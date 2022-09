De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 17 september

Elise Schaap en Pierre Bokma in Mijn vader is een vliegtuig van Antoinette Beumer.

The BFG

BBC 1, 15.45 uur

(Fantasy, Steven Spielberg, 2016) De koning van de kaskrakers maakte van Roald Dahls beroemde kinderboek De GVR (The BFG) uit 1982 een zachtaardige, sprookjesachtige film. Het tandem Spielberg-Dahl klopt: beiden weten gewone mensen, waarin de kijker zich makkelijk kan verplaatsen, tot hun recht te laten komen in spannende situaties. Met één verschil: waar Dahl kinderen meer durft te laten griezelen, wil Spielberg ze laten voelen. Weesmeisje Sofie betrapt de Grote Vriendelijke Reus terwijl hij kinderen letterlijk dromen inblaast, en wat volgt is geschiedenis.

Ruby Barnhill in The BFG van Steven Spielberg

The Tourist

NPO 3, 20.22 uur

In de laatste dubbele aflevering van The Tourist hoopt de hoofdpersoon met geheugenverlies (Jamie Dornan) eindelijk antwoord te krijgen op alle vragen over zijn identiteit. Voordat het zover is moet er nog veel gebeuren. Helen (Danielle Macdonald) krijgt nieuwe informatie en gaat met gevaar voor eigen leven op onderzoek uit. De hoofdpersoon heeft ondertussen een onaangename ontmoeting met een oude bekende. De grillige thrillerserie The Tourist was een groot succes voor de BBC. Seizoen twee is in bestelling, maar de cast is nog niet bekend.

Langs de kust

NPO 2, 20.45 uur

Om hun tocht langs de Nederlandse kust in Friesland voort te kunnen zetten, moeten Huub Stapel en Martin Hendriksma eerst de 32 kilometer lange Afsluitdijk over. Dat blijkt nog best een hele opgave voor de heren, die gelukkig een lift krijgen van een aantal palingvissers. Deze vertellen over de gevolgen van de bouw van de Afsluitdijk voor de lokale visserij. Toen de zoute Zuiderzee het zoete IJsselmeer werd, veranderde de visstand ingrijpend. In het Friese Zurich toont Johan Pollema zijn grote verzameling foto’s, kaarten en prenten van de Afsluitdijk.

Being the Queen

National Geographic, 22.00 uur

National Geographic maakte twee jaar geleden de fraaie biografie Being the Queen over de onlangs overleden koningin Elizabeth II van Groot-Brittannië. In de film combineert regisseur Tom Jennings nooit eerder getoonde interviews en filmbeelden van de koningin met getuigenissen van tientallen mensen die haar persoonlijk hebben gekend, onder wie de privésecretaris van prins Philip. De documentaire belicht de relaties binnen de koninklijke familie, en staat stil bij de moeilijkste momenten en beslissingen uit de lange regeerperiode van Elizabeth II.

Mijn vader is een vliegtuig

NPO 3, 22.27 uur

(Drama, Antoinette Beumer, 2021) De meegebrachte bos rozen valt dramatisch op de grond als Eva, op bezoek in een psychiatrische inrichting, wordt geconfronteerd met de wezenloze blik van haar vader. Met voorliefde voor grote gebaren verfilmde Beumer haar goed ontvangen debuutroman Mijn vader is een vliegtuig (2018), over een drukbezette vrouw die een familietrauma laag voor laag afpelt. Elise Schaap speelt een overtuigende Eva, die langzaam bezwijkt onder de druk van een ambitieus modern leven, laverend tussen moederschap, een omvangrijke reclameklus en een buitenechtelijke verhouding. Dan valt haar moeder plotseling dood neer en stort Eva in. De verbeelding van Eva’s vervreemding is soms krachtig, Pierre Bokma is sterk als Eva’s vader.

2Doc: Human Nature

NPO 2, 23.49 uur

Met een techniek genaamd Crispr kunnen wetenschappers op een snelle en doeltreffende wijze veranderingen aanbrengen in genetisch materiaal. In de documentaire Human Nature leggen onderzoekers uit hoe de techniek werkt en wat de mogelijkheden zijn, zoals de genezing van ernstige erfelijke ziekten en de behandeling van kanker. Ook is het mogelijk om met Crispr in te grijpen in de kiembaan, waarmee erfelijke eigenschappen worden doorgegeven aan het nageslacht. Zo kunnen ziekten voorgoed worden uitgeroeid, wat natuurlijk ook ethische vragen oproept.

Jusqu’à la garde

Canvas, 00.05 uur

(Xavier Legrand, 2017) Julien (12) en Joséphine (17) willen niets meer met hun gewelddadige vader te maken hebben, beweert hun moeder. Onzin, protesteert haar aanstaande ex; hij zou hen nooit kwaad doen. Hoe bepaal je dan, als rechter, wat voor de kinderen het beste is? Door de kijker in de openingsscène met de rechter te laten meekijken, dwingt debutant Legrand je over zulke zaken na te denken. Vervolgens verdwijnt de rechter voor altijd uit de plot: alleen wij krijgen in deze filmische wurggreep de verregaande consequenties van haar vonnis mee.