De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 29 oktober

Florence Pugh in ‘Midsommar’ van Ari Aster.

Singin’ in the Rain

BBC 2, 15.50 uur

(Musical, Stanley Donen, Gene Kelly, 1952) Zo’n film die je altijd kunt kijken, zelfs in het Halloween-weekend. Gene Kelly’s bruisende spel, de fantastische choreografieën en surrealistische musicalscènes, de mild-spottende kijk op Hollywood en natuurlijk dat door iedereen mee te zingen liedje: het is allemaal van een onuitputtelijke Technicolor-charme. Kelly speelt in Singin’ in the Rain een Hollywoodster anno 1927, die de overgang naar de geluidsfilm te lijf gaat. Debbie Reynolds en Donald O’Connor vormen met hem een vrolijk trio, terwijl Jean Hagen komisch blijft als de anachronistische diva met een stem van schuurpapier.

Gene Kelly in ‘Singin' in the Rain’ van Stanley Donen en Gene Kelly.

Agent Hamilton

NPO 3, 20.30 uur

Bij de laatste zaak van dit seizoen komt agent Carl Hamilton (Jakob Oftebro) in een ernstig loyaliteitsconflict. Hij wordt naar Polen gestuurd, waar een Zweedse accountant van een oliemaatschappij is ondergedoken in de ambassade nadat er een aanslag op hem is gepleegd. Hamilton moet de man heelhuids thuisbrengen, maar voelt dat hij voor een karretje wordt gespannen. Als hij in contact komt met een groep milieuactivisten vraagt hij zich af wie nu de schurken zijn.

Sterren op het doek

NPO 2, 20.34 uur

In de eerste aflevering van het 15de seizoen van Sterren op het doek spreekt Özcan Akyol met voetbaltrainer en voormalig voetballer Ronald Koeman. Die is openhartig over de teleurstellingen bij FC Barcelona en blikt vooruit op zijn activiteiten als bondscoach van het Nederlands elftal. De opzet van het programma is onveranderd: de gast wordt tijdens het gesprek door drie kunstenaars geschilder. Koeman mag één doek uitzoeken, de andere worden geveild voor een goed doel.

Midsommar

RTL 7, 21.45 uur

(Horror, Ari Aster, 2019) Dani (Florence Pugh) verliest haar zus en ouders in de gruwelijke proloog van deze horrortrip-bij-daglicht. Vervolgens laat ze zich meevoeren met een vakantieplan van haar vriend en zijn vrienden: een negendaags midzomernachtfestival in een Zweedse commune, daar zal iedereen van opknappen, toch? Daar verschuift Midsommar, de tweede film van genrevernieuwer Ari Aster (na het mHereditary), richting het terrein van de folkhorror à la The Wicker Man. Voorname ingrediënten: een gezelschap angstaanjagend opgewekte, in het wit geklede Zweden, een gekooide beer, psychedelica, bloementooien, dans en erger – veel erger. Een langgerekte en zeer geslaagde metafoor voor een rouw- annex break-updrama, zo is dit onbeschrijfelijke Midsommar toch een beetje te beschrijven.

3Doc: De schuldmachine

NPO 3, 22.05 uur

Wie schulden maakt, moet die terugbetalen. Dat is echter niet voor iedereen zo gemakkelijk. In De schuldmachine laat Camiel Zwart zien hoe jongeren met een schuld gevangen raken in een systeem waarbij hoge boetes en rentetarieven het onmogelijk maken om schuldenvrij te worden. Veel oninbare schulden worden verhandeld aan particuliere incassobureaus, die hard optreden als er niet betaald wordt. De documentaire laat zien hoe jongeren hierdoor steeds dieper in de ellende belanden.

De nacht van de Filmacademie

NPO 3, 23.08 uur

Na de selectie van documentaires in de vorige De nacht van de Filmacademie komen vandaag acht korte dramaproducties van de eindexamenstudenten van lichting 2022 aan bod. In Over een pastoor op regenlaarzen van Wessel van Wanrooij is de dementerende Jozias de weg kwijt. Het leven van de 13-jarige skater Joy komt op zijn kop te staan door een steekincident in Kate Hummels To Break a Butterfly. Amir Zaza maakte It Will Rain over twee broers in een Syrische gevangenis.

The Rider

Canvas, 00.00 uur

(Drama, Chloé Zhao, 2017) De familie Jandreau vormt de wensdroom van iedere documentairemaker. Er is vader Tim, een stoïcijnse, alleenstaande cowboy. Zijn autistische tienerdochter Lilly, en zoon Brady: een begaafd paardentrainer en rodeorijder van begin twintig, die bijna het leven liet toen een paard zijn schedel opentrapte. Samen bewonen ze een trailer in Dakota, nabij een Lakota-reservaat. Allemaal écht, maar de naar Amerika uitgeweken Chinese regisseur Chloé Zhao wilde meer dan alleen registreren. De familie en aanhang transformeerden in het fraaie, vooral bij laag zonlicht gefilmde The Rider tot onvergetelijke personages.