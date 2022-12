De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 3 december

Mia Farrow in ‘Rosemary’s Baby’ van Roman Polanski.

Vranckx

Canvas, 20.10 uur

Zweden staat bekend als een veilig land, maar de cijfers spreken dat tegen. Vorig jaar waren er 342 schietpartijen en dit jaar staat het aantal vuurwapendoden al op vijftig. Drugs- en bendegeweld zijn de boosdoeners, blijkt uit de reportage in Vranckx, vooral in wijken waar relatief veel immigranten wonen. In de Zweedse pers is voor deze incidenten weinig aandacht, maar de populistisch-rechtse partij Zweden Democraten legt een verband tussen immigratie en geweld, en wint daar stemmen mee.

Sterren op het doek

NPO 2, 20.30 uur

Schrijver en presentator Daphne Deckers groeide op in Persingen, het kleinste dorpje van Nederland met 105 inwoners. Voor Sterren op het doek ontvangt Özcan Akyol haar in het kerkje van het idyllische dorp. Deckers vertelt over haar jeugd op de boerderij en denkt met liefde terug aan haar vader, die in 2018 overleed. Terwijl Akyol haar interviewt, schilderen drie kunstenaars het voormalige fotomodel. Deckers mag één portret meenemen, de andere worden geveild voor een goed doel.

Nu te zien!

NPO 2, 21.12 uur

Museum Kranenburgh in Bergen zet interessante en multigetalenteerde Nederlandse beeldend kunstenaars in de schijnwerpers. Tot en met april kunnen bezoekers er terecht voor de expositie ‘Jeroen Henneman – Het leven der dingen’, waar Suzanne Swarts vandaag een kijkje neemt in Nu te zien!. Jeroen Henneman werkt sinds de jaren zestig aan een oeuvre van sculpturen, schilderijen en illustraties die in geen enkele stroming passen. Veel van zijn werk kreeg een plek in de openbare ruimte.

Karen Pirie

NPO 2, 23.09 uur

Door een podcast wordt de onopgeloste moord op Rosie Duff opgerakeld. Deze jonge bardame werd 25 jaar geleden dood aangetroffen in het Schotse St. Andrews. De politie zet rechercheur Karen Pirie (Lauren Lyle) op deze cold case. Ze werpt een frisse blik op de verdachten van toen – drie studenten – en ontdekt dat Rosie een geheim verborg. De nieuwe misdaadserie Karen Pirie is gebaseerd op het boek The Distant Echo van Val McDermid, haar eerste van zes over detective Pirie.

Ventoux

NPO 3, 23.50 uur

(Drama, Nicole van Kilsdonk, 2015) Het lijkt een boekverfilming, maar toch is Nicole van Kilsdonks Ventoux dat eigenlijk niet. De verhouding tussen de film en de bestseller van Volkskrant-columnist Bert Wagendorp ligt ingewikkelder. In 2007 maakte Van Kilsdonk Zadelpijn, rond een door Normandië fietsende vriendinnenclub. Zoiets wilde Van Kilsdonk opnieuw maken, maar dan met mannen. Ze vroeg Wagendorp, die zijn roman af had voordat de film gerealiseerd kon worden. Film en boek zijn feitelijk twee alternatieve versies van hetzelfde verhaal, rond vier wielrennende vijftigers die op de Mont Ventoux met oud zeer in het reine komen.

Beeld uit ‘Ventoux’ van Nicole van Kilsdonk.

Rosemary’s Baby

Canvas, 23.50 uur

(Horror, Roman Polanski, 1968) In dit griezelmeesterstuk zijn het vooral de cameravoering en het geluid die bijdragen aan het toenemende ongemakkelijke gevoel van de toeschouwer. En dat terwijl het allemaal zo rustig en (letterlijk) roze begint - de openingstitels hebben die kleur, de muziek klinkt zo. Het jonge stel Guy (John Cassavetes) en Rosemary (Mia Farrow) is verliefd en betrekt een prachtig appartement in hartje Manhattan. Wanneer Rosemary zwanger is, na een voor haar onbegrijpelijk beangstigende nacht waarin ze dacht half te slapen en half wakker te zijn, nemen de zaken een onomkeerbare wending. Is die wending een gevolg van haar labiele psychische gesteldheid of zijn er écht duistere krachten aan het werk?

The Conversation

BBC 2, 02.00 uur

(Thriller, Francis Ford Coppola, 1974) Stijlvolle, diep onder de huid kruipende paranoiathriller. Gene Hackman schittert als afluisterexpert Harry Caul, die een man en een vrouw moet bespioneren die samen over een druk plein wandelen. Wanneer hij later in zijn studio een geheel mixt van de verschillende opnamen van de conversatie, raakt hij geobsedeerd door de mogelijke betekenissen die hij aan het gesprek kan geven. Zeggen de geliefden ‘hij zou ons vermóórden, als hij de kans krijgt’, of klinkt het meer als ‘híj zou óns vermoorden, als hij de kans krijgt’?