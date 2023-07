De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 29 juli

Celia Johnson en Trevor Howard in Brief Encounter van David Lean.

Brief Encounter

BBC 2, 18.25 uur

(Romantiek, David Lean, 1945) Centrale plek van handeling voor deze ultieme liefdesklassieker is het fictieve treinstation Milford Junction, waar de getrouwde dertiger Laura (Celia Johnson) één keer per week naartoe reist om de dagelijkse sleur te doorbreken. De niet tegen te houden liefde die ontstaat wanneer ze stuit op Alec (Trevor Howard) zien wij door haar ogen, tijdens een gedroomde bekentenis aan haar man. Met haar grote ogen die even makkelijk groot plezier als diep verdriet verbeelden maakt Johnson de opeenvolgende stadia van haar nooit geconsumeerde verhouding invoelbaar: van de voorzichtige glimlach bij de eerste ontmoeting via de roekeloze passie naar de bedroefde verzoening met de onmogelijkheid.

Focus

NPO 2, 20.06 uur

De meeste rolstoelen zijn verre van optimaal. Ze bezorgen gebruikers lichamelijke klachten en blessures, waardoor zij minder vaak naar buiten gaan dan ze zouden willen. Zo krijgt 70 procent van de mensen met een dwarslaesie last van schouderklachten door het rolstoelgebruik. In Focus wil Petra Grijzen weten of de wetenschap en techniek hier een oplossing voor kunnen vinden. Innovaties en uitvindingen leiden tot lichtere en snellere rolstoelen. Vaak zijn deze bedoeld voor parasporters, maar dagelijkse gebruikers kunnen er ook van profiteren.

Nederland op film

NPO 2, 20.43 uur

Er zit in Nederland een behoorlijke tijd tussen kind-zijn en volwassenheid. De amateurbeelden in Nederland op film laten zien dat dit niet altijd zo is geweest. Wie van school kwam ging vroeger vaak direct werken en begon niet veel later een gezin. Pas in de jaren vijftig en zestig ontstonden de eerste jeugdculturen van nozems en hippies. Deze week zien we onder meer een portret van Robert Mindé, nozem van het eerste uur en lid van de Haagse jeugdbende de Kikkers. Schrijver Annegreet van Bergen (Gouden jaren) vertelt over jong zijn in de decennia na de oorlog.

Karin Bloemen en Metropole Orkest: 40 jaar de allermooiste liedjes

NPO 1, 22.12 uur

Om te vieren dat ze veertig jaar in het vak zit, trakteert Karin Bloemen haar fans op een selectie van haar mooiste liedjes. Begeleid door het Metropole Orkest laat ze het publiek meegenieten van haar liefde voor de muziek met bijzondere nummers uit haar lange carrière, zoals Zuid-Afrika, Lef, Geen kind meer en Het lied van een moeder. Speciaal voor deze jubileumvoorstelling voorzag Metropole-dirigent Maurice Luttikhuis de liedjes van een nieuw arrangement. De registratie in Koninklijk Theater Carré wordt door omroep Max in twee delen uitgezonden.

Au revoir les enfants

Canvas, 22.35 uur

(Drama, Louis Malle, 1987) Julien (Gaspard Manesse) is leerling van een jongensinternaat op het Franse platteland nabij Parijs. Hij raakt geïntrigeerd door de Joodse, wat extravagante Jean (Raphael Fejtö). Via hun vriendschap schetst Malle even rijk als sober het leven in het internaat in de laatste oorlogswinter. Malle baseerde het verhaal op een traumatische gebeurtenis uit zijn jeugd: ‘Ik leerde hem kennen en ging van hem houden. Op een morgen stortte onze kleine wereld ineen.’ Dat laatste klinkt dramatisch, maar is een understatement voor de indrukwekkendste scène van de film: een executie.

Gaspard Manesse en Raphael Fejtö in Au revoir les enfants van Louis Malle.

The Full Monty

BBC 1, 23.25 uur

(Komedie, Peter Cattaneo, 1997) Deze bescheiden Engelse komedie, over een stel werkloze staalarbeiders uit Sheffield die zich uit geldnood laten omscholen tot stripteasedansers, groeide medio jaren negentig uit tot een onverwacht groot succes. Ook buiten de bioscoop was de impact voelbaar: professionele strippers beklaagden zich publiekelijk over de wildgroei aan onkundige amateurs in de branche. De scenarioschrijver van de film, Simon Beaufoy, had kennelijk een gat in de markt gesignaleerd, hoewel de mannen uit The Full Monty heel wat hoon en schroom moeten overwinnen voordat de kleren uitgaan.

Beeld uit The Full Monty van Peter Cattaneo.

2Doc: Indian Space Dreams

NPO 2, 0.15 uur

In sommige opzichten is India nog een ontwikkelingsland, maar met een ambitieus ruimtevaartprogramma laat het zich van een andere kant zien. Bijzonder is dat India ruimtemijlpalen bereikt – zoals missies naar de maan en Mars – voor een fractie van het geld dat andere landen aan dergelijke projecten besteden. Indian Space Dreams volgt de wetenschappers die werken aan Astrosat, de eerste wetenschappelijke satelliet van de Indiase ruimtevaartorganisatie. Ze staan voor een haast onmogelijke klus, die voor een piepklein budget moet worden geklaard.