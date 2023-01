De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 21 januari

Jeremy Renner in Wind River van Taylor Sheridan Beeld © VRT

In de voetsporen van de jaren 60

NPO 2, 20.40 uur

In de jaren zestig lag de gevestigde orde van alle kanten onder vuur. Philip Freriks hoort deze week van Irène van de Weetering hoe het anarchistische Provo streed voor een leefbare, schone stad en gratis voorbehoedsmiddelen, terwijl Nico Verlaan de strategie van de Boerenpartij uitlegt. Ook het omroepbestel stond onder druk. In In de voetsporen van de jaren 60 geeft Ad Bouwman een rondleiding in de studio van Radio Veronica. De auto-industrie kreeg er een nieuwe concurrent bij uit Eindhoven: de eigenzinnige DAF 600, die alles helemaal anders deed.

Stand van Nederland: Generatie next

NPO 2, 22.00 uur

Voor jongeren die zich na jaren van studie op de arbeidsmarkt begeven is het vinden van een baan momenteel niet zo’n probleem. Door de krapte op de arbeidsmarkt kunnen ze zelfs een goed startsalaris bedingen, maar toch komen ze bedrogen uit zodra ze op zoek gaan naar een woning. De huren zijn gestegen, de hypotheekrente is hoog en de kosten voor de vaste lasten rijzen de pan uit. Het spook van de inflatie treft deze generatie hard. In Stand van Nederland onderzoekt Jill Bleiksloot wat er gebeurt als de jonge middenklasse in de problemen komt.

Fight the Power: How Hip Hop Changed the World

BBC 2, 22.00 uur

In de jaren zeventig kwam er een nieuwe muziekstroming uit The Bronx: hiphop. Het leek een rage die snel zou overwaaien, maar vijftig jaar later is hiphop volledig geïntegreerd in de muziekwereld. Chuck D, de frontman van de legendarische hiphopformatie Public Enemy, vertelt in de vierdelige documentaireserie Fight the Power hoe hiphop is ontstaan en uitgegroeid tot een muzikale aanjager van sociale verandering. In de eerste aflevering is de presentator in goed gezelschap met namen als Melle Mel, KRS-One, Fat Joe, John Forte en Grandmaster Caz.

Eurosonic Noorderslag

NPO 3, 22.09 uur

De laatste dag van Eurosonic Noorderslag is altijd een Nederlands feestje. In De Oosterpoort in Groningen is het podium de hele dag voor Nederlandse artiesten en wordt bekendgemaakt wie er naar huis gaat met de Popprijs 2022, de prijs voor de artiest of band die afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage leverde aan de Nederlandse popmuziek. In Eurosonic Noorderslag presenteren dj’s Vera Siemons en Justin Verkijk live vanuit Groningen de hoogtepunten, aangevuld met interviews en reportages. Met optredens van onder meer S10, Nonchalange, Neomi en Joost.

Wind River

Canvas, 22.45 uur

(Thriller, Taylor Sheridan, 2017) Wind River is het veelbelovende regiedebuut van Hollywood-scenarist Taylor Sheridan (Sicario, Hell or High Water), dat in Cannes in de Un certain regard-selectie met de regieprijs werd bekroond. In een indianenreservaat in het noorden van de VS helpt spoorzoeker Cory Lambert (een sombere, robuuste Jeremy Renner) FBI-agent Jane Banner (Elizabeth Olsen) in een verkrachtings- en moordonderzoek. Er staat veel op het spel voor Lambert. Op vergelijkbare wijze verloor hij ooit zijn dochter. Bovendien was het nieuwe slachtoffer haar hartsvriendin. Vooral de desolate sfeer in het reservaat weten Sheridan en cameraman Ben Richardson goed te treffen, met veel oog voor de menselijke nietigheid in het machtige berglandschap.

The Railway Man

BBC 1, 00.50 uur

(Drama, Jonathan Teplitzky, 2013) Sympathiek, keurig drama dat op de juiste knoppen drukt om te ontroeren. Pas na hun bruiloft ontdekt Patti (Nicole Kidman) dat de lieve Eric (Colin Firth) met wie ze is getrouwd en die een passie voor treinen heeft, lijdt aan een posttraumatische stressstoornis, opgelopen toen hij in een Japans kamp als ingenieur moest werken aan, jawel, de Birmaspoorlijn. In flashbacks toont The Railway Man, gebaseerd op ’s mans memoires, zijn gruwelijke ervaringen in het kamp. Firth acteert goed als altijd en Jeremy Irvine is sterk als de jongere Eric.

Persian Lessons

BBC 2, 02.35 uur

(Drama, Vadim Perelman, 2020) ‘Ik ben geen Jood, ik ben een Pers.’ Met die geïmproviseerde leugen weet Gilles (Nahuel Pérez Biscayart) tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn executie te ontlopen. Want, stom toeval: een hooggeplaatste nazi zoekt iemand die hem Farsi kan leren. Hoe lang kan Gilles deze man bedonderen? Daar ligt de spanning in het op ware gebeurtenissen gebaseerde Persian Lessons. Hoofdrolspeler Pérez Biscayart verleent de film zwaarte als de man die de kans ziet zijn huid te redden, terwijl hij steeds meer lijdt onder het drukkende besef dat anderen minder geluk hebben.