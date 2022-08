De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 20 augustus

Hendrikje Nieuwerf en Yannick de Waal in ‘Dorsvloer vol confetti’ van Tallulah Hazekamp Schwab.

Soep, sores en soelaas

NPO 2, 19.17 uur

Kringloopwinkels zijn een prima plek om voor weinig geld leuke spullen op de kop te tikken, en te voorkomen dat al die meubels, kleren en elektrische apparaten op de vuilnisbelt belanden. Daarnaast zijn de winkels een plek waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen gaan. In Soep, sores en soelaas is Bert van Leeuwen in Groningen, waar Elise haar draai vond bij kledingwinkel ReShare. Ze vertelt over haar psychische klachten en hoe ze steeds weer opkrabbelt. Elise heeft een werkplek zonder druk en met aandacht voor de mensen.

Terminator 2: Judgment Day

Veronica, 20.00 uur

(Sciencefiction, James Cameron, 1991) In de eerste Terminator (1984) trad Arnold Schwarzenegger op als moordende robot met menselijk uiterlijk. Omdat de acteur daarna uitgroeide tot superster, speelt hij in het vervolg de good guy. Regisseur Cameron pakte uit met een bijna twintigvoudig budget, zo’n 100 miljoen dollar. Ook de opbrengst katapulteerde omhoog: van 40- naar ongeveer 500 miljoen dollar. Met zijn grensverleggende effecten, moordende tempi en speelse oneliners is Terminator 2 een van de beste spektakelfilms ooit gemaakt.

Beeld uit Terminator 2: Judgment Day van James Cameron. (Photo by CBS via Getty Images) Beeld CBS via Getty Images

Prinsengrachtconcert

NPO 2, 21.20 uur

Tijdens het eerste Prinsengrachtconcert in 1982 betoverde pianist Barbara Nissman het publiek in Amsterdam met een uitvoering van Beethovens Mondscheinsonate. Vanavond is ze opnieuw van de partij als speciale gast op de veertigste editie van het muzikale evenement. Op een podium van pontons voor Hotel Pulitzer is de Frans-Duitse cellist Nicolas Altstaedt dit jaar de hoofdgast en speelt Nissman twee Argentijnse dansen van Ginastera die ze veertig jaar geleden ook ten gehore bracht. De presentatie van de uitzending wordt verzorgd door Maria Fiselier.

Lowlands 2022

NPO 3, 22.41 uur

Na twee jaar thuisblijven duurde het niet lang voordat de festivalgangers alle kaarten voor Lowlands 2022 hadden weggegrist: in twee minuten was het festival in Biddinghuizen uitverkocht. Vandaag en morgen doen Eva Koreman, Tim den Besten en Sagid Carter verslag vanaf het festivalterrein, met muzikale hoogtepunten, kijkjes achter de schermen en een indruk van het festivalleven. Headliners van Lowlands 2022 zijn The Opposites, Arctic Monkeys en Stromae. Acts als Froukje, Goldband, Hang Youth en Eefje de Visser geven het festival een Nederlands tintje.

Queens of Disco

BBC 2, 23.00 uur

De belangrijkste zangeressen uit de hoogtijdagen van de disco komen voorbij in Queens of Disco, een muzikaal eerbetoon aan sterren als Donna Summer, Gloria Gaynor, Grace Jones, Chaka Khan, Madonna en Sylvester. Naast bijdragen van de artiesten zelf laten ook iconen als chorograaf Arlene Phillips en songwriters Ashford en Simpson hun licht schijnen op het discotijdperk. Aansluitend (24.00 uur) neemt TOTP2 een duik in het BBC-archief, om naar boven te komen met de meest memorabele optredens van Donna Summer in Top of the Pops en Later with Jools Holland.

Dorsvloer vol confetti (Confetti Harvest)

NPO 3, 00.29 uur

(Drama, Tallulah Hazekamp Schwab, 2014) Het geloof dwingt de Zeeuwen in deze verfilming van de bestseller van Franca Treur weliswaar in een keurslijf, maar het werkt nooit verstikkend. Daarmee is Dorsvloer geen afrekening met het geloof, eerder een liefdevolle, kritische blik erop. Dat is te danken aan het perspectief van hoofdpersoon Katelijne, een dromerig meisje dat met zes broers opgroeit op een boerderij en daar het leven kleurt met zelfverzonnen verhaaltjes. Een prachtige rol van nieuwkomer Hendrikje Nieuwerf, die Katelijne op dat klassieke omslagpunt naar de puberteit hongerig naar de wereld laat kijken. In het speelfilmdebuut van regisseur Schwab past Katelijne naadloos in het haast romantisch gefilmde Zeeuwse landschap.

Foxtrot

BBC 2, 01.30 uur

(Drama, Samuel Maoz, 2017) De Israëlische cineast Samuel Maoz werd wereldberoemd met het vrijwel volledig in een tank gesitueerde Lebanon (2009). Foxtrot, in Venetië onderscheiden met de Grote Juryprijs, is wederom een oefening in filmische claustrofobie. En dat niet alleen: de film, waarin een architect en zijn echtgenote wordt medegedeeld dat hun zoon tijdens zijn dienstplicht bij het Israëlische leger is gesneuveld, danst volkomen overtuigend van genre naar genre. Van messcherp drama naar galgenhumor, van thriller naar bewegende strip, om in het verpletterende slotdeel weer te belanden bij het begin.