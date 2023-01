De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 28 januari

Lina El Arabi in Noces van Stephan Streker.

Zapp Awards 2023

NPO 3, 19.20 uur

De Zapp Awards zijn voor kinderen wat dat de Gouden Televizier-Ring is voor volwassen kijkers. Het publiek heeft mogen stemmen op het beste jeugdprogramma en familieprogramma, de beste jeugdfilm, ster in een jeugdprogramma en enkele andere categorieën. Vanavond maken Klaas van Kruistum en Britt Dekker de winnaars bekend. Bij de jeugdprogramma’s gaat het tussen Brugklas, De regels van Floor en Het Klokhuis. Bij de sterren neemt winnaar van vorig jaar en Sinterklaasjournaal-veteraan Dieuwertje Blok het op tegen Jandino Asporaat en Marije Zuurveld.

First Blood

Veronica, 20.00 uur

(Ted Kotcheff, VS, 1982) Vietnamveteraan John Rambo (Sylvester Stallone) trekt van stad naar stad om zijn oude legermakkers te bezoeken. In een van de stadjes wordt hij door de sheriff gearresteerd wegens landloperij en in de cel mishandeld. Rambo ontsnapt, vlucht de bossen in en gebruikt zijn gevechtstechnieken tegen de agenten die een klopjacht op hem openen. Voordat het Rambo-personage in de vervolgfilms een karikatuur werd, vertolkte Stallone de rol in deze spannende en onderhoudende actiethriller. In het laatste halfuur wordt de film te praterig en gaat de vaart verloren.

Prisoners

RTL 7, 20.00 uur

(Thriller, Denis Villeneuve, 2013) Twee meisjes verdwijnen op Thanksgiving, waarna deze enerverende, ijzige thriller zich richt op een wanhopige vader (Hugh Jackman), een agent met zenuwtics (Jake Gyllenhaal) en een man die zo veel op een clichématige kinderlokker lijkt dat hij de dader simpelweg niet kan zijn (Paul Dano). De Canadese regisseur Villeneuve toont zich hier een meester van stemmingen. De sfeertekening van het verlaten winterse stadje waar mensen hun huizen niet uit lijken te komen wordt geperfectioneerd door de cameravoering van Roger Deakins, die spanning suggereert met statige, langzame bewegingen.

Jake Gyllenhaal in Prisoners van Denis Villeneuve.

Viewpoint

Canvas, 20.35 uur

Na de verdwijning van onderwijzeres Gemma Hillman begint de politie van Manchester een geheime operatie. Rechercheur Martin Young (Noel Clarke) trekt in bij de alleenstaande moeder Zoe Sterling (Alexandra Roach), omdat haar flat een uitstekend uitzicht biedt op het huis van Gemma en haar verdachte vriend Greg. De Britse detectiveserie Viewpoint, vanaf deze week met dubbele afleveringen te zien op Canvas, kreeg in eigen land geen happy end. De laatste aflevering werd er niet uitgezonden nadat twintig vrouwen Noel Clarke beschuldigden van wangedrag.

In de voetsporen van de jaren 60

NPO 2, 20.38 uur

1968 was een jaar van protesten. In Amerika werd er gedemonstreerd tegen de oorlog in Vietnam, in Parijs braken de studentenprotesten uit en ook in Nederland eisten studenten democratisering van het onderwijs; eerst in Nijmegen, een jaar later ook in Tilburg en Amsterdam. In In de voetsporen van de jaren 60 spreekt Philip Freriks in Parijs met journalist Jacqueline Wesselius over het ontstaan van de protesten. Ook bezoekt hij het Domplein in Utrecht met John Panders van actiegroep Tatatantan, die in 1968 een rookbom gooide tijdens de Dodenherdenking.

Midsomer Murders

NPO 2, 22.28 uur

Het idyllische Elverton-Cum-Latterly lijkt een gemoedelijk plaatsje, maar onderhuids sluimeren er grote spanningen onder de inwoners. In Midsomer Murders komen die naar boven op de jaarlijkse dominowedstrijd. Dit jaar moet die traditie namelijk wijken voor een drag queen benefietspektakel. De emoties lopen hoog op en als wethouder Lois Spingfield dood wordt aangetroffen, komen rechercheurs John Barnaby en Jamie Winter (Neil Dudgeon en Nick Hendrix) in actie. Was de drag show het motief voor de moord, of speelt er nog wat anders in de gemeenschap?

Noces

Canvas, 22.50 uur

(Drama, Stephan Streker, 2016) Heeft de baby al een ziel, wil de 18-jarige Zahira weten. We spreken in deze fase nog over vrucht, zegt de arts, die haar desgevraagd informeert over de Belgische en Nederlandse abortusmogelijkheden. De Belgische filmmaker Stephan Streker laat in zijn op feiten gebaseerde Noces de kijker eerst observeren en twijfelen. Is er sprake van dwang bij dit meisje uit een Pakistaans gezin te Brussel? Zahira’s niet-Pakistaanse vriendje is duidelijk: voor hem nog even geen baby. De Franse actrice Lina El Arabi speelt het hoofdpersonage uitstekend in een drama waarin zij én haar familieleden zijn vastgedraaid, iedereen opgevoed met een giftige mix van liefde, verantwoordelijkheidsgevoel en eer.

Out of the Furnace

RTL7, 23.05 uur

(Misdaad, Scott Cooper, 2013) Acteur Christian Bale is Russell Baze, een gespierde oer-Amerikaan die stoïcijns doorzwoegt in de fabriek in het staalstadje Braddock. Een man ook die de verkeerde keuzen maakt, net als zijn broer Rodney (Casey Affleck). Russell springt bij als de gokverslaving van militair Rodney opspeelt. En zo zet de neerwaartse spiraal zich in, langs de gevangenis en brute, door de onderwereld gerunde vechtwedstrijden. Regisseur Cooper ensceneert vaardig en houdt de kijker in zijn greep door niet te veel weg te geven.