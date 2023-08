De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 19 augustus

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van zaterdag.

Colin Farrell in ‘The Killing of a Sacred Deer’ van Yorgos Lanthimos. Beeld x

Toen mijn vader een struik werd

NPO 3, 15.35 uur

(Familiefilm, Nicole van Kilsdonk, 2016) Het meisje Toda woont met haar vader boven hun banketbakkerij. Vaak belt Toda (debutant Celeste Holsheimer) met haar moeder (Noortje Herlaar), die jaren geleden is teruggegaan naar haar vaderland. Verder is alles goed, in deze geraffineerde verfilming van Joke van Leeuwens gelijknamige jeugdboek – totdat er een burgeroorlog uitbreekt, Toda’s vader naar het front vertrekt en zij aan de barre tocht naar haar moeder begint. Doordat het conflict vaag blijft en haar land naamloos, wordt Toda’s reis een geloofwaardig verhaal van alle tijden.

Van links naar rechts: Anneke Blok, Teun Kuilboer en Celeste Holsheimer in ‘Toen mijn vader een struik’ werd van Nicole van Kilsdonk. Beeld x

Focus

NPO 2, 20.21 uur

Met bosbranden in Canada, Zuid-Europa en Noord-Afrika leek de wereld in brand te staan deze zomer. Door het natte weer bleef Nederland gespaard, maar het is waarschijnlijk dat in de toekomst ook hier bosbranden vaker voor zullen komen. Met onze duinen, heidegebieden en bossen kan er veel waardevolle natuur verloren gaan. In Focus ontmoet Petra Grijzen pyrogeograaf Cathelijne Stoof, die bosbranden bestudeert en onderzoekt hoe de mens kan omgaan met dit vernietigende fenomeen. Wat kunnen we in Nederland doen om bosbranden te voorkomen en te bestrijden?

Pieter Derks: Uit het niets

NPO 1, 20.28 uur

Vanaf oktober trekt cabaretier Pieter Derks door het land met zijn nieuwe theatershow Ja, leuk. BNNVara zendt vanavond zijn vorige voorstelling uit. In Uit het niets stelt Derks in deze toch al moeilijke tijden enkele verrassend simpele vragen. Waarom pakken we grote problemen niet aan, maar doen we er alleen een mooi papiertje om? En waarom luisteren we niet naar de zwartkijkers in plaats van te hopen dat het allemaal wel goed zal komen? Voor zijn liedjes neemt Derks plaats achter de piano, waar hij begeleid wordt door een driekoppige band.

NPO 1, 20.28 uur

Prinsengrachtconcert

NPO 2, 21.20 uur

Op de Prinsengracht in Amsterdam verzorgt Paul Lewis vanavond een concert met enkele muzikale vrienden. De internationaal bekende pianovirtuoos wordt op het Prinsengrachtconcert vergezeld door zijn vrouw, cellist Bjørg Lewis. Verder is er bariton Roderick Williams en nemen vijf jonge Nederlandse cellisten plaats op het podium voor uitvoeringen van werken van Mendelssohn, Schubert en Grieg. Eerder op de avond (NPO 3, 18.24 uur) treden de jonge talenten Jisse Kuipers, Sanne Lam en Yuewen Yin op met bekende artiesten op het Kinderprinsengrachtconcert.

Lowlands

NPO 3, 22.10 uur

Drie dagen lang is Biddinghuizen het toneel van Lowlands, een festival dat behalve aan muziek ook plaats biedt aan theater, film, comedy, wetenschap en kunst. De VPRO doet weer verslag van het festival met sfeerimpressies, interviews en optredens. Presentatoren Eva Koreman en Sagid Carter krijgen versterking van Roel Maalderink, bekend van zijn briljante straatinterviews uit Plakshot. Billie Eilish, Florence & The Machine, Nothing But Thieves en Underworld zijn de grote publiekstrekkers, naast Nederlandse acts als De Jeugd van Tegenwoordig en S10.

The Killing of a Sacred Deer

Canvas, 23.00 uur

(Thriller. Yorgos Lanthimos, 2017) De tot nu toe beste en beklemmendste film van de Griekse surrealist Yorgos Lanthimos (The Favourite) gaat over het perfecte leventje van chirurg Steven (Colin Farrell), wiens gezinsgeluk wordt ondermijnd door de 15-jarige indringer Martin (Barry Keoghan). Hij meldt zich omdat er een schuld moet worden vereffend, blijkbaar, en dat gebeurt op adembenemende, verrassende wijze. Er valt zeker wat te lachen in deze tragikomedie, maar Lanthimos zet de macabere ondertoon, die altijd in zijn films aanwezig is, dit keer zwaar aan. The Killing of a Sacred Deer neigt naar bovennatuurlijke horror, met bloederig geweld en de vakkundig uitgewerkte gedachte dat menselijke verhoudingen zijn terug te brengen tot keiharde rekensommen.

Publieke werken

NPO 2, 23.09 uur

(Drama, Joram Lürsen, 2015) Thomas Rosenbooms tussen grootstedelijke bouwdrift gesitueerde historische roman verscheen eind jaren negentig, maar viel pas overtuigend te visualiseren toen de modernste computerkunst ook beschikbaar kwam voor de Nederlandse speelfilm. Het resultaat, met een krappe 6 miljoen euro aan budget, mag er zijn. Door dit 19de-eeuwse Amsterdam zou je zo een uurtje willen dwalen, om vervolgens de verhaallijnen op te pikken van vioolbouwer Vedder (Gijs Scholten van Aschat) en diens neef Anijs (Jacob Derwig), apotheker te Hoogeveen. Ambitieuze mannen die zich boven hun stand wanen. Dat ze gigantisch in de problemen zullen raken is van meet af aan duidelijk.