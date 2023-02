De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 25 februari

Mel Gibson in ‘Dragged Across Concrete’ van S. Craig Zahler.

The Green Planet

NPO 1, 19.05 uur

De BBC-serie The Green Planet wordt wel gezien als een nieuw hoogtepunt in de lange carrière van David Attenborough. In de vijf afleveringen staat nu eens niet het dieren-, maar het plantenrijk centraal. De eerste aflevering strijkt neer in het tropische regenwoud, de dichtstbevolkte biotoop ter wereld, waar planten en dieren om een plekje wedijveren. Heel bijzonder is het gebruik van innovatieve cameratechnieken die de wereld tonen op de tijdschaal van de planten in het oerwoud. We zien snelgroeiende bomen en bloemen die zich camoufleren als dode dieren.

Fire of Love

National Geographic, 20.00 uur

Katia Conrad en Maurice Krafft leerden elkaar kennen op de universiteit van Straatsburg en trouwden in 1970. Het koppel hield van elkaar én van vulkanen. De Kraffts reisden de wereld rond om actieve vulkanen te bezoeken en te filmen. Zo leverden ze een bijdrage aan onze kennis over het gevaar dat vulkanen vormen voor hun omgeving. De gepassioneerde vulkaanonderzoekers stierven in het harnas tijdens een uitbarsting van Mount Unzen in Japan. De documentaire Fire of Love is een liefdevol portret van het echtpaar en maakt dit jaar kans op een Oscar.

Dragged Across Concrete

RTL 7, 20.00 uur

(Actie, S. Craig Zahler, 2018) Na Bone Tomahawk (2015) en Brawl in Cell Block 99 (2017) bewees de Amerikaanse regisseur S. Craig Zahler zich met Dragged Across Concrete definitief als actiefilmer met een nadrukkelijk eigen stijl. Trage en hypergewelddadige films zijn het, waarin de scheidslijn tussen goed en kwaad minder helder is dan in progressief Hollywood. Vince Vaughn en Mel Gibson spelen twee agenten die worden geschorst als er een met een telefoon geschoten filmpje opduikt van hun ruwe arrestatie van een Latijns-Amerikaanse drugsdealer. Een nieuwszender suggereert een racistisch motief – niet per se een vreemde gedachte. Maar in de fascinerende wereld van Zahler is het échte gespuis altijd nog naarder.

Verkracht aan het front

Canvas, 20.10 uur

Niet lang na de invasie van Oekraïne bleek dat Russische militairen zich schuldig maakten aan verkrachting. ‘Als je vrouwen hoort getuigen dat Russische soldaten worden voorzien van viagra, is het duidelijk dat dit een militaire strategie is’, aldus VN-afgevaardigde Pramila Patten. De Oekraïense overheid stelt alles in het werk om de daders op te sporen, en het is voor het eerst dat dit al gebeurt terwijl een conflict nog in volle gang is. In Verkracht aan het front loopt Inge Vrancken mee met de juristen die bewijzen van seksueel geweld verzamelen.

Universe

BBC 2, 20.15 uur

In de vijfdelige serie Universe maakt professor Brian Cox een oogstrelende verkenningstocht door het heelal. De eerste aflevering is een ode aan de sterren, de hemellichamen die het universum van licht voorzien en de omstandigheden creëren waaronder leven kan ontstaan. Cox begint zijn verhaal 13,7 miljard jaar geleden met de oerknal en vertelt over de evolutie van sterren, die de zwaardere elementen maakten waaruit onze aarde en alle levende wezens zijn opgebouwd. Ook staat hij stil bij de Parker Solar Probe, een robotsonde die onze zon bestudeert.

Lara

Canvas, 22.15 uur

(Drama, Jan Ole Gerster, 2019) Op haar 60ste verjaardag staat Lara (Corinna Harfouch) klaar om uit het raam van haar grauwe appartement te springen. In Lara onthult Jan-Ole Gerster (Oh Boy) hoe zij op dit punt is beland. De film schetst een dag uit een mislukt leven, terwijl ze op de valreep pogingen doet om contact te maken. Harfouch laat soms kwetsbaarheid schemeren door het harde pantser, terwijl Gerster en scenarist Blaž Kutin ervoor zorgen dat ze intrigerend genoeg blijft om te volgen. Langzaam wordt de complexe pijn onthuld die Lara probeert te verbergen.

Corinna Harfouch in ‘Lara’ van Jan Ole Gerster.

The Beguiled

BBC 1, 00.55 uur

(Drama, Sofia Coppola, 2017) Redelijk verfijnde remake van de gelijknamige film van Don Siegel uit 1971, waarin een gewonde korporaal (Colin Farrell) tegen het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog in een vrouwen- en meisjesinternaat belandt. Destijds werd het verhaal verteld vanuit het perspectief van het door Clint Eastwood gespeelde hoofdpersonage, maar in deze versie van Sofia Coppola (Lost in Translation) ligt de focus op de vrouwen. De lerares (Nicole Kidman) en haar zes pupillen zijn bevreesd en opgewonden als er opeens een man in hun midden verschijnt.