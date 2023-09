De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 2 september

Mads Mikkelsen in Druk van Thomas Vinterberg. Beeld /

Vechtmeisje

NPO 3, 15.25 uur

(Drama, Johan Timmers, 2018) De 12-jarige Bo ontdekt de kickboksschool. De doorgewinterde sportfilmkijker weet wat er verder zal gebeuren in de jeugdfilm Vechtmeisje: ze krijgt een harde trainer die haar in het gareel probeert te krijgen, en wat Bo vooral moet doen is zichzelf leren kennen. Maar het is heerlijk om eens een stoer tienermeisje te zien dat haar woede niet wegstopt of haar leven door verliefdheid laat beheersen. Aiko Beemsterboer legt zoveel verbetenheid in haar blik dat je probleemloos gelooft dat ze de beste kickbokser is van iedereen.

12 straten groen

(Reality, NPO 1, 19.07 uur) De bewoners van de Zeestraat in het Noord-Hollandse Den Oever hebben vandaag de primeur: ze zijn de eerste straat die een make-over krijgt in 12 straten groen. Anita Witzier en Tim Hogenbosch presenteren dit nieuwe programma waarin buurtbewoners samenkomen om een plan te maken voor een leefbare buurt met meer natuurlijk groen en minder grijze 'verstening'. Veel Nederlandse huishoudens hebben een tuin, maar ruim een derde van het Nederlandse tuinoppervlak is betegeld. Tuinexperts Anne Wieggers en Martin Stuger helpen met tegels wippen en aanplanten.

The Siege

RTL 7, 20.00 uur

(Actiethriller, Edward Zwick, VS 1998) Een golf van terroristische aanslagen overspoelt New York. Anthony Hubbard (Denzel Washington), het hoofd van de antiterreurbrigade van het FBI, moet de daders elimineren. Omdat de aanslagen blijven aanhouden, kondigt generaal-majoor William Devereaux (Bruce Willis) de staat van beleg af. Het Amerikaanse leger verandert New York in een oorlogsgebied. De vakkundig gemaakte film kaart dilemma's aan die drie jaar later, na de terroristische aanslagen op het World Trade Center, pas echt actueel zouden worden. Het verhaal zelf is helaas minder sterk.

Langs de IJssel

(Reizen, NPO 2, 20.42 uur )Na de Rijn en de Maas verkent Huub Stapel de komende weken opnieuw een rivier. Dit keer kan hij zijn paspoort thuislaten, want de IJssel stroomt helemaal binnen de Nederlandse grenzen. Langs de IJssel begint in Westervoort bij Arnhem, waar de rivier zich afsplitst van de Nederrijn. Op de IJsselkop runt de familie Reijers al sinds 1875 een boerderij. De reis voert verder langs landhuizen en kastelen, zoals het fraaie Kasteel Middachten in het dorp De Steeg, dat nog in handen is van de graaf en gravin Zu Ortenburg. Deze eerste etappe eindigt in Doesburg.

Sense and Sensibility

ONS, 21.00 uur

(Drama, Ang Lee, 1995) Het is opvallend dat regisseur Ang Lee als eerste Amerikaanse film deze Jane Austen-adaptatie maakte. De kostuumfilm oogt alsof de Taiwanees nooit anders heeft gedaan. Kate Winslet en Emma Thompson, die ook het scenario schreef en daarvoor een Oscar won, spelen de 19de-eeuwse zusters Dashwood. Ze worstelen met de problemen waarmee alle heldinnen van Austen tobben: moeten ze hun gevoel of hun verstand volgen bij het vinden van een echtgenoot? Sterk tegenspel wordt geboden door Hugh Grant en Alan Rickman.

The Sommerdahl Murders

(Serie, NPO 3, 21.05 uur)De eeuwig tobbende Dan Sommerdahl (Peter Mygind) is terug in een nieuw seizoen van The Sommerdahl Murders, dat met dubbele afleveringen wordt uitgezonden. Voor zijn eerste zaak onderzoekt de rechercheur het plotselinge overlijden van een wijnmaakster. Daags na haar verjaardagsfeest is haar levenloze lichaam aangetroffen in haar wijnmakerij. Sommerdahl ondervraagt de gasten die bleven logeren en ontdekt dat er twee auto's zijn verdwenen. Ook maakt hij zich dit seizoen weer druk over de lokale vishandelaar Otto, die hij verdenkt van drugshandel.

Druk

NPO 3, 21.55 uur

(Drama, Thomas Vinterberg, 2020) Volgens een theorie van een Noorse psychiater is de mens geboren met een half promille alcohol te weinig in het bloed. Je zou pas optimaal presteren als je dat tekort gedurende de dag blijft aanvullen. Martin (Mads Mikkelsen), een leraar die al zo lang niets voelt dat hij is vergeten wat voelen is, hoort in dit feitje een aansporing. De volgende dag heeft hij een flaconnetje in zijn schooltas. Wat als nog drie collega’s van hem die theorie van de psychiater in praktijk willen brengen? Middelbareschoolleraren die besluiten alleen te drinken tíjdens werktijd? Dat kan natuurlijk maar één kant opgaan in Druk, deze met een Oscar bekroonde midlifecrisisfilm.

Vele hemels boven de zevende

VRT, 23.30 uur

(Drama, Jan Matthys, Be 2017) De tirannieke Jeanne (Viviane de Muynck) maakt de levens van haar dochters en echtgenoot tot een hel. Jongste dochter Eva (Brit van Hoof) krijgt daarbij de hardste klappen. Ze staat altijd klaar voor anderen, maar achter haar brede glimlach groeit een knagende eenzaamheid en onzekerheid. Griet Op de Beeck scheef het scenario voor dit drama, gebaseerd op haar debuutroman met dezelfde titel. In zijn eerste bioscoopfilm verdeelt regisseur Matthys de aandacht over te veel personages, waardoor het drama aan kracht inboet. Wel wordt er prima geacteerd.

Summer of Soul

(Documentaire, Canvas, 23.40 uur) De zomer van 1969 was de zomer van Woodstock. Veel minder bekend is het Harlem Cultural Festival, een zes weken durende manifestatie in Mount Morris Park. Ondanks optredens van grote namen als Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone en The Staple Singers heeft dit overwegend zwarte muziekfestival in de analen van de popmuziek nooit veel aandacht gekregen. De documentaire Summer of Soul is samengesteld uit teruggevonden archiefbeelden van dit vergeten festival vol schitterende optredens, afgewisseld met beelden van festivalbezoekers.