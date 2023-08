De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 5 augustus

Blanchard Ryan en Daniel Travis in Open Water van Chris Kentis

Pride Amsterdam - Canal Parade 2023

NPO 1, 12.00 uur

Tachtig boten varen vanmiddag door de grachten van Amsterdam tijdens het hoogtepunt van de Pride 2023. Avrotros vaart mee met een eigen boot en doet rechtstreeks verslag. Splinter Chabot presenteert de uitzending, Shay Kreuger vertelt meer over de deelnemers en Charisa Chotoe doet verslag vanaf de kade. Ook zijn er gasten als youtuber Jessie Maya, cabaretier Jörgen Raymann en rapper King Faisel. Om 22.16 uur komen de hoogtepunten van de Parade nog eens voorbij op NPO 3.

The Meg / Open Water

Veronica, 20.00 uur / 22.10 uur

(Actie, Jon Turteltaub, 2018 / Thriller, Chris Kentis, 2003) Vanwege de bioscooprelease van The Meg 2 brengt Veronica vandaag twee haaienfilms: om te beginnen de eerste (en in deze krant neergesabelde) Meg-film, en daarna Open Water, een geslaagde, op feiten gebaseerde en bijzonder spannende lowbudgetfilm waarin een man en een vrouw na een duik worden achtergelaten in de oceaan. Terwijl ze hulpeloos in het water dobberen maakt wanhoop zich van hen meester. Een gegeven dat te simpel en te weinig dramatisch lijkt, vooral omdat de bedreiging waaraan ze blootstaan nagenoeg onzichtbaar blijft. Toch werkt het. En dat is vooral te danken aan acteurs Blanchard Ryan en Daniel Travis, die als Susan en Daniel de vreemde situatie naturel uitspelen.

Focus

NPO 2, 20.06 uur

Luchtvervuiling is een sluipmoordenaar. Volgens het Longfonds sterven in ons land jaarlijks 12 duizend mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling door fijnstof, de uitstoot van het verkeer en emissies van de agrarische sector. Een geleidelijk afscheid van fossiele brandstof en de veehouderij moet de luchtkwaliteit verbeteren, maar wat kan er nog meer gebeuren om de lucht schoner te maken? Petra Grijzen ziet in Focus wat Nederlandse wetenschappers doen om luchtverontreiniging op te sporen.

The Control Room

NPO 3, 21.12 uur

Na de Deense film Den skyldige en de Nederlandse serie Nood is de driedelige Britse miniserie The Control Room opnieuw een thriller met een hoofdrol voor de centralist van een alarmcentrale. Gabe Maver (Iain De Caestecker) krijgt een oproep van een vrouw die zegt dat ze per ongeluk iemand heeft gedood. Ze lijkt daarbij alles van Gabe te weten. Terwijl hij de identiteit van de beller probeert te achterhalen wordt Gabe in een duistere zaak gezogen die te maken heeft met gebeurtenissen uit zijn verleden.

Holding

NPO 2, 22.08 uur

De ongemotiveerde politieman PJ Collins gaat zijn werk en collega’s het liefst uit de weg. Als er in zijn slaperige Ierse plaatsje een dode wordt gevonden, heeft hij opeens een echte misdaad op te lossen. Het nieuws gaat als een lopend vuurtje door de gemeenschap, waar de zaak allerhande geheimen aan het licht brengt. Conleth Hill speelt de hoofdrol in deze nieuwe misdaadserie. Holding is gebaseerd op de gelijknamige debuutroman van de Britse tv-presentator Graham Norton.

Beauty and the Dogs

Canvas, 23.40 uur

(Thriller, Kaouther Ben Hania, 2017) Een jonge vrouw wordt het onmogelijk gemaakt haar recht te halen nadat ze is verkracht, in dit sterke, meeslepende en op feiten gebaseerde speelfilmdebuut van de Tunesische documentairemaker Kaouther Ben Hania. Ze hakt het vergrijp uit haar vertelling, en snijdt direct door naar het moment waarop student Mariam (actrice Mariam Al Ferjani), die een nét wat minder zedige jurk aantrok naar een feestje, verfrommeld en angstig over straat loopt, met een jongen die ze op het feestje leerde kennen in haar kielzog.

Mariam Al Ferjani in Beauty and the Dogs van Kaouther Ben Hania

Eighth Grade

BBC 1, 00.50 uur

(Komedie, Bo Burnham, 2018) Magistrale coming-of-agefilm, geschreven en geregisseerd door het Amerikaanse multitalent Bo Burnham. De onzekere puber Kayla (fantastische doorbraakrol van Elsie Fisher) zit in de tweede klas van de middelbare school en maakt aandoenlijke, stuntelige vlogs waarin ze haar schaarse kijkers oproept zichzelf te zijn. Iets wat haarzelf bepaald niet lukt. Eighth Grade is een bewonderenswaardig invoelbare afdaling in het brein van een modern pubermeisje, met sociale kritiek die dikwijls slim is verpakt als licht wrange grap en zo subtiel door de film wordt verweven dat je hem makkelijk over het hoofd ziet.