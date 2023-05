De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 20 mei

‘Star Wars: The Force Awakens’ van J.J. Abrams. Beeld Walt Disney Pictures

The Remains of the Day

BBC 2, 15.55 uur

(Drama, James Ivory, 1993) Decors, kleding, landschappen en muziek in de films van James Ivory (regie), Ruth Prawer Jhabvala (scenario) en Ismail Merchant (productie) werden met zo veel liefde verbeeld dat hun werk alleen al daardoor slaagde. Dezelfde toewijding is in The Remains of the Day (naar de roman van Kazuo Ishiguro) te zien in Anthony Hopkins’ personage. Stevens, een butler in het Engeland van de jaren dertig, legt zo veel eer in zijn werk dat hij de huishoudster (Emma Thompson) voor wie hij gevoelens koestert, uit het oog dreigt te verliezen.

Peter Vaughan (links) en Anthony Hopkins in ‘The Remains of the Day’ van James Ivory.

Vroege vogels

NPO 2, 19.15 uur

Vroeger beschermde de Westfriese Omringdijk het noordoosten van Noord-Holland tegen overstromingen vanuit de Zuiderzee. Door de aanleg van de Afsluitdijk heeft de Omringdijk zijn functie verloren, maar tegenwoordig verbindt hij interessante kleine natuurgebiedjes met waardevolle flora en fauna. In Vroege vogels neemt Menno Bentveld er deze week een kijkje. Hij ziet er de grootste aalscholverkolonie van Nederland en spot wulpen, scholeksters en grutto’s. Ook kijkt Bentveld mee met een geduldige natuurfilmer die in zijn tentje wacht op de steenuilen.

Star Wars: The Force Awakens

Veronica, 20.00 uur

(Sciencefiction, J.J. Abrams, 2015) ‘Chewie, we zijn thuis!’, zegt Han Solo toepasselijk in Star Wars: The Force Awakens, dat zich zo’n dertig jaar na de gebeurtenissen uit de eerste Star Wars-trilogie afspeelt. Schroeiend kruisende lichtzwaarden, exploderende planeten, zwartgemaskerde slechteriken, duikvluchten met de Millennium Falcon, de bulderende Force: in de zevende Star Wars-film, het destijds langverwachte begin van een nieuwe trilogie, vinden vele vertrouwde ingrediënten razendsnel hun plek. En dat zonder dat het een verplichte invuloefening wordt. Een knappe prestatie van regisseur-schrijver Abrams: je zult maar de verantwoordelijkheid dragen over een bijkans heilig universum, dat in miljoenen fans voortleeft tot in de allerkleinste details.

Ondersteboven van de Amerika’s

NPO 2, 20.35 uur

In de tweede etappe van zijn reis door Amerika is Waldemar Torenstra in het Midden-Westen van de VS, het traditionele leefgebied van stammen als de Lakota, Cheyenne en Crow. Na de komst van de Europese kolonisten werd er in het gebied veel gevochten om het land en zijn rijkdommen. In Ondersteboven van de Amerika’s bezoekt Torenstra in Montana de gedenkplaats van de Slag bij Little Bighorn, een bekende veldslag tussen de oorspronkelijke bewoners en het Amerikaanse leger. Generaal Custer delfde er het onderspit tegen een overmacht aan Sioux en Cheyenne.

Pet Shop Boys at the BBC

BBC 2, 20.35 uur

Terwijl Neil Tennant en Chris Lowe werken aan hun vijftiende Pet Shop Boys-album wijdt de BBC een thema-avond aan dit eigenzinnige muzikale duo dat in 1984 doorbrak met West End Girls. Pet Shop Boys at the BBC is een compilatie van optredens uit diverse programma’s, inclusief samenwerkingen met Liza Minelli, Dusty Springfield en David Bowie. De documentaire Reel Stories neemt de carrière van de Pet Shop Boys onder de loep en om 23.35 uur presenteert Radio 2 Live een registratie van het concert dat Tennant en Lowe in 2019 hielden in Hyde Park.

Carmen y Lola

Canvas, 22.10 uur

(Drama, Arantxa Echevarría, 2018) Echevarría’s speelfilmdebuut is een levendig verslag van een moeizame tienerliefde, die wordt gehinderd door sociale verwachtingen en andere ingebakken ideeën. De 16-jarige Lola (Zaira Romero) voelt in een Roma-gemeenschap in een Madrileense buitenwijk niets voor het conservatieve leventje dat voor haar is uitgestippeld. Ze is ook nog hopeloos verliefd op de een jaar oudere Carmen (Rosy Rodríguez), die tot haar schrik verloofd is met Lola’s neef. De liefde tussen de twee meisjes lijkt kansloos, maar Carmen kent zichzelf niet zo goed als ze denkt.

Rosy Rodríguez en Zaira Romero in ‘Carmen & Lola’ van Arantxa Echevarría.

Harrie Jekkers: Achter de duinen

NPO 1, 22.21 uur

In twee afleveringen presenteert BNNVara een registratie van Achter de duinen, een persoonlijke theatershow waarin Harrie Jekkers herinneringen aan zijn jeugd in Den Haag deelt. In sketches en liedjes staat hij stil bij zijn liefde voor voetbalclub ADO, voor het klaverjassen én voor zijn moeder. Zanger, schrijver en cabaretier Jekkers was een van de oprichters van Klein Orkest en scoorde als Harry Klorkestein een hit met O, o, Den Haag. Twintig jaar geleden emigreerde hij naar Ibiza, en dit is de eerste keer dat hij weer solo in de zalen staat.