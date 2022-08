De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 27 augustus

Marwan Kenzari en Carice van Houten in Instinct van Halina Reijn.

North by Northwest

BBC 2, 14.45 uur

(Thriller, Alfred Hitchcock, 1959) Volgens sommigen gaan alle films van Alfred Hitchcock over Hitchcock zelf: steeds zou hij zijn eigen obsessies hebben uitgebeeld. In North by Northwest lijkt een van die obsessies te schuilen in het kleedgedrag van Roger O. Thornhill (Cary Grant), die verzeild raakt in een moordintrige en daarbij zijn goedgesneden pakken telkens weer aan- en uittrekt. Natuurlijk is er ook een ijzige blondine (Eva Marie Saint). Veel memorabele scènes (het sproeivliegtuigje, de achtervolging op Mount Rushmore), maar minstens zo spectaculair zijn de verleidingsmomenten tussen de hoofdpersonages.

Cary Grant en Eva Marie Saint in North by Northwest van Alfred Hitchcock.

Lego Masters

RTL 4, 20.00 uur

Vier Nederlandse en vier Belgische duo’s van legobouwers betreden vandaag het strijdperk in de populaire spelshow Lego Masters. In een reeks eliminaties moeten ze met hun bouwwerken laten zien wat ze in huis hebben aan creativiteit, originaliteit en technische vaardigheid. RTL verving voor het nieuwe seizoen zowel de presentatoren als de jury. Jamai Loman en zijn Vlaamse collega Andy Peelman begeleiden de bouwers, maar zoals altijd heeft de Brickmaster het voor het zeggen. Dit seizoen is dat Esmee Kuenen, Lego’s jongste ‘senior element designer’.

Ik vertrek XL

NPO 1, 20.28 uur

Je oude leven achterlaten om ergens anders een nieuwe start te maken: het klinkt aantrekkelijk, maar gaat zelden van een leien dakje. Ik vertrek XL volgt de komende weken twee gezelschappen die het avontuur aangaan. Hans en Marja hebben samen met een ander koppel en een vriend het plan om vanuit het Italiaanse Friuli groepsreizen te organiseren. Het beoogde pand levert echter veel problemen op. Voor echtpaar Rinse en Francine is Bonaire hun droombestemming. Samen met vrienden en aannemers Oscar en Vanessa willen ze er een appartementencomplex bouwen.

Langs de kust

NPO 2, 20.40 uur

Na hun ontdekkingsreizen langs de Rijn en de Maas gaan presentator Huub Stapel en schrijver Martin Hendriksma de komende weken op verkenning in het Nederlandse kustgebied. In vijf afleveringen trekken ze in Langs de kust van Zeeland naar Groningen, waarbij ze op boeiende historische verhalen stuiten en kennismaken met de kustbewoners. De reis begint in het Verdronken Land van Saeftinghe, een groot brakwatergebied waar veldslagen om de Schelde hebben plaatsgemaakt voor rust en natuur. Kees Pouwelse herinnert zich nog de geallieerde bombardementen.

Uitmarkt 2022

NPO 2, 22.10 uur

Het nieuwe culturele seizoen heeft weer veel moois te bieden. De Amsterdamse Uitmarkt geeft daarvan alvast een voorproefje. Op het Museumplein presenteert Eric Corton een programma met oude bekenden en nieuwe gezichten. De avond wordt geopend door de Nijmeegse rockband De Staat, waarna cabaretier en filosoof Tim Fransen de staat van het land bespreekt in een miniconference. Er zijn liedjes van Thijs Boontjes, Raymond van het Groenewoud, Nai Barghouti en Thomas Azier, en het Nederlands Kamerkoor brengt audiovisueel spektakel met een ode aan Van Gogh.

Instinct

NPO 3, 21.57 uur

(Thriller, Halina Reijn, 2019) Met haar Amerikaanse thriller Bodies Bodies Bodies in de startblokken – de Nederlandse première is op 8 september – is het een goed moment om het zelfverzekerde, intrigerende en knap opgebouwde regiedebuut van actrice Halina Reijn te bekijken. Instinct gaat over het grijze gebied tussen liefde en erotische aantrekkingskracht. Hoe kan het dat we soms zo snakken naar iets dat slecht voor ons is? Nicoline (Carice van Houten) werkt als psycholoog in een tbs-kliniek. Zij moet inschatten of de voor gewelddadige verkrachtingen veroordeelde Idris (Marwan Kenzari) toe is aan onbegeleid verlof. De internationaal doorgebroken hoofdrolspelers stellen niet teleur: Instinct is een showcase van hun kunnen.

Manchester by the Sea

Canvas, 23.10 uur

(Drama, Kenneth Lonergan, 2016) Klusjesman Lee (Oscar voor Casey Affleck) is een solitaire man, die na de dood van zijn oudere broer voogd wordt van diens tienerzoon. Daar is Lee niet de meest geschikte persoon voor. Hij wil ook helemaal niet terug naar dat kustplaatsje uit de filmtitel, waar hij een kwalijke reputatie geniet. Michelle Williams, als ex van Lee, deelt een emotionele maar toch terloopse filmscène met Affleck, waarin alle pijn wordt gevat in een ontmoeting op straat. Cineast Kenneth Lonergan scheurt de conventies van het traditionele Amerikaanse rouwdrama aan flarden.