De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 26 november

Shahab Hosseini en Taraneh Alidoosti in The Salesman van Asghar Farhadi

Doctor Zhivago

BBC 2, 14.50 uur

(Drama, David Lean, 1965) Grootse verfilming van Boris Pasternaks roman Doctor Zhivago door genrespecialist David Lean, ook bekend van klassieke, epische Hollywoodspektakels als The Bridge on the River Kwai en Lawrence of Arabia. Ditmaal behelst het drama liefde en lijden tijdens de Russische Revolutie. De legendarische Omar Sharif speelt de dokter uit de titel: een man die gelukkig getrouwd is met zijn jeugdliefde, maar zich desondanks aangetrokken voelt tot een andere vrouw (Julie Christie), terwijl ook de Russische Revolutie en de Eerste Wereldoorlog zijn leven volledig door elkaar schudden. Winnaar van vijf Oscars.

Julie Christie en Omar Sharif in Doctor Zhivago van David Lean Beeld ANP Kippa

JFK

Veronica, 20.00 uur

(Thriller, Oliver Stone, 1991) Wie anders dan Oliver Stone kon het verhaal over de moord op John F. Kennedy verfilmen? De regisseur is dol op samenzweringstheorieën, ruikt doofpotten van kilometers afstand en is gefascineerd door de grote helden en antihelden uit de Amerikaanse geschiedenis. Voor JFK, gebaseerd op de memoires van openbaar aanklager Jim Garrison, trok hij drie uur en een kwartier uit. In die tijd ontvouwt zich een nauwgezette reconstructie van een gecompliceerd complot, waarbij Stone het publiek scherp houdt door een snelle montage en een onheilspellende, thrillerachtige sfeer.

Kevin Costner in JFK van Oliver Stone

Helsinki Syndrome

NPO 3, 20.28 uur

Tijdens de Finse bankencrisis van de jaren negentig werd de 18-jarige Elias Karo opgescheept met een miljoenenschuld. Hij heeft die last altijd meegetorst, maar tijdens de coronacrisis is er iets in hem geknapt. In de thrillerserie Helsinki Syndrome gijzelt Karo de financiële redactie van een Fins dagblad. Hij wil dat de journalisten bewijs vinden dat de banken, justitie en overheid willens en wetens talloze burgers in de financiële problemen hebben gebracht, en daar verslag van doen. Buiten het redactiepand verzamelt zich een grote politiemacht.

Sterren op het doek

NPO 2, 20.30 uur

De drie kunstenaars in Sterren op het doek moeten deze week proberen om Rob Kemps op het canvas te vangen. Dat zal niet meevallen, want hij is iemand met veel kanten, die schijnbaar tegenstrijdig zijn. Zo treedt hij op met zijn feest-act Snollebollekes, maar won hij ook De slimste mens. Verder presenteert Kemps showprogramma’s op SBS 6, terwijl hij met Matthijs van Nieuwkerk voor de NPO een documentaireserie maakte over het Franse chanson. In zijn gesprek met Özcan Akyol laat Kemps ook nog een kant van zichzelf zien die maar weinig mensen kennen.

Music, Money, Madness: Jimi Hendrix Live in Maui

BBC 2, 22.00 uur

Filmproducent en muziekmanager Michael Jeffrey wist een voorschot van 450.000 dollar los te krijgen voor een film, met de belofte dat zijn cliënt Jimi Hendrix de soundtrack zou verzorgen. De film werd een geïmproviseerd broddelwerk, met aan het eind een rommelige impressie van een optreden van The Jimi Hendrix Experience. Rainbow Bridge flopte, maar wordt herinnerd als de laatste concertregistratie van Hendrix voor zijn dood. De documentaire Music, Money, Madness: Jimi Hendrix Live in Maui vertelt het verhaal achter de totstandkoming van de film.

Dalgliesh

NPO 2, 22.41 uur

De makers van de Britse misdaadserie Dalgliesh namen voor de aflevering van deze week het boek A Taste for Death van P.D. James onder handen. In een Londense kerk stuit een vrouw op de lichamen van twee mannen met doorgesneden keel. Rechercheur Dalgliesh (Bertie Carvel) hoort van de predikant dat een van de slachtoffers het parlementslid Paul Berowne is, die onlangs betrokken was bij een familieschandaal. De andere man is de dakloze Harry Mack, die wel vaker in de kerk sliep. De speurder begint zijn onderzoek met het ondervragen van Berownes familie.

The Salesman

Canvas, 23.55 uur

(Drama, Asghar Farhadi, 2016) Farhadi (A Separation) wordt vaak de Iraanse Hitchcock genoemd, en The Salesman bevestigt die reputatie. Het huwelijk van het Teheraanse echtpaar Emad en Rana wankelt nadat Rana in hun woning is belaagd en Emad (getergde rol van Shahab Hosseini) achter de dader aangaat. Langzaam verliest hij alle greep op zichzelf. Zenuwslopend mengsel van suspense en maatschappijkritiek, in Cannes dubbel onderscheiden en bekroond met een Oscar. De scène waarin de indringer zich aandient, is een meesterlijk voorbeeld van suggestie en spanning, en een uiterst creatieve omgang met de Iraanse censuurvoorschriften. Mag niet openlijk gesproken worden over verkrachting? Geen probleem: het verleent juist iets extra akeligs aan hetgeen Rana overkomt.