twee, waarin weer zes teams zich vastbijten in uitdagende bouwopdrachten voor een zo fraai mogelijk modelspoorlandschap. Elke week heeft de aflevering een thema, zoals beroemde sprookjes of op vakantie in Europa, en krijgen de bouwers te maken met verplichte elementen. Naast Van Duin keert Evan Daes terug in de jury, die verder bestaat uit Joyce van Diepen, vormgever voor film en tv.

Joan Armatrading: Me Myself I

BBC 2, 21.40 uur

Als een van de invloedrijkste Britse singer-songwriters kan Joan Armatrading terugkijken op een mooie carrière. In Me Myself I vertelt ze haar levensverhaal, terwijl artiesten als Martha Wainwright en Meshell Ndegeocello coverversies brengen van haar bekendste nummers. Armatrading kwam in 1969 via een rol in de musical Hair in contact met Pam Nestor, met wie ze haar eerste album opnam. Via een samenwerking met producer Glyn Johns volgde commercieel succes en toen Bob Dylan haar vroeg voor zijn Blackbushe-festival werd Armatrading een wereldster.

Paradise Drifters

NPO 3, 21.59 uur

(Drama, Mees Peijnenburg, 2020) Volkomen toevallig is het, dat jongvolwassenen Lorenzo (Jonas Smulders), Chloe (nieuweling Tamar van Waning) en Yousef (Bilal Wahib) in Paradise Drifters op elkaars pad belanden. En toch zie je meteen dat schrijver en regisseur Peijnenburg hen niets voor niets heeft samengebracht in zijn gedenkwaardige, gevoelige debuut. Drie mensen op drift, zoekend naar een richting, zich hard opstellend naar de buitenwereld. Als ze nog ergens begrip en warmte kunnen vinden, dan bij elkaar. En zo evident is dat aanvankelijk niet in Paradise Drifters, een film die door cameraman Jasper Wolf effectief werd gedraaid vanuit de losse pols, en die ook zelf pas na lange tijd een zekere rust bereikt.

Sami Blood

Canvas, 23.45 uur

(Drama, Amanda Kernell, 2016) De 14-jarige Elle-Marja (Lene Cecilia Sparrok) behoort tot de nomadische Sami-minderheid in Lapland en ambieert meer dan een herdersbestaan. Als ze wil studeren, zal ze echter compleet moeten breken met de wereld waarin ze is opgegroeid. Sami Blood is het zelfverzekerde debuut van de Samisch-Zweedse regisseur Amanda Kernell. Met een genuanceerd scenario, dat zich grotendeels afspeelt in de jaren dertig van de vorige eeuw, schetst ze onder meer de discriminatie van de Sami, compleet met dokters die schedels komen opmeten – zonder de eenduidige weg te kiezen.

Lene Cecilia Sparrok in Sami Blood van Amanda Kernell Beeld x

Detroit

BBC 1, 00.35 uur

(Kathryn Bigelow, 2017) De derde film op rij van regisseur Kathryn Bigelow en haar scenarist en echtgenoot Mark Boal over de ontwrichtende werking van Amerikaanse overheidsdiensten (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty) begint met een politie-inval in een zwarte privébar in Detroit anno 1967: de benodigde vonk voor de beruchte burgerrellen, waarna de camera verschillende personages volgt in de tot oorlogsgebied verworden stad. Vanaf het moment dat de groep bijeen is gebracht in een motel begint onder aanvoering van een racistische witte agent een sterk geregisseerde nachtmerrie.