De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 18 maart

Brie Larson in Free Fire van Ben Wheatly. Beeld ..

Doctor Zhivago

BBC 2, 14.15 uur

(Drama, David Lean, 1965) Grootse verfilming van Boris Pasternaks roman Dokter Zjivago door genrespecialist David Lean, ook bekend van klassieke, epische Hollywoodspektakels als The Bridge on the River Kwai en Lawrence of Arabia. Ditmaal is het drama liefde en lijden tijdens de Russische Revolutie. De legendarische Omar Sharif speelt de dokter uit de titel: een man die gelukkig getrouwd is met zijn jeugdliefde, maar zich desondanks aangetrokken voelt tot een andere vrouw (Julie Christie), terwijl ook de Russische Revolutie en de Eerste Wereldoorlog zijn leven volledig door elkaar schudden. Winnaar van vijf Oscars.

Omar Sharif en Julie Christie in Doctor Zhivago van David Lean. Beeld x

The Green Planet

NPO 1, 19.05 uur

In The Green Planet trekt David Attenborough vandaag de woestijn in, waar hij vertelt over overlevingsstrategieën van planten in droge streken. Cactussen verzamelen in hun binnenste een watervoorraad, die ze verdedigen met scherpe stekels. De presentator ziet en voelt de pijnlijke prikkers van een cactus met een verraderlijk aaibaar uiterlijk. Ook bezoekt Attenborough een creosootstruik die hij veertig jaar geleden al eens gefilmd heeft. In deze periode is de struik, die duizenden jaren oud kan worden, nog geen centimeter gegroeid.

Last Family Standing

NPO 3, 19.20 uur

Emma Wortelboer stelt in het tweede seizoen van het survivalprogramma Last Family Standing vier nieuwe families voor. Ver van de luxe van het moderne leven moeten zij twee weken lang zien te overleven in de wildernis van Kroatië. Welk gezin maakt het beste vuur, legt de beste knopen en weet welke planten wel en niet eetbaar zijn? Daarnaast is het spel een behoorlijke mentale uitdaging, want als de families tot het uiterste worden gedreven leren ze elkaar van een heel nieuwe kant kennen.

Free Fire

RTL 7, 20.00 uur

(Actie, Ben Wheatley, 2016) Als een groep mannen bijeenkomt voor een wapendeal in een afgelegen loods in Boston, dan weet je het wel: dat wordt schieten. Het bijzondere van Free Fire is dat de mislukte deal niet een hele reeks gebeurtenissen in gang zet, nee: dit is het. De complete 90 minuten lang schieten de in totaal twaalf personages op elkaar, in die oude fabriek. Dat is juist de lol van deze eigenzinnige, razend knap geschreven actiekomedie. Het is een giftige combinatie van machogedrag en egoïsme waardoor deze groep (gespeeld door onder anderen Armie Hammer en Brie Larson) er steeds maar niet in slaagt die verlaten loods uit te komen.

Freeks Saturday Night Safari

NPO 1, 20.29 uur

De komende weken presenteert Freek Vonk een spelshow waarin de natuur centraal staat. In Freeks Saturday Night Safari ontvangt hij steeds twee duo’s van bekende Nederlanders in een studio die voor de uitzending is omgetoverd tot een bepaalde biotoop. Zo nemen Lisa Loeb en Jesse Klaver het in de eerste aflevering op de prairie op tegen André Dongelmans en Sander Lantinga. Vonk laat prairie­dieren van heel dichtbij zien en toetst hoe het is gesteld met de natuurkennis van de deelnemers.

Verborgen verleden

NPO 2, 20.35

Sportpresentator Dione de Graaff groeide op in Leusden, dat zich al sinds 1355 een stad mag noemen. Vandaag neemt ze een duik in haar familiegeschiedenis in Verborgen verleden en gaat ze op zoek naar haar voorouders. In haar stamboom ontmoet ze een heuse patriot en een schrijver, en haar familie blijkt te hebben geleefd op het platteland van Drenthe, op het Waddeneiland Terschelling en in België. Aan het einde van de aflevering voelt De Graaf zich omringd door een nieuwe, grote familie.

Public Enemies

RTL7, 21.45 uur

(Misdaad, Michael Mann, 2009) Meer dan eerdere films over de beruchte bankovervaller John Dillinger (1903-1934) verbindt regisseur Mann in Public Enemies de opkomst en ondergang van Dillinger (gespeeld door Johnny Depp) aan de opkomst van de FBI. Het opvallendste kenmerk van de film is het virtuoze gebruik van de digitale camera. Daarmee vangt Mann het Amerika van de jaren dertig in nostalgievrije beelden, alsof hij als cameraman van de 21ste eeuw in het verleden is beland. Zo hyperrealistisch dat je de poriën van Depps neus kunt tellen.