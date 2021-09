De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 4 september

Nicole Kidman in ‘The Killing of a Sacred Deer’ van Yorgos Lanthimos.

Zomer zonder mama

NPO 3, 15.25 uur

(Sanne Vogel, 2019) In de Telefilm Zomer zonder mama schetst Sanne Vogel met veel gevoel voor sfeer en subtiele, zinnelijke details de kwetsbare vriendschap tussen de bij haar oma logerende Suzan (Polleke van der Sman) en het Syrische vluchtelingenmeisje Rana (Nuraan Darwish). Het scenario van Kate Brown wil soms alles te precies aan elkaar breien – zo is de moeder van Suzan verslaggever in Syrië en vertegenwoordigen Suzans Nederlandse vriendinnetjes netjes het politieke rechter- en middenkamp – maar Vogel maakt er iets moois en ontroerends van.

Nuraan Darwish en Polleke van der Sman in ‘Zomer zonder mama’ van Sanne Vogel.

Klaas kan alles

NPO 3, 18.30 uur

In een nieuw seizoen van Klaas kan alles krijgt Klaas van Kruistum weer schijnbaar onmogelijke opdrachten op zijn bord. Zo moet hij de komende weken pizza bezorgen op een eiland, een enorm schip de haven in loodsen en een hondenwedstrijd winnen met een ongetrainde viervoeter. Gelukkig schieten wetenschap en techniek hem altijd te hulp. Vandaag staat Klaas voor de pittige opgave om burgemeester te worden. Ook moet hij een schilderij van 25 duizend euro verkopen aan een verzamelaar en een elektrische motorbikerace winnen van choreograaf Juvat Westendorp.

Kubrick by Kubrick

NPO 2 Extra, 20.30 uur

Franse documentaire uit 2020 van Gregory Monro over de enigmatische, in 1999 overleden filmmaker Stanley Kubrick. De cineast hield zich gedurende zijn carrière zoveel mogelijk op de achtergrond. Zo liet hij al het pr-werk voor zijn film A Clockwork Orange (1971) doen door hoofdrolspeler Malcolm McDowell en Anthony Burgess, de schrijver van het boek waarop de film was gebaseerd. Maar de Franse filmcriticus Michel Ciment interviewde Kubrick over een periode van dertig jaar en uit dat rijke materiaal kon landgenoot Monro voor zijn film uitgebreid putten.

Nu te zien!

NPO 2, 21.15 uur

In Koninklijk Paleis Amsterdam is tot en met 3 oktober de speciale tentoonstelling Grensverkenners te zien, met werken van kunstenaars die de afgelopen decennia hebben meegedongen naar de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. Deze kunstprijs werd honderdvijftig jaar geleden in het leven geroepen door Willem III en heeft in de loop der jaren veel bijzondere schilderstukken opgeleverd. In Nu te zien! bezoekt Marc de Beyer – directeur van Museum Gouda – het Koninklijk Paleis, waar de werken een plekje hebben gekregen in de vertrekken, zelfs in de slaapkamer van de koning.

Endeavour Morse

NPO 2, 22.35 uur

Aan het begin van een nieuw seizoen van de Britse misdaadserie Endeavour Morse beleeft de inspecteur een romantisch avontuur in Venetië, terwijl zijn collega’s in Oxford de handen vol hebben aan een moordzaak. Op de eerste dag van 1970 wordt op een jaagpad het levenloze lichaam aangetroffen van barmeisje Molly uit de lokale pub. Haar vriend blijkt een alibi te hebben en het spoor loopt dood, tot ene dr. Naomi Benford contact opneemt met de politie. Morse komt op het spoor van een laboratorium dat onderzoek doet naar buitenzintuiglijke waarneming.

The Killing of a Sacred Deer

Canvas, 22.40 uur

(Yorgos Lanthimos, 2017) De beste en beklemmendste film van de Griekse surrealist Yorgos Lanthimos (Dogtooth, The Lobster) gaat over het perfecte leventje van chirurg Steven (Colin Farrell), wiens gezinsgeluk wordt ondermijnt door een 15-jarige indringer – een meesterlijke rol van Barry Keoghan. Martin meldt zich omdat er een schuld moet worden vereffend, blijkbaar, en dat gebeurt op adembenemende, verrassende wijze. Er valt zeker wat te lachen in deze tragikomedie, maar Lanthimos zet de macabere ondertoon, die altijd in zijn films aanwezig is, dit keer zwaar aan. The Killing of a Sacred Deer neigt naar bovennatuurlijke horror, met bloederig geweld en de vakkundig uitgewerkte gedachte dat menselijke verhoudingen zijn terug te brengen tot keiharde rekensommen.

Rojo

NPO 2, 00.10 uur

(Benjamin Naishtat, 2018) Het Argentijnse Rojo speelt zich af vlak voor de staatsgreep van generaal Jorge Videla in 1976. Apathie en paranoia liggen al als een deken over het land, tot in de uithoeken toe. Hoofdrolspeler is de opportunistische advocaat Claudio (een elegant naargeestige rol van Darío Grandinetti), die zijn ziel gedurende de film stap voor stap uitholt, alsof hij alvast warmloopt voor een rol tijdens de massale vermissingen en verdwijningen gedurende Videla’s dictatuur. Fraai hoe regisseur Benjamin Naishtat de nationale vervreemding schetst middels enkele hallucinante scènes.