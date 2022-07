De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 2 juli

Jessie Buckley en Johnny Flynn in ‘Beast’ van Michael Pearce.

Nederland op film

NPO 2, 19.51 uur

Oude amateurfilms en -video’s laten in Nederland op film zien hoe het leven van senioren de afgelopen eeuw is veranderd. Door zwaar lichamelijk werk waren begin 20ste eeuw veel mensen al voor hun 60ste versleten. De welvaartsstaat bestond nog niet en daarom leefden ouderen ook vaak in armoede. Filmpjes tonen ouderen die met tientallen op een zaal slapen, zonder privacy of eigen bezittingen. Na de komst van de AOW kunnen meer mensen genieten van hun oude dag. We zien hoe ouderen op een bejaardenuitje gaan en door het hele dorp worden uitgezwaaid.

The Revenant

Veronica, 20.00 uur

(Drama, Alejandro González Iñárritu, 2015) Het is 1823, in het noorden van de Verenigde Staten. Pelsjager Hugo Glass (Leonardo DiCaprio), afgezonderd van zijn groep, wordt na een aanval door een beer voor dood achtergelaten en moet in zijn eentje zien te overleven. De berenaanval is een magistraal gefilmde, weerzinwekkende en hoogst overtuigende scène, alsof DiCaprio tijdens het maken van een natuurdocumentaire per ongeluk aan stukken wordt gereten. De acteur levert in dit meesterlijke overlevingsdrama een grommende, schreeuwende, spugende, gillende, piepende, sissende en kreunende totaalperformance, die hem zijn eerste Oscar bezorgde.

Grantchester

NPO 2, 20.35 uur

In de Britse misdaadserie Grantchester combineren rechercheur Geordie Keating (Robson Green) en dominee Will Davenport (Tom Brittney) hun speurderstalent om raadselachtige misdaden op te lossen in het Engeland van de jaren vijftig. Aan het begin van een nieuw seizoen strijken de heren met hun naasten neer in vakantiepark Merries voor wat welverdiende rust. Daar komt dus niets van terecht, want als de parkeigenaar onder verdachte omstandigheden overlijdt, moeten Keating en Davenport in actie komen. Aan motieven en verdachten is geen gebrek.

Beast

Canvas, 22.15 uur

(Thriller, Michael Pearce, 2017) Moll (de geweldige Jessie Buckley in haar eerste filmrol) geeft zich met haast instinctief gemak over aan Pascal (Johnny Flynn), die haar op het gure eiland Jersey zojuist van een aanrander heeft gered. Niet iedere toeschouwer zal zo snel van vertrouwen zijn als Moll. En dat is nou net wat de Engelse psychothriller Beast zo interessant maakt: je hebt geen idee of Pascal is wie hij zegt te zijn. En wat zoekt en vindt Moll bij hem? Schrijver-regisseur Michael Pearce (Encounter), zelf afkomstig van Jersey, vindt die vragen duidelijk het interessantst. Beast overtuigt dan ook vooral zo lang de belangrijkste raadsels onopgelost blijven.

Mick Jagger: My Life as a Rolling Stone

BBC 2, 22.30 uur

Deze maand bestaan The Rolling Stones zestig jaar en dat viert de BBC met een speciale programmering. Vanavond begint de vierdelige documentaireserie My Life as a Rolling Stone, waarin bandleden Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood en de vorig jaar overleden Charlie Watts een voor een worden geportretteerd. Frontman Jagger vertelt vanavond over zijn leven met de band, zijn eerste optredens op tienerfeestjes en het ontstaan van zijn iconische podiumpersoonlijkheid. Met bijdragen van onder anderen Tina Turner, Jon Bon Jovi, Slash en Rod Stewart.

Tricky Dick

NPO 2, 23.47 uur

De Amerikaanse president Richard Nixon wordt vooral herinnerd om het Watergate-schandaal, maar had daarvoor een opmerkelijke carrière. In de documentaireserie Tricky Dick wordt de opkomst en ondergang van Nixon uit de doeken gedaan. De eerste aflevering verklaart de brandende ambitie van de politicus vanuit zijn jeugd. Nixon groeide op in een arm gezin, waar hij al snel leerde om kansen te herkennen en te grijpen. Na een rechtenstudie werd hij congreslid, senator en vicepresident. Het presidentschap leek de volgende logische stap.

Ventoux

NPO 3, 23.50 uur

(Drama, Nicole van Kilsdonk, 2015) Het lijkt een boekverfilming, maar toch is Nicole van Kilsdonks Ventoux dat eigenlijk niet. De verhouding tussen de film en de bestseller van Volkskrant-columnist Bert Wagendorp ligt ingewikkelder. In 2007 maakte Van Kilsdonk Zadelpijn, rond een door Normandië fietsende vriendinnenclub. Zoiets wilde Van Kilsdonk opnieuw maken, maar dan met mannen. Ze vroeg Wagendorp, die zijn roman af had voordat de film gerealiseerd kon worden. Film en boek zijn feitelijk twee alternatieve versies van hetzelfde verhaal, rond vier wielrennende vijftigers die op de Mont Ventoux met oud zeer in het reine komen.