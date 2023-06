De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 3 juni

Apollonia Kotero en Prince in ‘Purple Rain’ van Albert Magnoli.

The Wave

RTL 7, 20.00 uur

(Rampenfilm, Roar Uthaug, 2015) In 1934 stortte in Noorwegen een deel van een bergwand in een fjord. De daaropvolgende tsunami kostte tientallen omwonenden het leven. De Noren verwachten in de toekomst nog grotere drama’s. Dit scenario smeekte volgens de Noorse regisseur Roar Uthaug om een verfilming. Niet zonder trots werd The Wave gepresenteerd als ‘de eerste Scandinavische rampenfilm’. Dit mag dan een lokaal verhaal zijn, de film volgt de regels van Hollywood, waarin natuurgeweld de halve bewoonde wereld bedreigt. Knap wat Uthaug met een relatief bescheiden budget voor elkaar kreeg.

Kristoffer Joner in ‘The Wave’ van Roar Uthaug.

Headhunters

NPO 3, 20.21 uur

Met leugens en bluf lukt het de overambitieuze Roger Brown (Axel Bøyum) om een baan te krijgen bij headhuntersbureau Alfa. Om zijn salaris aan te vullen, begint hij samen met een schimmige vriend een lucratieve bijverdienste: het stelen van kunstwerken uit de woningen van zijn rijke cliënten. Brown gaat heel ver om hogerop te komen, maar vindt de mysterieuze Britse Kelly op zijn pad. De Noorse serie Headhunters toont de jonge jaren van de hoofdpersoon uit het boek Hodejegerne van Jo Nesbø, dat eerder al eens met succes tot bioscoopfilm werd bewerkt.

Ondersteboven van de Amerika’s

NPO 2, 20.30 uur

Deze week steekt Waldemar Torenstra in Ondersteboven van de Amerika’s de grens over bij Arizona. In Mexico ziet hij hoe de nationale identiteit een amalgaam is van inheemse en koloniale elementen. Driekwart van de huidige bevolking is mestizo, met zowel Europese als inheemse voorouders. Een van de eerste mestizo’s was Martín Cortés, zoon van de Spaanse veroveraar Hernán Cortés en de inheemse vrouw La Malinche, die aan Cortés werd geschonken en zijn vertaler werd. La Malinche wordt tegenwoordig gezien als de symbolische moeder van het Mexicaanse volk.

Long Hot Summers – The Story of The Style Council

NPO 3, 21.57 uur

Omdat het werk met zijn populaire band The Jam als een sleur begon te voelen, had Paul Weller in 1982 behoefte aan wat nieuws. Hij ontbond The Jam en vormde samen met keyboardspeler Mick Talbot The Style Council. De band kreeg een trouwe schare fans en zou zijn grootste roem bereiken tijdens Live Aid in 1984. In de documentaire Long Hot Summers – The Story of The Style Council blikt Weller terug op die periode. Bekende fans als Boy George (Culture Club) en acteur Martin Freeman (The Office) vertellen wat ze zo bijzonder vonden aan The Style Council.

Prince: A Purple Reign

BBC 2, 22.10 uur

Songwriter, performer en bandleider Prince scoorde in de jaren tachtig grote hits als 1999 en Purple Rain, maar was ook niet bang om te experimenteren met psychedelische muziek, jazz, hiphop en andere muziekstijlen. Ook toen zijn grote successen voorbij waren, bleef de veelzijdige Prince actief als muzikant tot aan zijn dood in 2016. A Purple Reign geeft het woord aan oud-bandleden en artiesten die met de enigmatische artiest hebben samengewerkt. Om 23.55 uur wordt ook Prince and the Revolution: Live vertoond, zijn legendarische concert in Syracuse, New York in 1985.

Vertical Limit

ZDF, 00.25 uur

(Actie, Martin Campbell, 2000) Een klimfilm waarvan volgens ervaren bergbeklimmers weinig klopt: niet van de gebruikte klimtechnieken, niet van de uitrusting en zelfs niet van de locatie. Vertical Limit is dan ook in de eerste plaats een actiefilm, waarin een getraumatiseerde alpinist (Chris O’Donnell) de K2 beklimt om zijn zus (Robin Tunney) te redden. De film werd niet in de Himalaya opgenomen, maar in Nieuw-Zeeland, op een berg die niet eens op de K2 lijkt. Maar wat geeft het als je gewoon trek hebt in onderhoudende, spannende kost.

Beeld uit ‘Vertical Limit’ van Martin Campbell.

Purple Rain

BBC 2, 01.15 uur

(Musical, Albert Magnoli, 1984) Rockmusical waarin het levensverhaal van Prince (1958-2016) als een kitscherig sprookje, met veel knappe aanbidsters en overdreven tegenslagen, wordt gepresenteerd. De kostuums met veel kant en de enorme kapsels zijn hopeloos gedateerd, maar de met een Oscar bekroonde en door the artist zelf geschreven soundtrack, met de hitsingle When Doves Cry, is perfect. Prince speelt in Purple Rain de getalenteerde en met het leven worstelende The Kid, die door zijn vader wordt mishandeld en in de optredens met zijn band The Revolution een uitlaatklep vindt. Strubbelingen met concurrerende bands zorgen voor enig drama. Geregisseerd door Albert Magnoli, die later als manager van de popsuperster zou fungeren.