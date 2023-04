De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 8 april

Paul Newman en Robert Redford in Butch Cassidy and the Sundance Kid van George Roy Hill

Butch Cassidy and the Sundance Kid

BBC 2, 15.40 uur

(Western, George Roy Hill, 1969) ‘Het beste einde dat ik ooit heb geschreven’, noemt scenarist William Goldman de slotscène van deze klassieke western. De twee vrolijke bandieten uit de titel, geweldig gespeeld door Paul Newman en Robert Redford, hebben jarenlang het Wilde Westen van Amerika onveilig gemaakt: ze speelden vals met kaarten, pleegden bankovervallen en bliezen treinen op. Aan het eind van de film zitten ze, zwaargewond, in de val. Het gesprek dat volgt is volgens Goldman nog altijd een schrijfkunstparel. Hij won er een Oscar mee. Daarnaast waren er Oscars voor de filmmuziek, de titelsong (Raindrops Keep Falling on My Head van Burt Bacharach) en het camerawerk.

Verborgen verleden

NPO 2, 20.36 uur

(Geschiedenisprogramma) De laatste gast in dit seizoen van Verborgen verleden is Edson da Graça, bekend van onder meer Willem Wever en The Floor. De wortels van de presentator en komiek liggen op de Kaapverdische Eilanden, waar de bevolking grotendeels afstamt van Europese kolonisten en West-Afrikaanse slaven. Da Graça weet dat zijn vader een buitenechtelijk kind was, maar is nieuwsgierig naar zijn opa en de rest van zijn familie. Lukt het hem om te ontdekken op welke manier zijn familie verbonden is met de Kaapverdische geschiedenis van migratie en slavenhandel?

Burt Bacharach

BBC 2, 20.45 uur

(Muziek) BBC 2 zet de hele avond in het teken van Burt Bacharach, de invloedrijke Amerikaanse componist, songwriter en producer die in februari overleed. In A Tribute from Ronnie Scott's krijgt Bacharach een eerbetoon met nieuwe jazzinterpretaties van zijn bekendste nummers vanuit de wereldberoemde jazzclub Ronnie Scott’s. Daarna maakt Burt Bacharach at the BBC een duik in het omroeparchief, gevolgd door Bacharachs opening van muziekfestival Electric Proms in 2008 en een optreden op Glastonbury uit 2015. Het concert Burt Bacharach: A Life in Song sluit de avond af.

Bram Stoker’s Dracula

ONS, 21.01 uur

(Horror, Francis Ford Coppola, 1992) Regisseur Coppola keerde voor zijn bewerking van het klassieke Draculaverhaal terug naar het boek van Bram Stoker uit 1897, waarin de verhouding tussen de graaf (gespeeld door Gary Oldman) en zijn voornaamste slachtoffer (Winona Ryder) even bloedig als gepassioneerd is. Ook stilistisch blikt hij terug: Coppola gebruikt stijlmiddelen van de zwijgende film en verwijst daarmee naar vampierfilmklassiekers als Nosferatu. Het verhaal wordt overschaduwd door de barokke settings en indrukwekkende special effects, al werd het bloedvergieten in de vroege jaren negentig wel gezien als allegorie op de aidsepidemie.

Gary Oldman in Bram Stoker's Dracula van Francis Ford Coppola.

Even tot hier

NPO 1, 21.28 uur

(Show) Met een grote meerderheid van stemmen won Even tot hier vorig jaar de Gouden Televizier-Ring, de publieksprijs voor het beste televisieprogramma van het jaar. Inmiddels is de overwinningsroes voorbij en moeten Niels van der Laan en Jeroen Woe weer aan de bak met een nieuw seizoen van hun satirische en muzikale weekoverzicht. Net als voorgaande jaren ontvangen ze wekelijks een muzikale gast en ook het liedje van één minuut is weer terug. Woe en Van der Laan staan dit jaar ook in de theaters met hun voorstelling NG, maar lassen even een pauze in.

Masaan

Canvas, 22.20 uur

(Drama, Neerjah Ghaywan, 2015) De jonge Indiase vrouw Devi ontmoet haar vriendje in een hotelkamer om hun eerste keer te beleven, maar dan valt de politie binnen en wordt Devi gefilmd zodat ze vanwege haar onfatsoenlijke daad ten schande kan worden gemaakt. Haar vriendje snijdt zijn polsen door. In een al even droeve tweede verhaallijn hoopt twintiger Deepak op een betere toekomst dan ritueel lijkenverbrander. De emoties en tragedies stapelen zich ras op in Masaan, maar debuterend regisseur Neeraj Ghaywan ziet erop toe dat de film nooit overkookt.

Vicky Kaushal en Shweta Tripathi in Masaan van Neeraj Ghaywan.

Pasen in Rome met Stephan Sanders

NPO 2, 22.29 uur

(Reportage) Schrijver en columnist Stephan Sanders is katholiek opgevoed, maar keerde als volwassene het Vaticaan de rug toe. Toch kreeg hij op latere leeftijd de behoefte om weer naar de kerk te gaan. Sanders vond het moeilijk om als gelovige 'uit de kast' te komen en schreef er het boek Godschaamte over. Tijdens twee eerdere bezoeken aan Rome liet hij het Vaticaan bewust links liggen, maar in Pasen in Rome met Stephan Sanders bezoekt hij samen met Wilfred Kemp de hoofdzetel van de katholieke kerk. Hij vertelt er over de geloofsweg die hij heeft afgelegd.