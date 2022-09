De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 3 september

Thekla Reuten in ‘Marionette’ van Elbert van Strien. Beeld IMDb

Onze boerderij: en nu zelf

NPO 1, 19.08 uur

Al zeventien jaar kijkt Yvon Jaspers rond op Nederlandse boerenerven in haar succesprogramma Boer zoekt vrouw. De presentator vond de tijd rijp om zelf de handen vuil te maken en brengt haar agrarische kennis in de praktijk in de nieuwe serie Onze boerderij: en nu zelf. De bus waarmee ze met Bertie rondreed in Onze boerderij in Europa wordt geparkeerd op een stuk grond waar Jaspers haar eigen boerderij begint. Verschillende boeren die ze in de loop der jaren heeft leren kennen, komen haar een handje helpen – allemaal met hun eigen expertise.

The Tourist

NPO 3, 21.17 uur

In de onherbergzame wildernis van Australië krijgt een bestuurder (Jamie Dornan) die wordt achtervolgd door een truck een auto-ongeluk. Als hij in het ziekenhuis bij kennis komt, is hij zijn geheugen kwijt. Agent Helen Chambers (Danielle Macdonald) moet zien te achterhalen wie de vreemdeling is en wat er precies is gebeurd. Ondertussen zit de man zelf ook niet stil. De zesdelige serie The Tourist zit vol actie, humor, bizarre wendingen en kleurrijke personages, en wordt met dubbele afleveringen opgediend. Een tweede seizoen is inmiddels in de maak.

Marionette

NPO 3, 22.21 uur

(Thriller, Elbert van Strien, 2020) Na zijn debuutfilm Zwart water (2010) bewees Van Strien opnieuw dat hij de genreconventies zelfverzekerd en liefdevol weet toe te passen. Kinderpsychiater Marianne Winter (Thekla Reuten) probeert na een traumatische gebeurtenis een nieuw leven op te bouwen. Ze gaat aan de slag in een naargeestige Schotse instelling, waar ze twee nogal griezelige patiënten onder haar hoede krijgt. Het jongetje lijkt toekomstige rampen te kunnen voorspellen, of draait Marianne door, net als haar krankzinnig geworden voorganger? Reuten is fijn als de in vrije val rakende Marianne, Elijah Wolf is griezelig ongrijpbaar als het engelachtige duiveltje Manny. Het stemmige production design van Anne Winterink werd bekroond met een Gouden Kalf.

Roxy Music & Brian Ferry at the BBC

BBC 2, 22.30 uur

Om de vijftigste verjaardag van hun eerste album te vieren, komt het legendarische Roxy Music weer samen voor een tournee door het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. De BBC belicht de innovatieve sound van Roxy Music in de jaren zeventig, de commerciële successen en de solocarrière van zanger Brian Ferry. Roxy Music & Brian Ferry at the BBC is een compilatie van optredens uit verschillende programma’s. Om 23.30 uur is er een concert van Ferry in Shoreditch, om 00.20 uur gevolgd door de documentaire Brian Ferry and Roxy Music: A Musical History.

One Child Nation

NPO 2, 23.47 uur

Nanfu Wang woont en werkt in Amerika, maar werd geboren in China tijdens de periode van de eenkindpolitiek (1980-2015). In haar documentaire One Child Nation keert ze terug naar haar geboortedorp op het platteland. In de agrarische gebieden van China kon de eenkindpolitiek soms tot schokkende praktijken leiden. Omdat jongens gewilder waren dan meisjes, vonden veel selectieve abortussen plaats of werden pasgeboren meisjes aan hun lot overgelaten. Wang spreekt in haar film met familie, dorpsbewoners, overheidsfunctionarissen en vroedvrouwen.

De dominee

NPO 3, 00.13 uur

(Misdaad, Gerrard Verhage, 2004) Deze Nederlandse misdaadfilm over Klaas Bruinsma oogt misschien wat bleekjes naast zijn internationale genregenoten, maar met het beperkte budget dat de makers ter beschikking stond, maakten ze niettemin een aardige zedenschets van het criminele milieu in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Peter Paul Muller maakt van Bruinsma een wat goedzakkige onderwereldfiguur, Chantal Janzen is zijn kittige geliefde. Nooit groots en meeslepend, wel onderhoudend. Beroemder dan de film zelf waren de perikelen rond het langdurige productieproces, waarmee naar verluidt ook de onderwereld zich bemoeide.

Peter Paul Muller in 'De dominee' van Gerrard Verhage.

Styx

Canvas, 00.15 uur

(Drama, Wolfgang Fischer, 2018) Ze weet precies hoeveel water en voedsel ze moet meenemen voor de lange tocht van Monaco naar Ascension (een eiland in de Atlantische Oceaan, ter hoogte van Congo). Arts Rike is een ervaren solozeiler – net als vertolker Susanne Wolff. Na een storm ziet ze een schip in nood, overladen met vluchtelingen. Wat te doen? Regisseur Fischer levert een opvallend strakke, avontuurlijke en visueel indrukwekkende film af. Van alle recente zeilfilms moet Styx haast wel het nuchterst zijn: niet eerder werd het gevecht met de elementen zo simpel uiteengezet.