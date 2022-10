De Volkskrant tv-selectie voor zaterdag 15 oktober

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van zaterdag.

Behnaz Jafari en Jafar Panahi in ‘3 Faces’ van Jafar Panahi.

Onze boerderij: en nu zelf

NPO 1, 19.04 uur

Yvon Jaspers heeft in haar jaren als presentator van Boer zoekt vrouw aardig wat opgestoken over het boerenbedrijf. In Onze boerderij: en nu zelf brengt ze die kennis in de praktijk. Haar miniboerderij begint inmiddels aardig gestalte te krijgen, maar ze maakt zich nog wel zorgen over de kuikens. Kippenboer Ralph brengt haar vier volwassen kippen, die over een paar weken beginnen met eieren leggen. Jaspers zorgt voor een verblijf op haar landje. Ook gaat ze op bezoek bij boerin Hilda op Terschelling, waar ze samen natuurgebied De Boschplaat verkennen.

Starship Troopers

RTL 7, 20.00 uur

(Sciencefiction, Paul Verhoeven, 1997) Verhoevens spottende commentaar op zijn nieuwe thuisland, de verwijzingen naar de films van Leni Riefenstahl: het was aan de Amerikanen destijds nauwelijks besteed. De wereld (lees: Amerika) is in een intergalactische oorlog verwikkeld met planeten waarop grote en agressieve insecten heersen die zo nu en dan een Amerikaanse stad verwoesten. De geschiedenis zou het persiflerende karakter van Starship Troopers kleiner maken: het hysterische nationalisme in dit meesterwerk heeft veel gemeen met de retoriek van George W. Bush’ War on Terror.

Casper Van Dien in ‘Starship Troopers’ van Paul Verhoeven.

Agent Hamilton

NPO 3, 20.25 uur

Niet ver van Kiruna in het noorden van Zweden bevindt zich de wetenschappelijke lanceerbasis Esrange. In de spionageserie Agent Hamilton leidt een verontrustende ontdekking in een vrachtwagen aan de Zweeds-Finse grens tot het vermoeden dat er een mol actief is op de raketbasis. Carl Hamilton wordt gestuurd om de zaak te onderzoeken, maar ter plekke ontdekt hij dat hem niet alles is verteld. Er wordt namelijk niet alleen informatie gelekt vanuit Esrange, maar ook levensgevaarlijk nucleair materiaal dat absoluut niet in verkeerde handen mag vallen.

Molly’s Game

Eén, 22.15 uur

(Biografie, Aaron Sorkin, 2017) Sprankelend regiedebuut van topscenarist Sorkin, over pokerkoningin Molly Bloom (Jessica Chastain). Bloom vertelt hoe ze leerde tegenslagen te overwinnen, en hoe haar dominante vader (Kevin Costner) haar inpeperde dat ze pas iets zou betekenen wanneer ze haar eigen kostje zou verdienen. Molly’s Game, gebaseerd op Blooms memoires, herinnert aan Martin Scorseses The Wolf of Wall Street, maar bevat weinig van die testosteronromantiek. Bloom is als de Griekse zonnedochter Circe, zegt ze tegen haar advocaat (Idris Elba): ze serveert de mannen wijn en honing, waarna ze veranderen in zwijnen.

Jessica Chastain en Idris Elba in ‘Molly’s Game’ van Aaron Sorkin.

Silent Witness

NPO 2, 22.42 uur

Nikki Alexander (Emilia Fox) en haar team buigen zich deze week over de moord op een chirurg in het ziekenhuis. In Silent Witness wordt dr. Arnie Rahul weggeroepen uit de operatiekamer en niet veel later teruggevonden op een bloederig plaats delict, waar ook bloed van de dader wordt aangetroffen. Aan verdachten geen gebrek, want Rahul had een conflict met de vrouw van een overleden patiënt en was omstreden onder collega’s. Het bloed van de dader wijst echter naar een wel heel verrassende dader, die een absoluut waterdicht alibi heeft.

[DOCUMENTAIRE]

Olivia Newton-John at the BBC

BBC 2, 23.15 uur

In augustus overleed Olivia Newton-John, de Brits-Australische zangeres die onmiddellijk associaties oproept met Grease, maar ook daarvoor en daarna behoorlijk wat succes had. Newton-John kreeg vier keer een Grammy Award, scoorde vijf nummer 1-hits in Billboard en deed in 1974 mee aan het Songfestival (waar ze verloor van Abba). Met fragmenten uit muziekprogramma’s staat Olivia Newton-John at the BBC stil bij haar carrière. Aansluitend wordt Xanadu vertoond, een muzikale fantasyfilm met Newton-John in de hoofdrol die uitgroeide tot een culthit.

3 Faces

Canvas, 23.35 uur

(Drama, Jafar Panahi, 2018) Een fan stuurt de beroemde actrice Behnaz Jafari een filmpje, waarin ze zich vanwege het gebrek aan aandacht van haar idool lijkt te verhangen. De actrice benadert documentairemaker Panahi – de onlangs door het Iraanse regime veroordeelde regisseur van de film speelt zichzelf – omdat ze zich schuldig voelt, maar tevens de authenticiteit van het filmpje in twijfel trekt. Samen vertrekken ze naar het dorp van het meisje om haar dood te onderzoeken. Zo ontvouwt zich een wonderlijke metafilm, die het midden houdt tussen roadmovie, detective en plattelandsportret. De waarheid in 3 Faces blijkt glibberig, waarmee Panahi de tijdgeest kundig op de staart trapt.