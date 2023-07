De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 8 juli

Beeld uit Shaun of the Dead van Edgar Wright

Focus

NPO 2, 20.04 uur

Biologen zijn blij met de opmars van de bever in Nederland, maar dijkbeheerders maken zich zorgen. De vlijtige bever kan door zijn gegraaf dijken ondermijnen en spoorlijnen instabiel maken. Petra Grijzen volgt in Focus het spoor van de bever. Ze ontmoet dijkbeheerder Sjaak Daverveld, die haar laat zien hoe de bever dijken in gevaar brengt, en spreekt sociaal-ecoloog Britt van Zelst over het effect van de bever op ons dichtbevolkte land. Geograaf Annegret Larsen vertelt hoe bevers als ware ecosysteemingenieurs het landschap naar hun hand zetten.

Innocent

Canvas, 20.35 uur

Net als in het eerste seizoen volgt de Britse misdaadserie Innocent een wegens moord veroordeelde hoofdpersoon die op vrije voeten komt. In vier afleveringen wordt de misdaad ontleed. In het tweede seizoen, dat vanavond van start gaat op Canvas, wordt Sally Wright (Katherine Kelly) na vijf jaar achter de tralies vrijgesproken van de brute moord op een 16-jarige schooljongen. Terwijl de lerares probeert om een nieuw begin te maken in haar verwoeste leven, moet rechercheur Michael Braithwaite (Shaun Dooley) op zoek naar de werkelijke dader.

Nederland op film

NPO 2, 20.42 uur

Wonen in de grote stad is tegenwoordig een onbereikbare droom voor veel Nederlanders, maar ooit was dat heel anders. Nederland op film laat via amateurfilms zien hoe arbeiders in de grote steden vroeger dicht op elkaar leefden onder armoedige omstandigheden in verkrotte woningen. Mensen die het konden betalen trokken juist weg uit de stad om neer te strijken op een plek met meer ruimte en groen. Historische opnames tonen straatbeelden die doen denken aan Ciske de rat, en er is aandacht voor de komst van de eerste gastarbeiders in de grote steden.

The Joy of the Bee Gees

BBC 2, 21.15 uur

Onlangs verscheen het boek Bee Gees: Children of the World, waarin Bob Stanley de geschiedenis van het vermaarde Australische poptrio uit de doeken doet. De BBC zet de Bee Gees de hele avond centraal. De documentaire The Joy of the Bee Gees schetst de muziekcarrière van de gebroeders Gibb, die in de jaren zestig de hitparades bestormden en in de discotijd een comeback maakten. The Bee Gees at the BBC and Beyond (23.15 uur) toont optredens en concerten voor de Europese tv en een Bee Gees-special van Top of the Pops sluit de avond af (0.15 uur).

Shaun of the Dead

Canvas, 22.15 uur

(Komedie, Edgar Wright, 2004) Een ondode of een computerspelletjesverslaafde? In Shaun of the Dead lijken zombies en gewone mensen zoveel op elkaar, dat Shaun niet direct snapt wat die bebloede voorbijgangers van hem willen. Net zoals makers Edgar Wright en Simon Pegg in Hot Fuzz (2007) alle clichés uit Amerikaanse politiefilms een plek zouden geven, zo combineren ze in Shaun of the Dead zombiefilms en romantische komedies. Is de scène waarin een gokautomaat in een bar plots munten uitwerpt en daarmee zombies wakker schudt eerst nog eng, zodra de jukebox in de andere hoek willekeurig kiest voor Queens Don’t Stop Me Now, vloeit alles probleemloos over in flauw-lollige humor.

The Lady in the Van

BBC 1, 23.25 uur

(Drama, Nicholas Hytner, 2015) Charmante, autobiografische vertelling over de vijftien jaar waarin de excentrieke oudere Mary Shepherd resideerde in een geel busje op de oprijlaan in de keurige Londense wijk van de Engelse toneelschrijver Alan Bennett. Maggie Smith excelleert als de lompe, klagerige maar ook hooggeleerde en muzikale dame uit de titel. Het contrast met moederskindje Bennett is scherp, maar Smith heeft eigenlijk geen tegenspeler nodig om de film te dragen. Als bescheiden portret van een eigenaardige ziel voor wie in de samenleving geen plaats is, is The Lady in the Van geslaagd.

The Farewell

NPO 2, 23.44 uur

(Komedie, Lulu Wang, 2019) Billie (rapper en actrice Awkwafina) verhuisde toen ze klein was met haar ouders naar de Verenigde Staten. Als ze naar China reist om haar familie te bezoeken, dienen de cultuurverschillen zich rap aan. Officieel is ze te gast op het huwelijk van haar neef, maar die hele bruiloft is een dekmantel: Billies oma heeft niet lang meer te leven. Een milde melancholie is voortdurend aanwezig in deze persoonlijke film van de Chinees-Amerikaanse regisseur-scenarist Lulu Wang. Goedgehumeurd en fijngevoelig drama dat recht doet aan ieders standpunt.