De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 31 december

Bruce Campbell in The Evil Dead van Sam Raimi. Beeld x

Shadowlands

BBC 2, 11.15 uur

(Drama, Richard Attenborough, 1993) Na zijn megasucces Gandhi (1982) bleef regisseur Attenborough op zijn best wanneer hij zich op illustere figuren uit de wereldgeschiedenis stortte. Cry Freedom (1987, rond anti-apartheidsactivist Steve Biko), Chaplin (1992) en In Love and War (1996, over Ernest Hemingway) werden allemaal gemaakt vanuit Attenboroughs fascinatie voor ‘hen die ons leiden en in een bepaalde richting wijzen’. Zo ook Shadowlands. De vermaarde maar harkerige schrijver C.S. Lewis leidt in Oxford een rustig leven totdat de Amerikaanse dichter Joy Gresham binnenvalt. Ontroerende rollen van Anthony Hopkins en Debra Winger.

Joseph Mazzello en Anthony Hopkins in Shadowlands van Richard Attenborough. Beeld x

Inside Out

BBC 1, 15.50 uur

(Animatie, Pete Docter en Ronnie del Carmen, 2015) Wat gaat er om in het brein van een meisje van 11? Die vraag ligt aan de basis van het Pixar-meesterwerk Inside Out. Daarin verhuist de puberende, mokkende Riley met haar ouders naar San Francisco, terwijl er in haar hoofd vijf gepersonifieerde emoties regeren. Vanuit hun controlekamer voorzien de figuurtjes Blijdschap, Woede, Walging, Angst en Verdriet elke prikkel van buiten van de juiste reactie. Wanneer Blijdschap en Verdriet per ongeluk zoekraken, duikt de film in een landschap dat zich beweegt tussen wetenschap, fantasie en paddestoelentrip.

Beeld uit Inside Out van Pete Docter en Ronnie del Carmen. Beeld x

Guido Weijers: De Oudejaarsconference 2022

RTL 4, 20.00 uur

Vanavond wordt komiek Guido Weijers de eerste oudejaarsconferencier die meer dan tien keer op televisie het jaar heeft uitgeluid. Met zijn humoristische terugblik op het bewogen 2022 hoopt hij zijn publiek aan het denken te zetten en natuurlijk aan het lachen te maken. Na de uitzending volgt de inmiddels traditionele oudejaarsspecial van het populaire spelprogramma The Masked Singer. Hierin treden bekende maar onherkenbaar vermomde Nederlanders op in toepasselijke kostuums, zoals de Oliebol, de Champagnefles en de Vuurpijl.

Ennio

Canvas, 21.30 uur

De in 2020 overleden componist Ennio Morricone werd beroemd door zijn soundtrack van Once Upon a Time in the West, maar schreef daarnaast de muziek voor wel vierhonderd andere films en heeft bovendien zo’n honderd klassieke werken op zijn naam staan. Ook verzorgde hij de muziek voor alle films van regisseur Giuseppe Tornatore (Cinema Paradiso), die een ode brengt aan Morricone in de documentaire Ennio. Collega’s, acteurs en regisseurs onder wie Quentin Tarantino, Clint Eastwood en Bernardo Bertolucci vertellen over hun relatie met de componist.

Claudia de Breij Oudejaarsconference 2022

NPO 1, 22.21 uur

In 2016 was Claudia de Breij de eerste vrouw die een oudejaarsconference verzorgde op NPO 1, en tot op heden is ze nog steeds de enige. Haar show van vorig jaar werd in de pers bejubeld als ‘een vrijwel perfecte oudejaarsconference’, dus de verwachtingen voor haar derde voorstelling zijn vanavond hooggespannen. De conference wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de Stadsschouwburg in Groningen en eindigt tien minuten voor middernacht. Vanaf februari toeren De Breij en de band van Marcel Fisser door het land met de liedjesvoorstelling Vasistas.

North Sea Jazz New Year’s Party

NPO 2, 22.29 uur

Om het jaar feestelijk en muzikaal af te ronden maakten de presentatoren van North Sea Jazz 2022 een selectie van hun persoonlijke favorieten uit de editie van afgelopen zomer. Winfried Baijens, Andrew Makkinga en Samantha Coleridge kozen optredens die nog niet eerder op tv te zien waren. Onder meer The Fearless Flyers, H.E.R., Michael Kiwanuka, Cory Henry, New Cool Collective en Nile Rodgers & Chic komen voorbij in de North Sea Jazz New Year’s Party. Ook is er een optreden van het ZO! Gospel Choir, met Berget Lewis en Shirma Rouse als solisten.

The Evil Dead

Veronica, 00.25 uur

(Horror, Sam Raimi, 1981) 21 jaar oud was Sam Raimi toen hij debuteerde met deze horrorklassieker, een uitzinnig en inventief lowbudgetspektakel waarin vijf vrienden in een boshut allerlei grotesk demonisch onheil over zich afroepen. Raimi en hoofdrolspeler Bruce Campbell vergaarden cultstatus en maakten van de gelegenheid gebruik om de film zes jaar later opnieuw te maken met betere effecten – het budget van dit origineel was immers zo beperkt (350 duizend dollar) dat de boshut tijdens de opnamen óók diende als overnachtingsplek voor de 13-koppige crew. Het nieuwe, vijfde deel dat in 2023 verschijnt (Evil Dead Rise) is naar verluidt het eerste deel dat zich niet in een boshut afspeelt.