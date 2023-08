De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 26 augustus

Orson Welles in ‘The Third Man’ van Carol Reed.

The Third Man

BBC 2, 13.30 uur

(Film noir, Carol Reed, 1949) Na The Fallen Idol werd de Britse auteur Graham Greene gevraagd opnieuw samen te werken met regisseur Carol Reed. Het resultaat: The Third Man. Pulpschrijver Holly Martins (Joseph Cotten) reist naar het naoorlogse Wenen omdat zijn vriend Harry Lime (Orson Welles) daar een klus voor hem heeft. Bij aankomst blijkt Lime onder zeer verdachte omstandigheden te zijn gestorven. Al snel ontdekt Martins gruwelijke feiten rond de zakenpraktijken van zijn vriend die opeens, als de film al een uur bezig is, levend tegenover hem staat. Die scène en zoveel andere (de finale in het riool!) maken van The Third Man een hoogtepunt in de filmgeschiedenis.

Sing Song

NPO 3, 15.28 uur

(Jeugdfilm, Mischa Kamp, 2017) Aanstekelijke, innemende jeugdfilm én een liefdesbrief aan Suriname. Jasmine, gespeeld door zangeres Georgiefa Boomdijk (bekend als Giefa Sparkle), is geboren in Suriname en verhuisde op jonge leeftijd naar Nederland, waar ze woont met haar overbezorgde vader Winston. Van haar moeder heeft ze niet meer dan een oude foto. Pa heeft alle schepen achter zich verbrand: zodra Suriname ter sprake komt, schiet hij acuut in een norse modus. Daarom liegt Jasmine dat ze voor een studiereis naar Berlijn gaat, en niet voor een liedjesworkshop-wedstrijd naar Suriname.

Floris Bosma en Georgiefa Boomdijk in ‘Sing Song’ van Mischa Kamp.

2Doc: Elizabeth - A Portrait in Part(s)

NPO 2, 20.00 uur

De vorig jaar overleden koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië zat lang genoeg op de troon om haar platina jubileum te vieren. Naar aanleiding van Elizabeths zeventig jaar als vorstin maakte regisseur Roger Michell (Notting Hill) de documentaire Elizabeth - A Portrait in Part(s). Hierin maakt hij op een originele en speelse manier gebruik van archiefopnames en homemovies om een beeld te schetsen van het leven en de taken van de koningin, met huwelijken, feesten en overlijdens.

Theo Maassen: Onbekend terrein

NPO 1, 20.28 uur

Nadat zijn voorstelling Situatie gewijzigd discussie losmaakte over wat een cabaretier wel en niet mag zeggen, koos Theo Maassen met Onbekend terrein een andere koers. Hij is op zoek naar helderheid, want nu het bestaan wankelt en iedereen onzeker is, hebben we geen houvast. Poëtischer dan eerder neemt Maassen het op voor intermenselijk contact en de planeet, maar voor wie ernaar op zoek is zitten er in Onbekend terrein nog genoeg politiek incorrecte grappen om aanstoot aan te nemen.

Denkend aan Holland

NPO 1, 22.03 uur

In Denkend aan Holland stuurt omroep MAX Janny van der Heijden en André van Duin weer het water op. Samen bezoeken ze de mooiste en interessantste stukjes Nederland die met de boot bereikbaar zijn. De eerste aflevering varen ze van Zutphen naar Arnhem. Ze komen langs Bronkhorst, gaan in Doesburg mosterd maken en bezoeken Kasteel Middachten. In Arnhem genieten ze met burgemeester Ahmed Marcouch op de gerestaureerde Eusebiuskerk van een spectaculair uitzicht over de stad.

Het culturele seizoen: De Opening

NPO 2, 22.08 uur

Omdat de Uitmarkt na 45 jaar niet meer van deze tijd was, krijgt de opening van het culturele seizoen vanaf volgend jaar een andere invulling. Het programma De Opening in Koninklijk Theater Carré geeft vanavond alvast een voorproefje daarvan. Eric Corton presenteert bekende en nieuwe artiesten in een gevarieerde show. Huub van der Lubbe zingt een lied uit de musical De man van La Mancha, Claudia de Breij houdt een miniconference en er zijn optredens van Jett Rebel, Spinvis en Sophie Straat.

Becoming Astrid

NPO 3, 23.18 uur

(Drama, Pernille Fischer Christensen, 2018) Ze vertelt dolgraag zelfverzonnen verhalen en wordt op dansavonden door geen enkele leuke jongen gevraagd. Zie daar de jonge Astrid Lindgren, in het Deens-Zweedse kostuumdrama Becoming Astrid (Unga Astrid). Het is alsof de film in die flashbacks op zoek gaat naar antwoorden, zonder een al te voor de hand liggend verband te leggen tussen Lindgrens leven en werk. De makers weigeren met zevenmijlslaarzen door Lindgrens geschiedenis te stappen: een slimme keuze, deze gerichte focus op de vormende en opmerkelijk dramatische tienerjaren van de grote schrijver.