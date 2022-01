De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 29 januari

Beeld uit Wreck-It-Ralph.

Wreck-It-Ralph werd precies 75 jaar na de allereerste Disney-animatiefilm (Sneeuwwitje) uitgebracht.

Wreck-It Ralph

BBC 2, 11.20 uur

(Animatie, Rich Moore, 2012) De leukste film van de dag begint nog vóór het middaguur. In het animatie-avontuur Wreck-It Ralph staan de kinderen nóg vroeger al voor de deur van de spelletjeshal. En zij zijn niet de enigen die vechten tegen verveling. Want ook de game-personages zelf lijken zich niet opperbest te vermaken. Want zodra iemand een muntje in hun kast gooit, moeten ze allerlei idiote dingen uithalen. Ralph, de dommekracht die in zijn game slaafs de boel kort en klein slaat, baalt van zijn rol en smokkelt zichzelf andere games binnen. De animatoren van deze Disney-productie haalden duidelijk hun hart op aan de botsing van ­virtuele spelwerelden.

The Searchers

BBC 2, 14.50 uur

(Western, John Ford, 1956) John Wayne, in misschien wel zijn beste rol, speelt oorlogsveteraan Ethan Edwards, kersvers terug uit de Amerikaanse Burgeroorlog. Vlak nadat hij op de ranch van zijn broer en diens familie is gearriveerd, houden indianen verschrikkelijk huis: vrijwel alle gezinsleden worden vermoord, de dochters ontvoerd. Met een stel mannen zet Edwards de zoektocht in. Wat dit op ware gebeurtenissen gebaseerde verhaal zo complex maakt, is Edwards’ grenzeloze racisme. Hij wordt gepresenteerd als de naargeestige, gestoorde held van de film en regisseur Ford giet dat gevoel in uitmuntende beelden.

John Wayne in The Searchers.

Elaine Page at the BBC

BBC 2, 21.30 uur

Musicalster Elaine Paige staat al veertig jaar op het podium en was in 1978 de allereerste hoofdrolspeler in de musical Evita. De BBC blikt terug op haar successen met hits als Don’t Cry for Me Argentina en I Know Him So Well, aangevuld met niet eerder vertoonde archiefopnamen uit haar vroege carrière. Aansluitend verkent Evita: The Making of a Superstar de verschillen tussen het leven van de echte Eva Perón en de musical, en is Elaine Paige: I’m Still Here een registratie van Paiges afscheidsconcert uit 2014 in de Royal Albert Hall.

Of Mice and Men

Ons, 21.59 uur

(Drama, Gary Sinise, 1992) John Steinbecks novelle Of Mice and Men (1937) was al meerdere malen verfilmd toen acteur en regisseur Gary Sinise zich eraan waagde, samen met scenarist Horton Foote. Sinise speelt zelf George Milton, die met zijn zwakzinnige maat Lennie (John Malkovich) het Amerika van de Grote Depressie doorkruist, op zoek naar werk. De film deed het niet al te best bij het publiek maar werd redelijk goed ontvangen door de pers. Lof was er vooral voor het acteerwerk en de verzorgde aankleding van het kostuumdrama.

John Malkovich in Of Mice and Men. Beeld .

Olympische dromen

NPO 2, 22.00 uur

Een van de aardigste programma’s die worden uitgezonden in de aanloop naar de Olympische Winterspelen in Beijing, is dat van Wilfried de Jong. Net als afgelopen zomer, voorafgaand aan de Olympische Spelen in Tokio, neemt hij plaats aan de rand van het bed van een sporter en probeert vier minuten lang hun, de titel zegt het al, olympische dromen te vangen. In het programma komen de volgende sporters voorbij, van wie niet iedereen zijn droom heeft kunnen waarmaken: Antoinette de Jong, Jorrit Bergsma, Esmee Visser, Irene Schouten, Dai Dai Ntab, Sjinkie Knegt, Yara van Kerkhof, Niek van der Velden, Kimberley Bos en Glenn de Blois.

Sjinkie, spelen met vuur

NPO 1, 22.42 uur

Drie jaar geleden raakte shorttrackschaatser Sjinkie Knegt ernstig verbrand bij het aansteken van een houtkachel. Hij verkeerde in levensgevaar en moest uitgebreide huidtransplantaties ondergaan aan zijn benen. De sportcarrière van Knegt leek met dit drama voorgoed voorbij, maar de sporter zette alles op alles om een comeback te maken. Het portret Sjinkie, spelen met vuur van Kees Jongkind en Monique Tesselaar, laat zien hoe de schaatser zich de afgelopen jaren heeft voorbereid om toch mee te kunnen doen aan de Olympische Winterspelen in Beijing.

2Doc: Ring of Dreams

NPO 2, 23.50 uur

Pro wrestling oftewel showworstelen is in Amerika razend populair en big business. In Nederland is de belangstelling kleiner, maar ook hier verkleden volwassen kerels zich als helden en slechteriken om elkaar door de ring te gooien. Tijdens een groot Pro Wrestling Gala in Amsterdam Zuidoost worden enkele deelnemende worstelaars geportretteerd in de documentaire Ring of Dreams van Willem Baptist. De regisseur is al sinds zijn 8ste fan van het pro wrestling-circus en liep mee met de Amsterdamse worstelaar Tengkwa, net als Baptist zelf een fan van Hulk Hogan.