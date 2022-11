De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 5 november

Florence Pugh in Lady Macbeth van William Oldroyd. Beeld x

Space Challenge

NPO 3, 19.20 uur

De mens staat op het punt terug te keren naar de maan, maar uiteindelijk is de planeet Mars het reisdoel. Het nieuwe programma Space Challenge maakt een interactieve ontdekkingsreis naar de ruimte met astronaut André Kuipers en presentator Klaas van Kruistum. Het programma begint met de lancering, maakt een tussenstop op het internationale ruimtestation en waagt zich zo steeds dieper in de ruimte. Elke aflevering zit vol fascinerende wetenschap, techniek, augmented reality en proefjes, waarbij Kuipers vertelt over zijn eigen ervaringen in de ruimte.

Cape Fear

Veronica, 20.00 uur

(Thriller, Martin Scorsese, 1991) Advocaat Sam Bowden (Nick Nolte) wordt op een zomerse dag aangesproken door Max Cady (Robert De Niro), die ooit door Bowdens lakse verdediging voor lange tijd achter slot en grendel verdween. Hij zegt het niet, maar het is direct duidelijk: Cady wil wraak. Wat volgt is een kat-en-muisspel dat finaal uit de hand loopt en het leven van de advocaat en zijn gezin in een nachtmerrie verandert. Scorsese gaf in deze remake van een B-film uit 1962 bijrollen aan de hoofdrolspelers van destijds, Robert Mitchum en Gregory Peck.

Nick Nolte en Robert De Niro in Cape Fear van Martin Scorsese. Beeld x

The Hunters

NPO 3, 20.28 uur

(Serie) Na twee bioscoopfilms keerde Rolf Lassgård terug als rechercheur Erik Bäckström in de Zweedse tv-serie Jägarna, hier uitgezonden als The Hunted. Die serie is toe aan een tweede seizoen, waarin de inmiddels gepensioneerde Bäckström terugkeert in zijn oude beroep. Een doorbraak werpt nieuw licht op een oude moordzaak. De gedetineerde Joar Särn, die voor de moord is veroordeeld, zegt bereid te zijn om de plek aan te wijzen waar hij het lijk heeft verborgen. De zoektocht krijgt echter een onverwachte wending, waardoor Bäckström weer vol aan de bak moet.

Sterren op het doek

NPO 2, 20.35 uur

Eerder dit jaar zat Carry Slee nog bij Özcan Akyol op de kappersstoel in De geknipte gast, en vanavond mag ze wederom plaatsnemen voor een interview met de presentator. In het Rijksmuseum in Amsterdam praat Akyol in Sterren op het doek met de kinderboekenschrijver over haar jeugd, die niet altijd vrolijk was. Slee groeide op met een manisch-depressieve moeder, maar haar fantasie en liefde voor boeken en verhalen hielpen haar in deze moeilijke periode. Vorige maand verscheen Spijt van Carry Slee in een speciale stripversie voor de Week tegen pesten.

D.I. Ray

NPO 2, 22.43 uur

(Serie) Rechercheur Rachita Ray ziet haar promotie en overplaatsing naar het team moordzaken als een grote eer, maar als ze hoort welke zaak ze toegewezen krijgt, heeft ze haar bedenkingen. Ze moet zich namelijk verdiepen in de moord op een moslim waarvan de politie denkt dat er eerwraak in het spel is. Ray vermoedt dat ze alleen om haar Indiase afkomst op de zaak is gezet en heeft bovendien twijfel aan de theorie van haar collega's. In de nieuwe misdaadserie D.I. Ray wordt de titelrol gespeeld door Parminder Nagra, bekend als dokter Neela uit ER.

Loft

NPO 3, 23.03 uur

(Thriller, Antoinette Beumer, 2010) Het origineel haalde de Nederlandse bioscopen niet, dus deze remake van de best bezochte Belgische film ooit (bijna 1,2 miljoen bezoekers) had overduidelijk bestaansrecht. Wederom gaat het over vijf mannen die in een geheim appartement hun minnaressen ontvangen. Strak geregisseerd door Antoinette Beumer, die de setting verplaatst naar een Amsterdam dat oogt als een gladde, steriele wereld van glas en staal. Het is een keuze die goed past bij het verhaal. De vijf voelen zich on top of the world, net als de plaats waar ze vertoeven.

Barry Atsma en Fedja van Huêt in Loft van Antoinette Beumer. Beeld x

Lady Macbeth

Canvas, 23.50 uur

(Drama, William Oldroyd, 2016) In Lady Macbeth, van de Engelse theater- en filmmaker William Oldroyd, naar de roman Lady Macbeth uit het district Mtsensk (1865) van de Russische schrijver Nikolaj Leskov, ontpopt de heldin van het verhaal zich als een berekenende moordmachine. En dat is nog best voorstelbaar ook: deze Katherine is een meisje van 19 dat als een zombie door een groot landhuis wandelt in een pijnlijk strak aangesnoerd korset. Onlangs werd ze samen met een stuk land gekocht door een gefrustreerde gek (Paul Hilton) en inmiddels is de maat vol. Lady Macbeth is een beklemmende, gestileerde, thrillerachtige kostuumfilm, met een onvergetelijke doorbraakrol van Florence Pugh.