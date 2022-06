De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 25 juni

Beeld uit ‘Doodslag’ van Pieter Kuijpers.

Casablanca

BBC 2, 14.20 uur

(Romantiek, Michael Curtiz, 1942) Volgens velen een van de spannendste, meest romantische, mooist gekostumeerde, fijnst geacteerde en bestgebekte films uit het klassieke Hollywood. De tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Marokkaanse Casablanca gestrande Ilsa (Ingrid Bergman) wordt teruggevoerd naar bitterzoete herinneringen aan haar Parijse tijd met café-eigenaar Rick (Humphrey Bogart). In Casablanca blijkt hij dé man te zijn die haar en echtgenoot Victor (Paul Henreid) aan een veilige oversteek naar Amerika kan helpen. Bergman is op BBC 2 om 12.00 uur ook nog te zien als Jeanne d’Arc.

Van links af: Dooley Wilson, Humphrey Bogart en Ingrid Bergman in ‘Casablanca’ van Michael Curtiz. Beeld Getty Images

The Social Network

Veronica, 20.00 uur

(Drama, David Fincher, 2010) Voor verschijning leek The Social Network, over de totstandkoming van Facebook, geen materiaal voor een kaskraker. Iets met internet en bleke, intelligente, sociaal incompetente nerds. Aanvoerder van de nerds Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) fungeert als hoogst onaangename held, met wie het slecht identificeren is. Intussen stuurt regisseur Fincher de film een sociaal-kritische kant op, zonder daartoe allerlei concessies te doen aan het grote publiek. The Social Network is niet overdreven geromantiseerd, computerlingo en algoritmen worden niet versimpeld en de personages zijn net zo min eenduidig als echte mensen.

Jesse Eisenberg in ‘The Social Network’ van David Fincher.

Nederland op film

NPO 2, 20.00 uur

Tot aan de jaren zestig was de kerk een dominante factor in de Nederlandse maatschappij. Nederland op film laat deze week via historische amateurfilms zien hoe het geloof een constante factor was in het leven van veel mensen. Er werd gebeden voor het eten, het gezin ging naar de kerk, en rituelen als doop en communie waren grote gebeurtenissen. Ook maken de films duidelijk hoe de verzuiling zorgde voor een gapende kloof tussen katholiek en protestant Nederland. Trouwen met iemand van een andere gezindte – twee geloven op één kussen – was destijds taboe.

Eens ging de zee hier tekeer

NPO 2, 20.42 uur

Door de bouw van de Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland lagen de plaatsen rond de Zuiderzee opeens niet meer aan de zeekust maar aan een meer. Inwoners vreesden dat hun woonplaatsen snel zouden doodbloeden. In de laatste aflevering van Eens ging de zee hier tekeer constateert Huub Stapel dat dit niet het geval is. Samen met schrijver Eva Vriend maakt hij een ronde langs de voormalige Zuiderzee-kustplaatsen, waar ze zien dat de Zuiderzee-identiteit ook negentig jaar na de voltooiing van de Afsluitdijk nog springlevend is.

Apollo 13

ÉÉN, 21.30 uur

(Drama, Ron Howard, 1995) Nauwgezette reconstructie van de rampzalig verlopen Apollo 13-missie. De makers kregen alle medewerking van de Nasa, wat een felrealistische film opleverde. Op 11 april 1970 vertrekt de Apollo 13 onder leiding van Jim Lovell (Tom Hanks) op een missie naar de maan, maar onderweg beschadigt een explosie aan boord de capsule. De maan zullen de astronauten niet halen en het is de vraag of ze levend op aarde terugkeren. Hun lot ligt in de handen van de Nasa-medewerkers. Met knap spel van de ‘astronauten’, maar ook van Ed Harris als missieleider Gene Kranz.

McDonald & Dodds

NPO 2, 22.54 uur

In het tweede seizoen van de Britse detectiveserie McDonald & Dodds wordt het onwaarschijnlijke duo opgezadeld met een bizarre zaak. Vijf vrienden vertrekken op een ballonvlucht over Bath, maar slechts vier van hen keren behouden op de grond terug. De vijfde wordt na een fatale val dood aangetroffen. Aan rechercheurs McDonald (Tala Gouveia) en Dodds (Jason Watkins) de taak om uit te zoeken of er sprake was van een ongeval of moord. In deze aflevering is een speciale gastrol weggelegd voor komiek Rob Brydon als ballonvaartdeskundige.

Doodslag

NPO 3, 00.07 uur

(Thriller, Pieter Kuijpers, 2012) Ambulancechauffeur Max (stevige rol van Theo Maassen) kan het niet goed doen. Volgt hij het protocol, dan vallen er doden. Negeert hij beledigingen netjes, dan duikt daarvan een filmpje op in De Wereld Draait Door. Moet deze ‘lobbes’, vraagt een cabaretier zich daar af, van zich af slaan? Als Max te maken krijgt met etters die zijn ambulance tegenhouden terwijl hij naar een gecompliceerde bevalling moet, slaat hij inderdaad terug. Tuig versus een stervende moeder en baby. Simpel. Ware het niet dat die ene klap een puber fataal wordt. Net als met zijn vorige films wil Kuijpers met Doodslag vragen stellen, ontregelen. Dat is prettig, zeker in de hedendaagse meninkjescultuur.