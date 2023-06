De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 24 juni

Paul Newman in The Long, Hot Summer van Martin Ritt. Beeld x

Veteranendag

NPO 1, 12.45 uur

Op de negentiende Veteranendag eert Nederland de ruim honderdduizend militairen die zich sinds 1945 hebben ingezet voor vrede, onder meer tijdens de oorlog in Korea en de missies in Srebrenica en Uruzgan. De binnenstad van Den Haag staat in het teken van een defilé, afgenomen door onder anderen koning Willem-Alexander, waarvan de NOS rechtstreeks verslag doet. Om 22.07 uur is er op NPO 2 een terugblik op de hoogtepunten vanaf het Malieveld. In beide uitzendingen is er in een reportage aandacht voor de Nederlandse Korea-veteraan Jaap Constandse.

The Long, Hot Summer

BBC 2, 14.15 uur

(Drama, Martin Ritt, 1958) Met drie verhalen van William Faulkner als uitgangspunt – Spotted Horses (1931), Barn Burning (1939) en The Hamlet (1940) – regisseerde Martin Ritt een zwoel en sfeervol drama waarin pyromaan Paul Newman arriveert in een gehucht in Mississippi waar vastgoedman Orson Welles de scepter zwaait. Welles herkent zichzelf in Newmans rebelse aard, neemt hem in huis en wil dat hij huwt met zijn dochter (Joanne Woodward). The Long, Hot Summer valt op dankzij broeierig (Newman) én geëxalteerd (Welles) spel. Newman en Woodward, op de set van de film al enkele jaren verwikkeld in een affaire, trouwden nog voor de première en werden het showbizzechtpaar van dat jaar.

Maarten van der Weijden Elfstedentriatlon

NPO 1, 19.05 uur

Als zijn krachtproef helemaal volgens plan verloopt, voltooit Maarten van der Weijden vanmiddag zijn Elfstedentriatlon. De olympisch zwemmer heeft dan de 200 kilometer lange route van de Elfstedentocht achtereenvolgens zwemmend, fietsend en wandelend afgelegd. De finish van Van der Weijden is vanmiddag in Studio Sport te zien op NPO 1, waar vanavond in een speciale uitzending bekendgemaakt wordt of de sporter de beoogde 4,7 miljoen euro voor kankeronderzoek heeft opgehaald. Van der Weijden kreeg zelf op zijn 19de een leukemiediagnose.

Leonardo DiCaprio in The Man in the Iron Mask van Randall Wallace. Beeld x

The Man in the Iron Mask

RTL 7, 20.00 uur

(Avontuur, Randall Wallace, 1998) Fraai aangekleed avonturendrama naar het werk van Alexandre Dumas. Frankrijk, 1660: het is vele jaren geleden dat Aramis, Athos, Porthos en D’Artagnan vochten als musketiers van de Koninklijke Garde. Wanneer de wrede koning Lodewijk XIV (Leonardo DiCaprio) ontdekt dat hij een tweelingbroer heeft, laat hij die opsluiten in de gevangenis. Aramis (Jeremy Irons) is op de hoogte van dit geheim en beraamt een ontsnappingsplan. De sterrencast heeft er plezier in, maar het verhaal komt traag op gang, zwalkt alle kanten op en zit vol onwaarschijnlijkheden.

Focus

NPO 2, 20.10 uur

Er zijn nog steeds veel mensen met covid-gerelateerde klachten. Als deze minimaal drie maanden aanhouden, is er sprake van post-covid, een verschijnsel waarover maar weinig bekend is. Deze week gaat Petra Grijzen in Focus op bezoek bij longarts Merel Hellemons, die onderzoekt met welke klachten post-covidpatiënten te maken krijgen. Bewegingswetenschapper Rob Wüst wil weten waarom deze patiënten juist zieker worden als ze bewegen. Gepensioneerd huisarts Alfons Olde Loohuis zet zich in voor C-support, een stichting die mensen met covidklachten ondersteunt.

Logan Marshall-Green in Upgrade van Leigh Whannell. Beeld x

Enemy of the People

NPO 3, 20.20 uur

De Finse journalist Katja Salonen (Kreeta Salminen) haalt zich heel wat op de hals als de ze schimmige zaakjes van de lokale voetbalheld Samuli Tolonen onderzoekt. Ze stuit op verdachte handel in cryptovaluta, en als de voetballer even later dood wordt aangetroffen in zijn zwembad richten zijn fans hun woede op Katja. In de Finse misdaadserie Enemy of the People (Kansan vihollinen), waarvan BNNVara wekelijks twee afleveringen uitzendt, wordt de journalist het doelwit van een haatcampagne. Als volksvijand nummer één gaat ze op zoek naar de waarheid.

Upgrade

Veronica, 22.40 uur

(Sciencefiction, Leigh Whannell, 2018) Een Elon Musk-achtige uitvinder heeft in deze heerlijke pulpfilm een kunstmatige-intelligentie-applicatie bedacht waarmee de tot zijn nek verlamde Grey door middel van een hersenchip weer volledige controle over zijn lichaam krijgt. De chip blijkt een eigen leven te leiden en verandert Grey in een flexibele vechtmachine. Logan Marshall-Green speelt die transformatie sterk door iets subtiel kunstmatigs aan zijn bewegingen te geven. Dat effect wordt verhevigd wanneer hij de moordenaars van zijn vrouw opspoort en Upgrade in een futuristische wraakthriller verandert.