De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 6 mei

Eliza Scanlen in ‘Babyteeth’ van Shannon Murphy.

Kroning Charles III

NPO 1, 10.00 uur

De kroning van de Britse koning Charles III is in detail te volgen op de BBC, maar de NOS doet ook rechtstreeks verslag. De ceremonie belooft een ongekend spektakel te worden, met tradities die teruggaan tot de 10de eeuw. Charles en Camilla komen per koets naar Westminster Abbey, waar Charles tot koning wordt gekroond. Daarna gaan ze naar Buckingham Palace voor een balkonscène. Presentator Jeroen Overbeek spreekt in de studio met deskundigen en correspondenten in Londen.

Vroege vogels

NPO 2, 19.16 uur

Vanaf volgende week is Vroege vogels weer wekelijks op een bijzondere locatie voor een impressie van de flora en fauna. Maar de makers van het natuurprogramma zijn niet de enigen die voor op pad gaan om de Nederlandse natuur te filmen of fotograferen. In deze special trekt Menno Bentveld op met enthousiaste natuurfilmers die dagenlang in de weer kunnen zijn voor een scène van enkele seconden. In weer en wind en soms met het water tot aan hun middel wachten ze op dat ene perfecte shot.

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back

Veronica, 20.00 uur

(Sciencefiction, Irvin Kershner, 1980) De officiële vijfde episode (maar tweede film) uit de Star Wars-saga wordt over het algemeen beschouwd als de beste uit de eerste reeks. De jonge krijger Luke Skywalker (Mark Hamill) krijgt training van de wijze Yoda, die hem inwijdt in The Force. Hij ontdekt ook wat zijn specifieke relatie is tot de boosaardige Darth Vader, in een van de meest gedenkwaardige scènes uit de kaskrakercinema. Het verhaal is epischer, het tempo steviger en de trucages nog indrukwekkender dan die van de eerste Star Wars-film.

Beeld uit ‘Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back’ van Irvin Kershner.

Platoon

RTL 7, 20.00 uur

(Oorlog, Oliver Stone, 1986) Eerste van drie films die de Amerikaan Oliver Stone maakte over de Vietnamoorlog, met elk een ander perspectief (de andere twee zijn Born on the Fourth of July uit 1989 en Heaven & Earth uit 1993). Platoon is de min of meer autobiografische, snoeiharde getuigenis over excessen tussen de Amerikanen onderling. Charlie Sheen - destijds in de bloei van zijn carrière - speelt de naar Stone zelf gemodelleerde soldaat die in conflict komt met zichzelf en zijn superieuren, onder wie een excellerende Willem Dafoe.

Van links naar rechts: Willem Dafoe, Charlie Sheen en Tom Berenger in Platoon van Oliver Stone. Beeld Orion Pictures

Op weg naar het Lagerhuis

NPO 2, 20.34 uur

Van de 2.500 deelnemende scholieren zijn na de voorronden tien debaters overgebleven voor de finale van Op weg naar het Lagerhuis. Met presentator Amber Kortzorg en een jury met onder anderen Thomas Erdbrink discussiëren ze over onderwerpen als smartphonegebruik op school. Daarnaast gaan ze het debat aan met omroepbaas Jan Slagter over de woke-beweging in Nederland. In de voorronden werden ook drie speechtalenten geselecteerd, die spreken over een zelfgekozen onderwerp.

Babyteeth

Canvas, 22.10 uur

(Drama, Shannon Murphy, 2019) Moses is een door z’n moeder uit huis gezette jonge junk. Niet iemand die je snel in huis haalt als vriend van je 15-jarige dochter. Maar in het welvarende gezin dat hem opneemt in de Australische tragikomedie Babyteeth, is weinig normaal. En op een of andere manier klikt het tussen de ernstig zieke Milla en Moses. Met haar speelfilmdebuut levert Murphy een innemend, bitterzoet portret van een meisje dat versneld volwassen wordt. We verkeren in Milla’s bubbel, die middels veel pastelkleur wordt verbeeld. Dat dit de pijnlijke momenten eerder illustreert dan dempt, tekent Murphy’s regietalent én de voortreffelijke rollen van Toby Wallace en Eliza Scanlen.

Van der Valk

NPO 2, 22.30 uur

De misdaadserie Van der Valk speelt zich af in Amsterdam en heeft Nederlandse scenaristen, maar de regie is in Britse handen. Ook de personages worden gespeeld door Britse acteurs. Het derde seizoen begint met de moord op de freerunner Casper Yuliani, die achter het stuur wordt doodgeschoten. Rechercheur Piet van der Valk en zijn rechterhand Lucienne Hassel (Marc Warren en Maimie McCoy) ontdekken dat de sporter betrokken was bij een aantal onfrisse zaken.