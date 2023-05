De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 27 mei

Richard Dreyfuss in ‘Close Encounters of the Third Kind’ van Steven Spielberg.

Casablanca

BBC 2, 15.00 uur

(Romantiek, Michael Curtiz, 1942) Volgens velen een van de spannendste, meest romantische, mooist gekostumeerde, fijnst geacteerde en bestgebekte films uit het klassieke Hollywood. De tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Marokkaanse Casablanca gestrande Ilsa (Ingrid Bergman) wordt teruggevoerd naar bitterzoete herinneringen aan haar Parijse tijd met café-eigenaar Rick (Humphrey Bogart). In Casablanca blijkt hij dé man te zijn die haar en echtgenoot Victor (Paul Henreid) aan een veilige oversteek naar Amerika kan helpen. Hun romance ontluikt en toch ook weer niet, en dat is nu net wat Casablanca zo romantisch maakt.

Humphrey Bogart en Ingrid Bergman in ‘Casablanca’ van Michael Curtiz. Beeld K2

Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi

Veronica, 20.00 uur

(Avontuur, Rian Johnson, 2017) Rian Johnson pakt de draad op waar The Force Awakens ophield, met een rebellengroep die een kwaadaardig regime probeert te ondermijnen. Als Star Wars-fan begrijpt Johnson het voor buitenstaanders wonderlijke universum vol nieuwe en vertrouwde elementen. Dus komt hij met bekende en nieuwe gezichten, en presenteert ook hij weer een aantal nieuwe wonderlijke wezens. Er valt zo nu en dan wat te lachen, er zijn vette explosies en gevechten – vooral die op de rode planeet Crait zijn oogstrelend en origineel. Er worden vragen beantwoord én opengehouden.

Daisy Ridley in ‘Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi’ van Rian Johnson. Beeld Lucasfilm

Zing

NPO 1, 20.28 uur

Talentenshows draaien meestal om soloartiesten, maar in het nieuwe programma Zing zijn het zanggroepen die met elkaar de strijd aangaan. Gezelschappen uit het hele land, met uiteenlopend repertoire en leden van jong tot oud, strijden om de titel Beste zanggroep van 2023. In de eerste vier afleveringen presenteren Giovanca Ostiana en Anne-Mar Zwart de audities, waarin de deelnemers worden geselecteerd. Mentoren Tania Kross, Glen Faria en Roel van Velzen begeleiden de groepen naar de finalerondes, waar een jury van professionals bepaalt wie er verder mag.

Cardinal

Canvas, 20.40 uur

Het vierde en laatste seizoen van de Canadese serie Cardinal, naar de misdaadreeks van Giles Blunt, is gebaseerd op zijn boek Until the Night. Het land wordt opgeschrikt door de ontvoering van de echtgenoot van vooraanstaand politicus Sheila Gagne. Er verschijnt een video van het slachtoffer, maar er is geen losgeldeis. Rechercheurs John Cardinal (Billy Campbell) en Lise Delorme (Karine Vanasse) vermoeden dat er een huurmoordenaar aan het werk is en dat de dader een oude rekening wil vereffenen. Canvas zendt het seizoen uit met dubbele afleveringen.

Close Encounters of the Third Kind

ONS, 21.02 uur

(Sciencefiction, Steven Spielberg, 1977) Steven Spielberg getuigde met zijn vroege meesterwerk Close Encounters of the Third Kind niet alleen van zijn geloof in vliegende schotels. Hij pitchte de plot als een combinatie van ufo’s met verwijzingen naar het Watergate-schandaal. De uiteindelijke film heeft dus allerlei trekjes van een typische jarenzeventig-paranoiathriller, maar wat overheerst is de bijna spirituele, metafysische sfeer waarin Spielberg het sf-thema onderdompelt, met personages die rare bouwsels kleien om hun onderbewust ontvangen buitenaardse boodschappen te verwerken. Huiscomponist John Williams zorgde voor de betekenisvolle muziek en Spielbergs collega François Truffaut heeft een memorabel optreden als de wetenschapper die namens de Franse regering ufo-activiteiten in Amerika onderzoekt.

Ondertussen aan de Hofvijver

NPO 2, 22.09 uur

Eventjes leek er schot te zitten in de grote renovatie van het Binnenhof, maar inmiddels lopen de werkzaamheden om verschillende redenen weer vertraging op. Onverwachte archeologische vondsten, strengere veiligheidseisen, lastige vergunningen en andere tegenslagen voegen nog eens twee jaar toe aan de duur van het project. In Ondertussen aan de Hofvijver geeft Splinter Chabot een aantal keer per jaar een update over de Binnenhofrenovatie. Chabot spreekt met ondernemers en bewoners rond het Binnenhof, en gaat op stap met BBB-leider Caroline van der Plas.

The Bay

NPO 2, 23.00 uur

Morven Christie, de hoofdrolspeler uit de eerste twee seizoenen van de Britse misdaadserie The Bay, besloot niet terug te keren in seizoen drie. Daarom maken we vandaag kennis met Jenn Townsend (Marsha Thomason), de nieuwe vertrouwenspersoon bij het politiekorps van West Lancashire. Op haar eerste werkdag wordt Townsend meteen in het diepe gegooid. Ze ontmoet de familie van Saif Rahman, een tienerzoon die dood is aangetroffen. Saif was bokser en raakte betrokken bij een vechtpartij buiten een nieuwe club. Camerabeelden wijzen naar een verdachte.