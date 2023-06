De Volkskrant-tv-selectie voor zaterdag 17 juni

Myriem Akheddiou en Idir Ben Addi in Le jeune Ahmed van Jean-Pierre en Luc Dardenne. Beeld x

NPO 1, 19.13 uur

Om geld in te zamelen voor kankeronderzoek wil Maarten van der Weijden komende week een reusachtige prestatie leveren. De olympisch zwemkampioen probeert de route van de Elfstedentocht zwemmend, fietsend en wandelend af te leggen, en nodigt het publiek uit om een stukje met hem mee te doen. De NOS en KRO-NCRV doen elke avond verslag van de Elfstedentriatlon. Presentator Herman van der Zandt ontvangt verschillende gasten, Joris Linssen spreekt met deelnemers en het publiek, en Eline de Zeeuw stelt zich met wisselende influencers op langs de route.

Miami Vice

RTL 7, 20.00 uur

(Misdaad, Michael Mann, 2006) Deze op de cultserie gebaseerde actiethriller heeft weinig gemeen met het zweterige origineel, waarin de misdaadscene van Miami in al zijn jarentachtigkitsch van het scherm spatte. Regisseur Michael Mann (als producent al medeverantwoordelijk voor de serie) slaat op onderhoudende wijze nieuwe wegen in. James ‘Sonny’ Crockett (Colin Farrell) en Ricardo ‘Rico’ Tubbs (Jamie Foxx) blijven gevrijwaard van alle ironie die recente remakes van jarentachtigseries doorgaans siert, terwijl ze fungeren als serieuze undercoveragenten in een vrijwel onherkenbaar, naargeestig Miami zonder beachboys en bikinimeisjes.

Focus

NPO 2, 20.01 uur

In wetenschapsmagazine Focus stort Petra Grijzen zich deze week in een wereld die weinig met wetenschap te maken heeft: die van de complotdenkers. Waarom voelen zoveel mensen zich aangetrokken tot complottheorieën? Is het een uiting van wantrouwen naar de overheid, vult het een behoefte die is ontstaan door de ontkerkelijking, of komt het doordat ideeën zich dankzij het internet gemakkelijker verspreiden dan ooit? Grijzen spreekt gedragswetenschapper Jan-Willem van Prooijen over het ontstaan van complottheorieën en bezoekt een platteaardeconferentie.

Le jeune Ahmed

Canvas, 22.00 uur

(Drama, Jean-Pierre en Luc Dardenne, 2019) Abrupt vallen we in Le jeune Ahmed het dichtgesnoerde leven binnen van Ahmed, een 13-jarig jongetje (krachtig en bloedserieus gespeeld door debutant Idir Ben Addi) dat twee maanden geleden nog lol maakte en videogames speelde, maar nu walgt van ongelovigen en uit zijn huiswerkklas rent om tijdig in de moskee te zijn. Terwijl de film mogelijke oorzaken aanstipt, gaat het de Waalse broers Dardenne eigenlijk om iets anders. Eerder dan te onderzoeken waarom Ahmed radicaliseerde, vragen ze zich af of er een weg terug is. Dat geeft Le jeune Ahmed, gesitueerd in een ogenschijnlijk gematigde moslimgemeenschap, de allure van een uitgebeende thriller.

Pinkpop 2023

NPO 3, 22.02 uur

Nu Pinkpop op volle stoom is, doen Vera Siemons en Eva Cleven samen met de kersverse Pinkpop-reporter Raven van Dorst verslag van het grote muziekfestival in Landgraaf. Robbie Williams gaat de dag afsluiten, maar voor het zover is zijn de Queens of the Stone Age te zien. Eerder op de avond kunnen de bezoekers genieten van The Black Keys en van Hollywood Vampires, de band van Alice Cooper, Joe Perry en Johnny Depp. Naast backstage interviews en festivalverhalen zijn er sfeerreportages en registraties van liveoptredens.

McDonald & Dodds

NPO 2, 22.09 uur

De gedreven rechercheur Lauren McDonald (Tala Gouveia) en haar onopvallende maar onmisbare collega Dodds (Jason Watkins) zijn weer terug om nieuwe moordzaken op te lossen in en rond het idyllische Bath. Het derde seizoen van McDonald & Dodds begint met de vondst van het dode lichaam van een jonge vrouw in een drukbezocht park. Wie is de vrouw en waarom is ze gestorven met een glimlach op de lippen? Die vragen leiden McDonald en Dodds naar de teruggetrokken professor George Gillan, die met zijn honderdjarige moeder op een vervallen landgoed woont.

The Deer Hunter

BBC 1, 00.10 uur

(Oorlog, Michael Cimino, 1978) Drie uur durend epos over drie Amerikaanse staalwerkers, onvergetelijk gespeeld door Robert De Niro, John Savage en Christopher Walken, die nietsvermoedend de hel van Vietnam intrekken. Klassiek zijn de langgerekte scènes rond de met drank overgoten Russisch-orthodoxe bruiloft, het herten jagen en de Russische roulette onder leiding van de Vietcong, die volgens critici zodoende op ietwat groteske wijze het oorlogskwaad belichamen. Volgens veteranen werd het spel nooit in Vietnam gespeeld. Het maakt de intensiteit van The Deer Hunter er niet minder op.