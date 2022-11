De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 19 november

Martijn Lakemeier en Jonas Smulders in ‘De Oost’ van Jim Taihuttu.

Vranckx

Canvas, 20.10 uur

Deze maand sloten Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een overeenkomst om het aantal migranten dat illegaal het Kanaal oversteekt in te dammen. Dit jaar waren dat er al meer dan 67 duizend, een stijging van 70 procent ten opzichte van vorig jaar. Vranckx presenteert een reportage waarin journalisten infiltreren in een mensensmokkelaarsbende in Calais. Ze laten zien hoe arme migranten de smokkelaars duizenden dollars betalen voor een levensgevaarlijk overtocht op gammele bootjes.

Sterren op het doek

NPO 2, 20.38 uur

Op het Hembrugterrein ontmoet Özcan Akyol zijn gast voor een nieuwe aflevering van Sterren op het doek. Monic Hendrickx is actrice in hart en nieren en heeft al vier Gouden Kalveren op haar naam staan. Ze heeft een grote passie voor spel, maar ook een serieuze kant. Ze vertelt over haar jeugd, waarin het afscheid van haar vader een grote rol speelde. De drie kunstenaars van deze week moeten zowel de lichte als ernstige aspecten van Hendrickx in hun portret proberen te vangen.

Yesterday

Eén, 20.50 uur

(Komedie, Danny Boyle, 2019) Jack Malik (Himesh Patel) is een liedjesschrijver met een zieltogende carrière, totdat de complete wereldbevolking door een wonderlijke gebeurtenis niet meer weet wie The Beatles waren. Alleen Jack kent ze nog – en heeft daarmee goud in handen. Regisseur Danny Boyle (Trainspotting, 28 Days Later) sprenkelt de grootste Beatleshits slim en respectvol door de film en heeft zo’n goed gevoel voor komische timing dat zelfs een potje googlen grappig wordt. En het scenario van Richard Curtis (Love Actually) past precies bij de vriendelijke personages.

Himesh Patel en Ed Sheeran in ‘Yesterday’ van Danny Boyle.

De Oost

NPO 3, 22.04 uur

(Oorlog, Jim Taihuttu, 2021) De groots opgezette, ambitieuze derde film van Jim Taihuttu (Rabat, Wolf) verbeeldt op nietsontziende wijze een van de zwartste bladzijden in de Nederlandse geschiedenis. Eerst de fraai gefilmde, zinloze patrouilles van door de lokale bevolking ongewenste jonge Nederlandse soldaten in Nederlands-Indië anno 1946, met de focus op soldaat Johan (Martijn Lakemeier). Dan de horror: standrechtelijke executies op Zuid-Celebes door hardliner Raymond Westerling, geweldig gespeeld door Marwan Kenzari als een soort iconische revolutionair. Taihuttu hanteert de beeldtaal van de betere Vietnamfilm. De Oost laat zien hoe moreel besef onder specifieke omstandigheden verdampt en gedachten over goed en kwaad worden verdrukt ten faveure van oorlogslogica.

2Doc: wij bouwden de stadions

NPO 2, 22.34 uur

Veel van de arbeiders die de stadions voor het WK voetbal in Qatar hebben gebouwd, werden met valse beloften geronseld in Nepal. Ook onder de naar schatting 6.500 gastarbeiders die in Qatar om het leven kwamen, waren veel Nepalezen. Journalist Rudra Khadka sprak met de families van de overledenen en besloot hun levensverhalen te publiceren. In Wij bouwden de stadions spreekt hij ook teruggekeerde werkers over de rechteloze en uitzichtloze situatie waarin ze terechtkwamen.

Adele: The BBC Sessions

BBC 2, 23.00 uur

Vijf jaar na haar vorige plaat maakte Adele in 2021 een comeback met het album 30, dat in veertig landen op nummer één kwam. Met 5 miljoen verkochte exemplaren was 30 het succesvolste album van het jaar. De BBC zet Adele in het zonnetje met een muzikale special met optredens van haar in verschillende BBC-programma’s. Adele verscheen voor het eerst op tv in Later… with Jools Holland, waar ze in 2007 Daydreamer zong. Vanaf deze week treedt ze drie maanden lang op in Las Vegas.

Mjólk

Canvas, 00.00 uur

(Drama, Grímur Hákonarson, 2019) Na de mogelijk verdachte dood van haar man ontdekt boerin Inga hoe hij in de periode daarvoor onder druk werd gezet door de landbouwcoöperatie waarvan hij lid was. De IJslandse boerendramaspecialist Grímur Hákonarson (Rams) mengt zijn film wederom met droogkomische humor: de vermeende ‘melkmaffia’ bestaat uit halfzachte gangsters, niet de macho’s die je misschien zou verwachten. Het gebrek aan zwartwitdenken is een troef: Mjólk is voortdurend op de hand van Inga, maar laat ook zien dat die coöperatie ooit een goed idee was.