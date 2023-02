De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 18 februari

Vicky Knight in Dirty God van Sacha Polak.

The Patriot

RTL 7, 20.00 uur

(Actie, Roland Emmerich, 2000) Rampenfilmspecialist Roland Emmerich buigt zich in The Patriot over de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783). Historici zetten hun vraagtekens bij de feitelijke correctheid van het verhaal en regisseur Spike Lee verweet Emmerich dat hij de slavenhandel bagatelliseerde. De Britten waren evenmin blij: zij worden afgeschilderd als nazistische zwijnen die vrouwen en kinderen levend verbranden. Mel Gibson is een pacifistische weduwnaar, die zich ontpopt tot een furieuze wreker nadat zijn zoon wordt vermoord door een Engelse kolonel.

Mel Gibson in The Patriot van Roland Emmerich Beeld iMDb

Gravity

BBC 2, 20.15 uur

(Thriller, Alfonso Cuarón, 2013) Twee astronauten (George Clooney en Sandra Bullock) moeten na een ongeluk tijdens een routineklus aan hun spaceshuttle zien te overleven in het heelal. Het is niet aan dit eenvoudige verhaal te danken dat het ruimtevaartmeesterwerk Gravity zeven Oscars won, maar aan de virtuoze uitvoering van Alfonso Cuarón en cameraman Emmanuel Lubezki, die de ruimte presenteren als een duizelingwekkende oneindigheid. Hun film volgt de natuurwetten zo getrouw mogelijk, en dat levert beeldschone shots op. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met tranen in de ruimte?

Sandra Bullock en George Clooney in Gravity van Alfonso Cuarón

Verborgen verleden

NPO 2, 20.38 uur

(Geschiedenisprogramma) Advocaten Hans en Wim Anker uit het Friese Akkrum genieten na een lange carrière vol spraakmakende strafzaken, roemruchte cliënten en vurige pleidooien van hun pensioen. De burgemeesterszonen zijn nieuwsgierig naar hun andere voorvaderen en zoeken opheldering in het verhaal rond de zelfdoding van hun grootvader. In de eerste aflevering van een nieuw seizoen van Verborgen verleden ontdekt de tweeling details die ze nog niet kenden. Als Anker & Anker nog dieper in de familiegeschiedenis duiken, stuiten ze op zeevaarders en een koninklijke tragedie.

The Truth Will Out

Canvas, 20.40 uur

(Serie) In het eerste seizoen van de Zweedse misdaadserie The Truth Will Out werd Peter Wendel (Robert Gustafsson) gedegradeerd naar de coldcase-afdeling, die naast de rechercheur zelf bestaat uit een stel mislukte collega's. In seizoen twee, dat vanaf deze week met dubbele afleveringen te zien is op Canvas, bijten ze zich vast in een nieuw mysterie: nadat een collega en vriend van Wendel wordt vermoord blijken er in diens huis bewijsstukken van een onopgeloste moordzaak te liggen. Wendel vermoedt dat de zaak verband houdt met zijn overleden broer.

Movie Themes at the BBC

BBC 2, 21.40 uur

(Muziek) Volgende maand deelt Hollywood weer de jaarlijkse Oscars uit. De BBC maakte een duik in het omroeparchief en presenteert vanavond een compilatie van grote filmhits, gezongen door bekende artiesten. In Movie Themes at the BBC komen onder meer Dolly Parton (Nine to Five uit de gelijknamige film) en Simple Minds (Don't You Forget About Me uit The Breakfast Club) voorbij, naast Destiny's Child, Paul Simon en All Saints. Daarna is het tijd voor memorabele titelsongs uit de James Bond-films in … Sings Bond, met onder anderen Adele en Shirley Bassey.

Stand van Nederland: Generatie Next

NPO 2, 22.00 uur

(Reportage) Huishoudens en bedrijven die zuchten onder een hoge energierekening krijgen steun van de overheid, maar sportverenigingen moeten het zelf oplossen. Veel verenigingen verkeren inmiddels in ernstige financiële problemen en sommige sportclubs vragen hun leden zelfs om niet meer op de club te douchen. Het energieleed komt boven op de teruglopende ledenaantallen en een gebrek aan vrijwilligers. In Stand van Nederland onderzoekt Raquel Schilder of jonge mensen de weg naar de sportvereniging nog weten te vinden en of dit soort clubs nog een toekomst heeft.

Dirty God

Canvas, 22.05 uur

(Drama, Sacha Polak, 2019) Winnaar van drie Gouden Kalveren. Jade, een jonge Engelse moeder, is door haar ex voor het leven verminkt. Ze wordt aan het begin van Dirty God ontslagen uit het ziekenhuis. Als haar dochtertje haar ziet, begint ze onbedaarlijk te huilen. In haar eerste Engelstalige speelfilm onderzoekt de Nederlandse regisseur Sacha Polak hoe het is om als jonge vrouw je schoonheid te verliezen in een wereld waar glad getrokken perfectie wordt gepredikt. Hoofdrolspeler Vicky Knight, figurerend met haar eigen littekens, is fenomenaal: ze geeft zoveel meer dan de pure rauwheid die Polak zocht. Ook in Sacha Polaks nieuwe film Silver Haze, te zien vanaf 2 maart, speelt Knight de hoofdrol.